"Cơ thể trẻ ngược" của mỹ nữ từng làm đàn ông Việt ngẩn ngơ vì cặp chân 16 năm trước

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 11:10 AM (GMT+7)

Bằng cách nào mà chân dài tên tuổi 1 thời của làng mẫu Việt giữ được nét trẻ thanh xuân dù đã 38 tuổi.

Anh Thư gợi cảm, cuốn hút với thân hình chuẩn siêu mẫu trong nhiều năm qua.

Siêu mẫu Anh Thư là một cái tên quen thuộc với khán giả khi cô đạt được những thành tựu nhất định. Cô nổi tiếng cùng thời với những cái tên khác của làng mốt như Xuân Lan, Dương Yến Ngọc và Thanh Hằng.

Anh Thư hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật thời kỳ đỉnh cao với vai trò cả người mẫu lẫn diễn viên. Cô gây chú ý sau bộ phim "Những cô gái chân dài" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 16 năm trước. Khi đó, Anh Thư lột tả chân thực về góc khuất của người mẫu. Cô hoá thân vào vai chân dài non trẻ mới bước vào nghề, chịu làm bồ nhí của một nhiếp ảnh gia để tiến thân. Trong phim, Anh Thư có nhiều cảnh ân ái với bạn diễn.

16 năm sau thành công của bộ phim, Anh Thư được khán giả chú ý hơn vì nhan sắc lão hoá ngược.

Anh Thư của 16 năm trước khi tham gia phim "Những cô gái chân dài".

Trên trang cá nhân, Anh Thư chia sẻ khoảnh khắc đời thường tham gia các hoạt động ngoài trời năng động dù tuổi đã ngấp nghé tứ tuần. Thân hình rắn rỏi đáng ngưỡng mộ của chân dài được phô diễn trọn vẹn khi mặc đồ bơi. Một trong những bộ môn thể thao mà Anh Thư đang duy trì là chèo Sup.

Chèo Sup là môn thể thao vận động được biết tới nhiều trong những năm gần đây. Đây là môn thể thao dành cho mọi độ tuổi, giúp cơ thể linh hoạt và săn chắc hơn. Không cần tập luyện nhiều như gym mỗi ngày, chèo Sup chỉ cần thực hiện 2-3 lần/buổi, mỗi buổi kéo dài từ 45- 60 phút.

Cô sở hữu thân hình săn chắc nhờ tham gia các bộ môn thể thao ngoài trời của chân dài.

Dù trải qua sinh nở nhưng body Anh Thư ngày như trẻ hoá, căng tràn sức sống.

Chuyển động xoay nhẹ nhàng khi di chuyển mái chèo giúp tăng cường cơ bắp của bạn, đặc biệt là các cơ xiên và cơ liên sườn. Vai và cánh tay của bạn hoạt động để đẩy trọng lượng cơ thể của bạn với mái chèo, và chân của bạn liên tục căng để giữ cho cơ thể của bạn đứng thẳng. Không chỉ vậy, sự kết hợp giữa Sup và những hoạt động thể dục khác nhằm tăng sự dẻo dai, khéo léo hay cân bằng, đặc biệt như yoga vào sáng sớm. Đó sẽ là trải nghiệm mang lại sự thư thái đến bất ngờ.

Chèo Sup có thể đốt cháy 400 calo hoặc nhiều hơn trong một giờ, giúp cơ bắp săn chắc. Hoạt động Sup giúp giảm căng thẳng cho các vùng cơ thể có vấn đề như lưng dưới và đầu gối. Trên mặt nước phẳng, Sup chuyển động nhẹ nhàng, hiệu quả mà không đem lại vất vả cho người chèo. Nếu bạn chạy đua hoặc đuổi theo sóng, thì đó là một bài tập hữu ích cho tim mạch, và giúp cải thiện sức bền. Sup là một bài tập rèn luyện giúp cơ thể cực dẻo dai, có tỉ lệ chấn thương thấp.

Anh Thư của thời điểm hiện tại và 16 năm trước được khán giả khen lão hoá ngược.

