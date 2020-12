Diễm My mặc áo tắm khoe dáng cự ly cực gần, dáng nuột quá đỗi

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 01:48 AM (GMT+7)

Mặc áo tắm khoét cao trên hông, Diễm My khiến người nhìn không thể rời mắt.

Diễm My khoe vóc dáng nuột nà với áo tắm gợi cảm.

Diễm My là một trong những diễn viên trẻ gặt hái được thành công nhất định trong cả lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình. Cô sở hữu gương mặt khả ái cùng thân hình nuột nà. Việc giữ dáng là một trong những điều quan trọng với bất kỳ người làm nghệ thuật, Diễm My không ngoại lệ.

Cô dành nhiều thời gian luyện tập tại nhà hay phòng tập mỗi khi có thời gian rảnh. Thân hình của Diễm My luôn được duy trì ở một chế độ tốt nhất. Chính vì thế, cô tự tin chinh phục bất kỳ phong cách từ nữ tính tới gợi cảm. Một trong những trang phục khoe vẻ đẹp hình thể nữ diễn viên một cách rõ nét nhất chính là đồ bơi.

Trong hình ảnh mới nhất được đăng tải, Diễm My khoe hình thể nuột nà khó tin với áo tắm liền thân. Thiết kế màu hồng được kết hợp với vải xuyên thấu, khoe đường cut out ngay vòng eo cuốn hút. Trong khi đó, chi tiết xẻ cao trên hông càng khiến nữ diễn viên quyến rũ gấp bội. Bức hình được chụp ở cự ly khá gần, có gương phản chiếu nên thân hình trước sau của Diễm My được phô diễn khá trọn vẹn.

Vòng eo thon, phẳng lỳ của nữ diễn viên khiến bao nàng mơ ước.

Để duy trì hình thể, Diễm My thường tập kết hợp rất nhiều bộ môn thể thao khác nhau: chạy bộ, gym hay yoga... Chế độ tập đa dạng giúp bản thân không nhàn chán và thoải mái lựa chọn trong không gian, thời gian thích hợp.

Ngoài tập luyện, cô duy trì chế độ ăn khoa học và lành mạnh. Tinh bột là một trong những món ăn mà Diễm My cho vào danh sách hạn chế tối đa. Thay vào đó, cô thay thế cơm bằng khoai lang, hạt quinoa. Khoai lang có thành phần dinh dưỡng cao nhưng lượng carb lại thấp nên thường xuyên xuất hiện trong các thực đơn ăn kiêng lành mạnh. Trung bình, lượng carb có trong một củ khoai lang chỉ bằng 1/3 lượng tinh bột trong cơm trắng.

Hạt quinoa được ưa chuộng và sử dụng phổ biến tại châu Âu, châu Mỹ nhờ tác dụng kiểm soát cân nặng hiệu quả. Quinoa giàu protein và chất xơ giúp nhanh no, giảm bớt cảm giác thèm ăn. Các vitamin nhóm B và omega - 3 có nhiều trong loại hạt này cũng có lợi cho tiêu hóa, sức khỏe.

Đây cũng là nguyên liệu trong thực đơn ăn hàng ngày được nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn. Tuỳ theo cách chế biến để có những món ăn ngon, bổ dưỡng mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Những món ăn được Diễm My thực hiện nhanh chóng và gọn lẹ từ các nguyên liệu tốt cho sức khoẻ.

Cô thường tranh thủ thời gian tự nấu ăn để kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể.

Nguồn: http://danviet.vn/diem-my-mac-ao-tam-khoe-dang-cu-ly-cuc-gan-dang-nuot-qua-doi-50202029121491838...Nguồn: http://danviet.vn/diem-my-mac-ao-tam-khoe-dang-cu-ly-cuc-gan-dang-nuot-qua-doi-50202029121491838.htm