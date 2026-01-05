"Thiên đường máu" vượt mặt bom tấn "Avatar 3"

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, phim "Thiên đường máu" dẫn đầu doanh thu phòng vé cuối tuần qua (2-4/1) khi thu hơn 31,4 tỷ đồng với 354.000 vé được bán ra trên hơn 7.400 suất chiếu. Tính đến sáng 5/1, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đạt tổng doanh thu hơn 60,6 tỷ đồng, con số khá ấn tượng với một bộ phim Việt khi vừa ra mắt. Doanh thu này cũng giúp tác phẩm tạm thời vượt bom tấn "Avatar: Fire and Ash" (Avatar 3), tính theo doanh thu cuối tuần qua.

Phim "Thiên đường máu". Ảnh: ĐPCC

"Thiên đường máu" thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, khai thác đề tài lừa đảo mạng. Đây là phim điện ảnh đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", không ít thanh niên bị đưa đến những "đặc khu", nơi họ trải qua cảnh giam lỏng và bị ép buộc phải gọi điện để lừa ngược lại chính đồng bào mình. Nhiều người trong số đó đã tìm cách đào thoát khỏi địa ngục mà họ đã trót dấn thân vào. Phim có đề tài thời sự, đánh trúng sự tò mò của khán giả. Tác phẩm có sự góp mặt của các diễn viên quen thuộc như Quang Tuấn, Hoài Lâm...

"Thiên đường máu" ra rạp dịp Tết Dương lịch cùng với phim "Ai thương ai mến". Trái ngược với doanh thu có phần khả quan của "Thiên đường máu", tác phẩm của đạo diễn Thu Trang lại có doanh thu khiêm tốn hơn. Tính đến sáng 5/1, "Ai thương ai mến" thu về hơn 16,7 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với “Thiên đường máu”. Trong cuối tuần qua, phim có doanh thu hơn 9,5 tỷ đồng, bán ra hơn 105.000 vé trên hơn 3.000 suất chiếu.

"Ai thương ai mến" lấy bối cảnh miền Tây những thập niên trước, tái hiện không gian sông nước, làng quê và khu phố Tân Châu (An Giang) với màu sắc hoài niệm. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Hai Mến – người phụ nữ mồ côi gánh vác gia đình giữa nợ nần và biến cố, đan xen là những mối quan hệ tình thân, tình chị em và tình yêu trong trẻo của lớp trẻ.

Thu Trang, Trâm Anh trong phim "Ai thương ai mến". Ảnh: ĐPCC

Bom tấn "Avatar 3" vẫn giữ được sức hút tại thị trường Việt Nam sau hơn nửa tháng ra mắt. Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, phim đứng thứ hai về doanh thu cuối tuần qua tại rạp Việt, với doanh thu hơn 28,6 tỷ đồng, bán ra hơn 203.000 vé trên hơn 4.600 suất chiếu. Phim của đạo diễn James Cameron dẫn đầu phòng vé ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu vào ngày 4/1 (theo giờ Việt Nam).

"Avatar: Fire and Ash" lấy bối cảnh một năm sau khi gia đình Sully định cư tại bộ tộc Metkayina. Jake (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) cùng các thành viên đang phải vật lộn với nỗi đau sau cái chết của Neteyam (Jamie Flatters). Tuy nhiên, thời gian đau buồn không kéo dài lâu khi Đại tá Quaritch (Stephen Lang) vẫn sống sót và chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác.