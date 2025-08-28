Nữ diễn viên đắc tội nửa giới giải trí

Sina đưa tin những ngày qua, Ngu Thư Hân liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng khi bị các đồng nghiệp lên tiếng tố cáo về tính cách thích bắt nạt, cậy quyền cậy thế và hành xử kém duyên của mình.

Ngu Thư Hân bị đào lại nhiều scandal về cách hành xử xấu tính trong quá khứ.

Hai diễn viên trẻ bị Ngu Thư Hân hủy hoại sự nghiệp

Ngày 25/8, nam diễn viên Triệu Chí Vỹ livestream chia sẻ anh bị gắn mác tra nam suốt 9 năm vì Ngu Thư Hân. Danh tiếng tụt dốc khiến con đường sự nghiệp của Triệu Chí Vỹ gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, trong show giải trí Lớp học năm nhất: Mùa tốt nghiệp (2015-2016), Triệu Chí Vỹ và Ngu Thư Hân được sắp xếp đóng cặp với nhau và đóng cảnh tỏ tình. Tuy nhiên, theo nam diễn viên các cặp đôi khác cũng có cảnh tương tự nhưng bị cắt hết, chỉ có cặp của anh và Ngu Thư Hân bị giữ lại, sau đó làm nảy sinh tin đồn cả hai hẹn hò nhau. Thậm chí còn có thông tin Ngu Thư Hân giúp Triệu Chí Vỹ được ký hợp đồng với công ty quản lý Hoa Sách.

Không lâu sau khi chương trình kết thúc, Ngu Thư Hân có bài viết vào ngày Valentine ám chỉ đang cô đơn và đính kèm tên của người quản lý: "Valentine vui vẻ. Dù sao thì mình cũng chẳng có ai để đón cùng, còn bạn thì sao? @Summer Trang Trình Phương". Sau đó, lại có thông tin người quản lý và Triệu Chí Vỹ hẹn hò, nam diễn viên ngoại tình, phản bội Ngu Thư Hân.

Nhiều năm qua, Triệu Chí Vỹ đều lên tiếng đính chính anh và Ngu Thư Hân không hề có quan hệ tình ái nên không có việc ngoại tình. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn bị người hâm mộ của Ngu Thư Hân chỉ trích, danh tiếng bị ảnh hưởng. "Không yêu đương, không ngoại tình, không dựa dẫm ai, chỉ dựa vào chính mình, chỉ muốn chứng minh bản thân trong sạch, không muốn đeo bám theo bất cứ ai. Người làm, trời nhìn, lương tâm không thẹn, xin hãy buông tha!", Triệu Chí Vỹ liên tục phủ nhận dựa dẫm vào Ngu Thư Hân.

Không chỉ gây hiểu nhầm cho Triệu Chí Vỹ, Ngu Thư Hân còn khiến nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tổn thương tới mức từ bỏ giới giải trí. Cũng trong show Lớp học năm nhất, Ngu Thư Hân và Trương Hạo Nguyệt là đối thủ, ngôi sao Thương lan quyết miêu tả bạn diễn là: "Giống như yêu nhền nhện bước ra từ động bàn tơ".

Mới đây, Trương Hạo Nguyệt đã lên tiếng tố cáo Ngu Thư Hân bắt nạt, cố ý cô lập cô trong show. Trương Hạo Nguyệt chia sẻ sự việc khiến cô bị tổn thương, phải đi điều trị tâm lý trong nhiều năm. Hiện tại, Trương Hạo Nguyệt cũng đã rời khỏi giới giải trí.

Theo Sina, Ngu Thư Hân vốn được biết tới với xuất thân là tiểu thư, gia đình giàu có tại Thượng Hải, có tính cách điệu đà, vì vậy cô thường áp đặt suy nghĩ của mình lên bạn diễn, vô tình khiến nhiều người khó chịu. Trong các chương trình, Ngu Thư Hân thường xuyên chen ngang khi người khác phát biểu khiến đồng nghiệp khó chịu.

Ngu Thư Hân khiến nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tổn thương tâm lý nhiều năm nhưng không xin lỗi.

Vương Hạc Đệ, Triệu Lộ Tư cũng là nạn nhân?

Trong quá trình quảng bá phim, Ngu Thư Hân cũng ép các bạn diễn phải chiều theo ý mình, nam diễn viên Lâm Nhất, Đinh Vũ Hề từng chịu không ít phiền toái từ trò đùa của Ngu Thư Hân.

Một ngôi sao khác, sau khi hợp tác với Ngu Thư Hân đã "trở mặt thành thù" là Vương Hạc Đệ. Cả hai đóng cặp trong phim Thương lan quyết, nhưng hiện tại khi tìm kiếm tên của Vương Hạc Đệ trong phần giới thiệu phim đã không còn, giống như phim không có nam chính.

Ngu Thư Hân và Hứa Khải từng đóng chung phim Tiên kiếm 6, khi tham gia chương trình giải trí để quảng bá phim, Hứa Khải bị chê thiếu lịch sự, hành xử kém tinh tế vì kêu đau khi Ngu Thư Hân dẫm lên chân anh. Hứa Khải sau đó nói: "Em không biết cân nặng của mình thế nào đúng không?", tuy chỉ là một câu nói ngẫu nhiên khi chơi trò chơi, nhưng nam diễn viên đã bị người hâm mộ của Ngu Thư Hân công kích nặng nề sau đó.

Ngoài ra, thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục lên mạng chỉ trích một đối thủ vì đã nhiều lần hãm hại cô. Truyền thông cho rằng Triệu Lộ Tư đang ám chỉ Ngu Thư Hân: "Bớt chọc tôi đi, đừng để tôi lôi hết những chuyện vô lý trước đây ra thì không vui nữa đâu", "Người ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, lên sẵn số liệu, dư luận cũng đã được thiết kế và kiểm soát", "Vì sao phải bôi đen để hạ bệ bạn? Đó là bởi vì người ta không thể đường đường chính chính để cạnh tranh công bằng", "Những hành động tiểu nhân này chỉ khiến cho bạn trở nên nhỏ nhen và hẹp hòi", "Vốn là muốn gây ảnh hưởng tới hợp đồng đại diện của tôi phải không? Nhưng mà tôi gia hạn hợp đồng rồi đó! Có tức không?", Triệu Lộ Tư nói.

''Ngành nghề nếu không có giới hạn thì con người vẫn cần có giới hạn. Thành quả hôm nay chỉ là dựa vào bám dính vào lưu lượng của người khác, thì con 'kẻ dựa hơi' ấy mãi mãi sẽ không có tác phẩm tiêu biểu. Tâm trí của diễn viên tốt nhất nên đặt vào tác phẩm", Triệu Lộ Tư còn cho rằng đối thủ chỉ là kẻ dựa hơi, bất tài.

Triệu Lộ Tư (phải) và Ngu Thư Hân là đối thủ lớn của nhau. Sau khi Triệu Lộ Tư tuyên bố rời khỏi giới giải trí, cô lên mạng chỉ trích Ngu Thư Hân.

Theo Sina, ngoài những diễn viên kể trên, Ngu Thư Hân cũng từng khiến các bạn diễn như Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy, Lư Dục Hiểu bị tấn công vì nhiều lý do khác nhau. Sina cho rằng tính cách hoạt bát của Ngu Thư Hân được nhiều khán giả yêu thích, nhưng lại làm phiền không ít đồng nghiệp. Do nữ diễn viên thoải mái thể hiện bản thân lại vô tình khiến bạn diễn rơi vào tình huống xấu hổ.