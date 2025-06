Gen Z làm hoa hậu: Không trắng sứ, không make-up đậm vẫn đẹp theo cách riêng

Da đẹp không cần trắng, chỉ cần... khoẻ

Trong một buổi livestream gần đây, Hoa hậu Bảo Ngọc (sinh năm 2001) xuất hiện với gương mặt gần như mộc hoàn toàn. Cô không e ngại khuyết điểm, ngược lại còn chia sẻ với người hâm mộ về chu trình chăm sóc da buổi tối: “Em chú trọng bước làm sạch và phục hồi. Serum hay kem dưỡng chỉ cần hợp da, không cần đắt tiền.”

Bảo Ngọc không ngần ngại khoe mặt mộc trên livestream.

Không riêng Bảo Ngọc, Hoa hậu Mai Phương (sinh năm 1999) – đại diện Việt Nam tại Miss World 2023 – cũng nhiều lần công khai ủng hộ vẻ đẹp tự nhiên. Cô từng nói trong một bài phỏng vấn: “Em muốn mọi người thấy em thật sự như thế nào. Không cần lớp nền dày, không cần giấu mọi khuyết điểm.”

Gen Z không còn chạy theo làn da trắng kiểu “bạch tuyết”, thay vào đó là làn da có sức sống, khỏe mạnh, đều màu. Đó là lý do các nàng hậu trẻ đầu tư rất kỹ vào chống nắng – phục hồi – cấp ẩm, thay vì chạy theo trào lưu tẩy trắng da.

Mai Phương từng được khen là "nữ thần mặt mộc" thời điểm cô thi Hoa hậu.

Make-up “trong veo” – càng ít càng đẹp

Make-up kiểu Gen Z đang được yêu thích bởi sự “less is more”. Các hoa hậu trẻ thường xuất hiện với lớp nền mỏng nhẹ, che khuyết điểm riêng biệt, ưu tiên tông son MLBB (My Lips But Better), kẻ mắt nâu nhạt, và đặc biệt là không tạo khối gắt như thế hệ trước.

Mai Phương nhiều lần gây sốt khi xuất hiện trên thảm đỏ hoặc sân khấu với layout trang điểm tối giản, tôn lên đường nét gương mặt thực tế. Trong một buổi chia sẻ hậu trường Miss World Vietnam, cô cho biết: “Em không thích cảm giác mặt mình như đang đeo mặt nạ. Trang điểm là để tôn vinh cá tính, không phải để biến mình thành người khác.”

Từ hình ảnh của Tiểu Vy, Thảo Nhi Lê, Huỳnh Phạm Thủy Tiên đến Đoàn Thiên Ân, có thể thấy một xu hướng chung: Make-up nhẹ, chú trọng ánh sáng tự nhiên, giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản.

Đôi khi chính sự mộc mạc lại khiến cho nhan sắc các nàng hậu được tôn lên gấp nhiều lần.

Làm đẹp từ bên trong – wellness là ưu tiên hàng đầu

Một điểm nổi bật của hoa hậu Gen Z là không tách biệt chuyện làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Từ chuyện ngủ đúng giờ, ăn uống lành mạnh, cho đến tập yoga, thiền định – tất cả đều nằm trong chu trình “làm đẹp” hiện đại.

Mai Phương nổi tiếng là người sống tối giản, yêu thiền định và thường xuyên chia sẻ thông điệp yêu bản thân. Trong cuộc thi quốc tế, cô gây ấn tượng không chỉ bởi gương mặt khả ái mà còn bởi sự tĩnh lặng nội tại. Bảo Ngọc thì giữ vóc dáng bằng cách ăn uống sạch và chăm chỉ vận động. Cô từng chia sẻ không chuộng “giảm cân cấp tốc” mà chú trọng sự bền vững. “Giữ gìn vẻ đẹp phải là hành trình lâu dài,” cô nói trong một buổi trò chuyện với khán giả.

Gen Z và thông điệp làm đẹp không áp lực

Không còn những tiêu chuẩn “phải thật gầy, thật trắng, thật giống nhau” như trước, các hoa hậu Gen Z đang dần tạo nên một chuẩn đẹp mới: đẹp là khi bạn khỏe, bạn thật và bạn tự tin.

Thế hệ hoa hậu mới không sợ bị chê mộc mạc, không ngại đăng ảnh không son phấn. Thay vì chạy theo “cái đẹp đại chúng”, họ đang truyền cảm hứng sống tử tế với chính mình - từ cách ăn, ngủ, đến cách thoa một lớp kem dưỡng lên mặt.