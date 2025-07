Ngôi sao ở ẩn 15 năm vẫn giàu có bậc nhất, ngoại hình "trẻ mãi không già"

Ở ẩn suốt 15 năm, vẫn được khán giả yêu thương

Mới đây, một thương hiệu danh tiếng đã phát hành video quảng cáo 49 giây có sự góp mặt của Won Bin. Trong video, nam diễn viên quyến rũ người xem khi xuất hiện trong bộ tuxedo bảnh bao, toát lên vẻ mơ màng khi đeo kính áp tròng màu xám nhạt.

Hình ảnh Won Bin trong quảng cáo.

Ngay sau khi video được đăng tải, những tin tức liên quan đến Won Bin lập tức trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn. Nhiều người đã kinh ngạc trước ngoại hình không thay đổi của nam diễn viên và bình luận rằng anh ấy không hề già đi.

Một vài bình luận đáng chú ý như: "Làm sao anh ấy có thể duy trì ngoại hình như thế này?", "Anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào", "Sao anh ấy vẫn nhốt mình ở nhà với khuôn mặt này vậy? Làm ơn hãy quay một bộ phim nào đó đi", "Thời gian trôi qua không ảnh hưởng gì đến người đàn ông này",....

Dù đã không đóng phim và về ở ẩn trong suốt 15 năm qua, thế nhưng Won Bin vẫn là ngôi sao hạng A và được yêu thích bậc nhất ở showbiz Hàn.

Won Bin sinh năm 1977, ra mắt năm 1997 với vai phụ trong phim Propose. Anh nhanh chóng nổi tiếng qua Trái tim mùa thu (2000), bộ phim khởi đầu làn sóng Hallyu. Sau đó, anh củng cố vị thế với The Man From Nowhere (2010), tác phẩm đạt hơn 6,2 triệu vé bán tại Hàn Quốc. Trong sự nghiệp 28 năm, Won Bin chỉ tham gia 6 phim điện ảnh và 8 phim truyền hình. Anh đã thắng một loạt giải thưởng lớn trong các giải thưởng danh giá như Grand Bell, Rồng Xanh.

Năm 2010, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Won Bin tạm dừng toàn bộ hoạt động phim ảnh, lui về ở ẩn. Anh chỉ tham gia một vài dự án quảng cáo. Dù không xuất hiện trên màn ảnh, Won Bin vẫn được yêu mến nhờ hình ảnh sạch scandal và khí chất độc đáo. Anh từ chối nhiều dự án vì muốn chọn vai diễn chất lượng.

15 năm không đóng phim nhưng Won Bin vẫn liên tục được khán giả và truyền thông gọi tên. Người ta khao khát anh trở lại màn ảnh thay vì lãng quên anh như nhiều diễn viên "lười" khác. Đây cũng chính là lý do khiến Won Bin được coi là ngoại lệ duy nhất của làng giải trí Hàn, có mất tích bao lâu thì cũng vẫn được khán giả yêu thương.

Won Bin giàu có nhất showbiz Hàn

Theo Daum, giá trị bất động sản của Won Bin và Lee Na Young tăng chóng mặt, khiến họ trở thành một trong những cặp đôi giàu có nhất showbiz Hàn. Tòa nhà tại khu Cheongdam-dong, Seoul, do cặp đôi mua năm 2018 với giá 14,5 tỷ won (khoảng 10,6 triệu USD), nay được định giá 43,2 tỷ won (khoảng 31,7 triệu USD), tăng 28,7 tỷ won (khoảng 21 triệu USD) trong 7 năm.

Đây không phải bất động sản duy nhất của Won Bin. Anh còn sở hữu một tòa nhà tại Samseong-dong, Gangnam, trị giá 6,9 tỷ won (khoảng 5,06 triệu USD) và một bất động sản tại Seongsu-dong, hiện định giá 9,5 tỷ won (khoảng 6,96 triệu USD). Tổng giá trị bất động sản của riêng Won Bin ước tính vượt 59,6 tỷ won (khoảng 43,7 triệu USD), đưa anh vào danh sách những nghệ sĩ đầu tư bất động sản thành công nhất Hàn Quốc.

Won Bin và Lee Na Young trong đám cưới năm 2015. Ảnh: Nate.

Năm 2015, Won Bin và Lee Na Young tổ chức hôn lễ tại một cánh đồng lúa ở quê nhà nam diễn viên ở Jeongseon, tỉnh Gangwon. Cặp đôi có cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 12/2015 và sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện công khai. Thu nhập lớn nhất của hai ngôi sao đến từ việc kinh doanh bất động sản và nhận các hợp đồng quảng cáo đắt giá..

Gần đây nhất, tên tuổi Won Bin bị vướng vào ồn ào của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron. Đại diện của nam tài tử lên tiếng phủ nhận việc đã gửi một khoản tiền lớn hỗ trợ tang lễ cho gia đình Kim Sae Ron, cũng như không biết gì về scandal của hai ngôi sao.