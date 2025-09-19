Vụ ám sát gây chia rẽ giới giải trí

Giới giải trí chia rẽ

Ngày 10/9, nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị bắn trong lúc diễn thuyết tại sự kiện American Comeback tour trong Đại học Utah Valley ở Utah (Mỹ).

Charlie Kirk (sinh năm 1993) là nhà hoạt động chính trị cánh hữu, tác giả và nhân vật truyền thông Mỹ. Lúc sinh thời, anh là nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức bảo thủ Turning Point USA (TPUSA) vào năm 2012.

Kirk có lập trường mạnh mẽ về chống phá thai, ủng hộ quyền sở hữu súng, chống chuyển giới và có nhiều phát biểu bị cho là gây phân hóa giới tính, chủng tộc, tôn giáo…

Charlie Kirk là nhân vật gây chia rẽ tại Mỹ. Đối với người ủng hộ, anh có tiếng nói quan trọng. Với những người phản đối, anh đại diện cho các quan điểm bị xem là cực đoan, đi ngược lại với tiến bộ xã hội.

Vụ ám sát khiến cả nước Mỹ rúng động, Hollywood cũng không nằm ngoài cuộc. Nhiều người nổi tiếng như Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Russell Brand, Barack Obama, Chris Pratt, Morgan Wallen… lên tiếng chỉ trích bạo lực chính trị, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, một bộ phận nghệ sĩ có bình luận được cho là hả hê trước cái chết của Charlie Kirk.

Eileen Davidson, cựu ngôi sao chương trình Real Housewives of Beverly Hills, gây chú ý khi viết trên Instagram: “Tôi không ủng hộ những gì đã xảy ra với Charlie Kirk, nhưng Charlie Kirk lại ủng hộ những gì đã xảy ra với Charlie Kirk”.

Bình luận này bị chỉ trích dữ dội. Nhiều cư dân mạng lên án Davidson vô cảm trước cái chết của người khác, cổ xúy cho hành vi phạm tội.

Nữ diễn viên thắng giải Emmy sau đó xóa bài đăng, đồng thời đính chính: “Không bao giờ, dù có cả triệu năm nữa, tôi cũng sẽ không ăn mừng việc ám sát bất kỳ ai. Xin đừng bóp méo sự thật”.

Tác giả Gretchen Felker-Martin cũng có dòng trạng thái không phù hợp sau khi nghe tin Kirk qua đời: "Hy vọng viên đạn không sao".

Tương tự trường hợp trên, Felker-Martin hứng “gạch đá” từ cư dân mạng và phải xóa bài đăng không lâu sau đó.

Đến ngày 11/9, DC Comics ra thông báo hủy bỏ loạt truyện tranh Red Hood vừa ra mắt trước đó không lâu của Felker-Martin.

Công ty nhấn mạnh dù tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng bài đăng hoặc bình luận công khai có khả năng bị coi là cổ súy cho sự thù địch hoặc bạo lực đều không phù hợp với các tiêu chuẩn ứng xử của họ.

Dù không nêu rõ tên, Ava Raine, con gái tài tử Dwayne Johnson (The Rock), được cho là nhắm vào người đã khuất chỉ vài giờ sau vụ ám sát diễn ra.

Cô đăng lại dòng chia sẻ của diễn viên hài Gianmarco Soresi lên Instagram story với nội dung: "Nếu bạn muốn mọi người nói lời tử tế khi bạn qua đời, bạn nên nói những điều tử tế khi bạn còn sống".

Để khẳng định quan điểm của mình, nữ đô vật chia sẻ câu trên thêm một lần nữa trên X, kèm dòng chú thích: " Tôi sẽ ủng hộ điều này. Hãy tử tế hơn bao giờ hết".

Nhiều người dùng mạng phẫn nộ trước lời lẽ ám chỉ của Ava: "Hãy tử tế hoặc bị ám sát? Tôi chắc chắn điều bạn đang nói không hề tử tế chút nào", "WWE (World Wrestling Entertainment - công ty hoạt động trong các lĩnh vực giải trí, thể thao và truyền thông đại chúng, chủ yếu là trong ngành đấu vật biểu diễn Mỹ) có đứng sau phát ngôn này không?", "Nếu đến cuối ngày mà bạn vẫn chưa thất nghiệp, trách nhiệm sẽ chuyển sang WWE"...

Nhiều người nổi tiếng bị chỉ trích vì tỏ ra hả hê trước cái chết của Charlie Kirk. Ảnh: AP.

Tranh cãi lan sang cả Hàn Quốc

Tranh cãi liên quan đến cái chết của Charlie Kirk không chỉ dừng lại trong lãnh thổ nước Mỹ, mà còn lan sang tận Hàn Quốc. Nhiều người nổi tiếng bày tỏ sự tiếc thương cho Kirk lại trở thành mục tiêu tấn công của cư dân mạng.

Ngày 11/9, Choi Siwon (Super Junior) đăng lên Instagram Story bức ảnh của nhà hoạt động xấu số, với lời nhắn: "Hãy yên nghỉ Charlie Kirk" kèm theo biểu tượng thánh giá.

Sau đó, anh tiếp tục đăng ảnh Kirk với gia đình cùng câu trích dẫn từ Kinh Thánh: "Well done, good and faithful servant" (tạm dịch: Tốt lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín).

Tuy nhiên, những bài đăng này nhanh chóng biến mất khỏi trang cá nhân của nam thần tượng Kpop. Nguyên nhân là phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng.

Theo Korea JoongAng Daily, một bộ phận người hâm mộ Kpop nhận định đây không chỉ là lời chia buồn, mà còn có ý công khai ủng hộ Kirk cũng như những quan điểm chính trị gây tranh cãi của nhân vật này.

Choi Siwon phủ nhận động thái của mình có liên quan đến chính trị, chỉ xuất phát từ khía cạnh cá nhân do cả hai đều theo Cơ Đốc giáo.

Tuy nhiên, lời giải thích này không xoa dịu được đám đông. Họ thậm chí “đào” lại bê bối 8 năm trước là chó của gia đình Choi Siwon cắn chết hàng xóm để công kích nhân phẩm anh. Chưa dừng lại ở đó, anti-fan tập hợp lại thành nhóm trên Instagram, có tên là Siwon_out, với mục đích kêu gọi loại bỏ nam thần tượng khỏi Super Junior.

“Choi Siwon lại bắt tay với tội phạm chiến tranh diệt chủng. Anh ta không nên đại diện cho Super Junior. Siwon cút đi” là dòng được viết trong mục Tiểu sử của tài khoản.

Dưới bài đăng có nội dung “Chúng tôi ghét anh mãi mãi, Siwon”, nam diễn viên She Was Pretty để lại bình luận: “Tôi yêu các bạn”.

Động thái này lập tức dấy lên làn sóng phẫn nộ khác. Họ cho rằng Siwon đang cố tình trêu ngươi khán giả.

Nữ diễn viên Jin Seo Yeon cũng bị tấn công sau khi đăng bài tưởng nhớ Charlie Kirk. Ngày 14/9, cô chia sẻ ảnh của Kirk và viết: “Hãy yên nghỉ nhé”.

Khác với Siwon, người đẹp Nữ thanh tra tài ba không giải thích hay xóa bài đăng dù nhận nhiều lời không hay.

YouTuber nổi tiếng Haejoo không thoát khỏi số phận trở thành tâm điểm chỉ trích vì nhấn “Thích” bài đăng tưởng niệm Kirk.

Siwon và Jin Seo Yeon bị chỉ trích vì tiếc thương Charlie Kirk.