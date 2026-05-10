Vụ kiện tỷ USD bủa vây đạo diễn James Cameron cùng bom tấn "Avatar"

Hồ sơ kiện tụng vừa được đệ trình lên Tòa án quận trung tâm California thuộc Mỹ bởi nữ diễn viên gốc Peru Q'orianka Kilcher. Theo đó, nguyên đơn chĩa mũi dùi trực tiếp vào James Cameron, hãng Disney hay công ty Lightstorm Entertainment vì hành vi vi phạm quyền sở hữu hình ảnh cá nhân. Trọng tâm của cuộc tranh chấp pháp lý này nằm ở tạo hình nhân vật nữ chiến binh tộc Na’vi Neytiri do Zoe Saldaña thể hiện trong tác phẩm "Avatar".

Luật sư đại diện của nữ diễn viên Q'orianka Kilcher khẳng định đây hoàn toàn không phải sự học hỏi hay lấy cảm hứng nghệ thuật đơn thuần. Phía nguyên đơn cho rằng vị đạo diễn lừng danh đã trích xuất các đặc điểm sinh trắc học độc bản trên gương mặt của một thiếu nữ 14 tuổi rồi đưa vào dây chuyền sản xuất kỹ xảo công nghiệp phức tạp. Hành động này được phía Kilcher xem là sự đánh cắp trắng trợn nhằm thu lợi hàng tỷ USD mà bỏ qua bước xin phép chính chủ.

James Cameron chưa lên tiếng về những cáo buộc hướng vào ông từ phía nữ diễn viên Q'orianka Kilcher. NSX.

Với những tổn thất về mặt tinh thần lẫn quyền lợi cá nhân, Q'orianka Kilcher yêu cầu tòa án buộc các bên liên quan phải bồi thường thiệt hại tài chính. Cô cũng đề nghị được chia sẻ một phần lợi nhuận khổng lồ sinh ra nhờ thương hiệu "Avatar", đồng thời đòi hỏi một lời xin lỗi công khai đính kèm các bước cải chính thông tin trên các phương tiện truyền thông. Hiện tại hãng Disney hay đạo diễn James Cameron chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào trước loạt cáo buộc nghiêm trọng trên.

Nguồn cơn sự việc cùng những bằng chứng bất lợi

Mối liên hệ giữa Q'orianka Kilcher với siêu phẩm điện ảnh tỷ USD bắt nguồn hồi năm 2005. Lúc bấy giờ cô đang nổi lên như một hiện tượng diễn xuất nhờ màn hóa thân xuất sắc thành Pocahontas trong bộ phim "The New World". Theo hồ sơ nộp lên tòa án, đạo diễn James Cameron đã thu thập một tấm ảnh quảng bá dự án này trên tờ Los Angeles Times để làm tư liệu nền tảng phác thảo nên Neytiri. Việc các đường nét trên gương mặt nhân vật có sự tương đồng đến kinh ngạc với dung mạo thời niên thiếu của nữ diễn viên chính là mấu chốt của đơn kiện.

Bằng chứng nặng ký nhất củng cố cho lời buộc tội là cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai người diễn ra vào năm 2010. Q'orianka Kilcher tiết lộ cha đẻ của các tác phẩm kinh điển như "Titanic", "Terminator" hay "Aliens" đã tự tay trao tặng cô một bức vẽ Neytiri có kèm chữ ký. Đáng chú ý hơn cả là dòng nhắn gửi thừa nhận nhan sắc của nữ diễn viên chính là khởi nguồn ý tưởng thiết kế nhân vật, đi kèm sự tiếc nuối vì thời điểm đó cô đang bận rộn với một lịch trình quay phim khác.

Đối diện với những tình tiết phơi bày trước dư luận, mỹ nhân người Peru bày tỏ sự hụt hẫng tột độ. Cô từng là một khán giả trung thành luôn tin tưởng thông điệp nhân văn ẩn chứa trong "Avatar". Việc phát hiện bản thân trở thành công cụ trong một quy trình sáng tạo thương mại khổng lồ mà không được tôn trọng quyền cá nhân khiến cô quyết tâm đi tìm công lý.

Cộng đồng mạng quốc tế đang nổ ra những cuộc tranh luận trái chiều gay gắt xung quanh vụ việc. Một phe bênh vực quy trình sáng tạo quen thuộc của Hollywood khi dùng hình mẫu người thật làm khuôn mẫu cho kỹ xảo. Phe đối lập lại đặt nghi vấn lớn về đạo đức nghề nghiệp trong ngành giải trí. Từng thống trị phòng vé toàn cầu với doanh thu 2,9 tỷ USD ở phần đầu ra mắt năm 2009 rồi tiếp nối thành công rực rỡ qua "Avatar: The Way of Water" hay phần phim thứ ba, thương hiệu vĩ đại này giờ đây đang phải đối diện với một thử thách pháp lý có sức đe dọa không hề nhỏ tới uy tín của toàn bộ ê kíp.

