Westlife trở lại, biểu diễn 2 đêm tại Hà Nội khiến fan "phát sốt"

Nhóm nhạc Westlife vừa thông báo sẽ trở lại Việt Nam và biểu diễn tại Hà Nội vào 2 ngày mồng 4 và mồng 5 tháng 6 tới đây.

Fanpage chính thức của nhóm đăng tải dòng thông báo vào chiều ngày 9/5: “Hà Nội, Việt Nam - chúng tôi rất phấn khích được công bố rằng chúng tôi sẽ trở lại gặp các bạn vào ngày 4 và 5/6. Vé sẽ được bán từ thứ hai, ngày 13/5”. Kèm theo đó là poster về hai đêm diễn tại cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Bên cạnh đó, trên poster cũng đính kèm hình ảnh về khách mời trong đêm nhạc chính là ban nhạc 911. Cả hai nhóm nhạc nổi tiếng này đều từng đến Việt Nam biểu diễn và được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Hàng nghìn bình luận dưới bài đăng thông báo về sự trở lại của Westlife chỉ sau vài phút đưa ra thông báo nóng hổi này. Các khán giả Việt nô nức mong chờ sẽ được “sống lại thanh xuân” cùng những giai điệu quen thuộc của nhóm nhạc Ireland.

Westlife là nhóm nhạc nam nổi tiếng thập niên 2000, ra mắt tại Ireland năm 1998. Nhóm gồm các thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Ngoài ra, cựu thành viên nổi tiếng Brian McFadden đã rời nhóm vào năm 2004. Năm 2012, nhóm tuyên bố tan rã, sau đó tái hợp vào năm 2018.

Nhóm được yêu thích với nhiều bài hát như My love, I lay my love on you, Uptown girl, Soledad, You raise me up….

Tháng 11 năm ngoái, nhóm có 2 đêm biểu diễn tại TP.HCM, thu hút rất đông khán giả. Tuy nhiên, đêm nhạc cũng vướng những ồn ào về công tác tổ chức.

