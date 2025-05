Ảnh thẻ của Thanh Thủy hút fan quốc tế

Hôm 16/5, hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi đăng ảnh thẻ xin visa mới chụp lên fanpage cá nhân. Sau vài giờ, bức ảnh thu hút hơn 80 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả nhận xét bức ảnh chân thực khi để lộ nhược điểm mắt to mắt bé nhưng vẫn cho thấy nhan sắc xinh đẹp của hoa hậu.

Ảnh thẻ xin visa của Thanh Thủy. Ảnh: Fanpage Huỳnh Thị Thanh Thủy

Tối cùng ngày, fanpage của chuyên trang Missosology đăng lại bức ảnh, dành lời khen cho Thanh Thủy.

"Ảnh thẻ xin visa của Miss International 2024 được rò rỉ, thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp tự nhiên và làn da không tì vết của hoa hậu. Theo kế hoạch, đương kim Hoa hậu Quốc tế 2024 sẽ lên đường sang Guatemala vào cuối tháng này", chuyên trang Missosology viết.

Dưới bài đăng, hàng nghìn fan quốc tế để lại những lời "có cánh" dành cho Thanh Thủy. "Cô ấy quá đẹp", "Tôi vô cùng yêu thích gương mặt của cô ấy", "Làn da quá đẹp"; "Thanh Thủy đẹp không tì vết"... một số bình luận của khán giả.

Thanh Thủy từng có mặt trong Top 50 Hoa hậu đẹp nhất thế giới do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố hôm 23/2. Cô cũng từng góp mặt trong danh sách ứng viên Queen of the Year - Hoa hậu của năm 2024, do chuyên trang sắc đẹp Sash Factor tổ chức bình chọn.

Thanh Thủy khi công tác tại Indonesia với tư cách Miss International 2024.

Tháng 11/2024, cô trở thành người Việt đầu tiên chiến thắng Miss International - một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản. Đa phần khán giả quốc tế và trong nước đều ủng hộ người đẹp Việt và khen ngợi nhan sắc của cô. Tháng 12 năm ngoái, Thanh Thủy còn được vinh danh Mỹ nhân của năm tại giải thưởngNgôi Sao của năm 2024, vượt qua nhiều ứng viên như Kỳ Duyên, Mai Phương, Phương Anh Đào, Xuân Hạnh, Bùi Khánh Linh.

Người đẹp sinh năm 2002, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi ĐH Ngoại ngữ trực thuộc ĐH Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021. Hiện Thanh Thủy theo học hai trường gồm ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng và ĐH Greenwich Việt Nam.