"Voi Bản Đôn" Anh Tú giành ngôi vị Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ 2023

Sau nhiều ngày chờ đợi, đêm concert kết hợp Lễ trao giải The Masked Singer 2023 (Ca sĩ mặt nạ 2023) đã diễn ra thu hút sự quan tâm của đônng đảo công chúng.

Sân khấu đêm concert kết hợp Lễ trao giải Ca sĩ mặt nạ.

Theo thông báo của ban tổ chức, 15h sẽ là lúc bắt đầu check-in cho các hạng vé. Lượng khán giả đến rất đông từ sớm để làm các thủ tục. Chương trình có bố trí các khu vực trưng bày cho khán giả, cùng với đó là nhiều gian hàng trải nghiệm.

Trước đó, trên nhiều diễn đàn, tình trạng bán lại vé của show diễn này cũng tạo ra nhiều dấu hỏi lớn cho khán giả. Mức giá bán lại cũng thấp hơn nhiều so với giá mua vào.

Phía fanpage của chương trình liên tục cập nhật hình ảnh về sân khấu, những phần tập luyện của các ca sĩ...

Tưởng chứng sức hút của concert đã hạ nhiệt nhưng theo ghi nhận của chúng tôi ở hiện trường, Ca sĩ mặt nạ vẫn luôn là show âm nhạc nổi bật nhất nhì hàng năm. Các hàng ghế đông kín người, dự kiến đón hàng chục nghìn khán giả, độ tuổi dao động từ 8 tới 50 tuổi.

Trấn Thành và Ngô Kiến Huy cùng đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Theo MC Trấn Thành, Ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã lập kỷ lục hơn 2 tỷ view trên các nền tảng giải trí, gấp đôi mùa đầu tiên. Bên cạnh đó, hơn 10 tiết mục trong chương trình cũng trở thành bài hit, chiếm sóng mạng xã hội.

Đúng 19h, chương trình bắt đầu với tiết mục hoà ca bài hát chủ đề “Tôi phi thường” của 19 mascot. Sau đó, các bản mashup được các mascot gửi đến khán giả. Dù âm thanh quá lớn đã át mất tiếng của một số ca sĩ, nhưng đúng như MC Trấn Thành từng chia sẻ, phần cảm xúc khác biệt khi thưởng thức trực tiếp cũng khiến khán giả hài lòng và dành hàng loạt tràng pháo tay. Vũ Thảo My không kìm được bật khóc ngay trên sân khấu. “Điểm đến của mọi nhà” Nhật Thủy cũng có cảm xúc tương tự. Khánh Linh hứa hẹn sẽ mang đến một ca khúc hit mới cho khán giả trong thời gian tới.

Rapper Pháp Kiều khiến khán giả vỗ tay nhiệt tình khi góp giọng trong bài hit Khôn ngoan được làm mới của Nàng tiên hoa (Dương Hoàng Yến).

Rhyder kết hợp với Khởi My trong ca khúc Vì sao làm bùng nổ sân khấu. Khởi My tiết lộ cô từng diễn chung với Rhyder từ lúc anh còn nhỏ xíu. Vì vậy khi thấy cậu bé ngày xưa trưởng thành, cô cảm thấy như ký ức ùa về. Nữ ca sĩ đang thu âm 2 bài hát mới trong lúc làm game thủ. "Sắp tới tôi sẽ thi đấu tăng hạng với Faker", Khởi My dí dỏm nói.

Ong Bây Bi gửi tặng khán giả ca khúc Giá như cô ấy chưa xuất hiện (hát với Bướm Mặt Trăng Trung Quân) và Gặp lại năm 60 (hát với Erik).

Cún Tóc Lô (Ngọc Anh) và Thiên Nga Đen (Lệ Quyên) bùng nổ với ca khúc Nỗi đau ngự trị.

Bố Gấu (Hoàng Hải) song ca cùng Tí Nâu (Thuỳ Chi). Khi kết thúc màn song ca, Tí Nâu (Thuỳ Chi) bị MC Trấn Thành hỏi dồn về chuyện “dành tình cảm đặc biệt” cho Bố Gấu (Hoàng Hải). Nữ ca sĩ thẹn thùng đáp: “Tình yêu con người ạ”.

Nhân vật được nhắc tên qua cả hai mùa là Hương Tràm. Giọng ca 9X đã chọn Ca sĩ mặt nạ làm sân khấu tái xuất sau nhiều năm ở Mỹ. Cô bỏ ngỏ khả năng tham gia mùa 3 năm sau. Hương Tràm cũng dành nhiều lời khen cho Voi Bản Đôn.

Xuyên suốt gần 4 tiếng đồng hồ, khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi thưởng thức những màn trình diễn từng viral mạnh mẽ trong chương trình.

Ong Bây Bi chính thức lộ diện là ca sĩ Orange. Cô chia sẻ: "Hành trình âm nhạc của em không suôn sẻ nhưng chưa bao giờ từ bỏ. The Masked Singer 2023 là kỷ niệm đẹp nhất trong năm của em. Đến tận cuối cùng, em vẫn bất ngờ vì tình cảm của mọi người dành cho em. Em thật sự rất xúc động và phải khẳng định không có mọi người sẽ không có em hôm nay".

Ong Bây Bi lộ diện là Tiểu Phượng Hoàng mùa 1 - ca sĩ Orange. Cô gửi lời cảm ơn đến O Sen Ngọc Mai, bố mẹ và bà ngoại.

Không nằm ngoài dự đoán, Voi Bản Đôn chính là Anh Tú. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi thấy vừa buồn vừa vui. Giờ tôi không được là con voi đáng yêu nữa. Nhưng tôi vui vì được nhìn thấy tình cảm của mọi người. Tôi run lắm, không biết nói gì hơn. Tôi cảm ơn tất cả".

Anh Tú tiết lộ bài hát yêu thích là “Ngày mai người ta lấy chồng”. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân không phải người siêu đẳng, cũng không phải một giọng hát hay nhưng may mắn được khán giả yêu thương. Đây là điều mà anh luôn trân quý.

Cú Tây Bắc lộ diện là danh ca Hương Lan. Cô gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã yêu thương, ủng hộ Hương Lan trên sân khấu đã 60 năm. "Tham gia chương trình, khó khăn nhất là việc bay từ Mỹ về tham gia. Có những khi bay vừa đến phi trường là lập tức đến phòng quay.

Hơn 60 tuổi mà vẫn được hát được cùng các em các cháu, gặp được quý vị ở đây là niềm hạnh phúc. Những người trẻ hát rất hay, rất dễ thương và rất có trình độ. Các em còn tự hát, tự sáng tác được. Chúng ta phải quan tâm, giúp đỡ các em nhiều hơn”, cô chia sẻ. Đồng thời, Hương Lan phủ nhận thông tin giải nghệ râm ran mạng xã hội thời gian qua. Nữ danh ca sẽ mở kênh YouTube riêng, đăng tải ca khúc và giao lưu với khán giả.

Hương Lan bật mí chồng đọc comment mỗi tuần.

Cuối cùng, quán quân của Ca sĩ mặt nạ 2023 chính thức lộ diện. Đó chính là nam Voi Bản Đôn (Anh Tú). Anh Tú sở hữu 183324 - 45,4% lượt bình chọn. Về nhì là Ong Bây Bi - Tiểu Phượng Hoàng (Orange) và thứ 3 là Cú Tây Bắc (Hương Lan).

Ngay khoảnh khắc công bố là quán quân, Anh Tú không kìm được xúc động, rơi nước mắt.

Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2: Anh Tú.

Á Quân là Orange.

Danh ca Hương Lan giải 3.

Trong top 3 mascot, Voi Bản Đôn được xem là nhân vật khó đoán nhất chương trình. Càng đi sâu vào vòng trong, anh lại càng thể hiện khả năng biến hóa với những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Anh cũng là nhân vật sở hữu nhiều bài hit nhất mùa 2 Ca sĩ mặt nạ, mang về tổng cộng 350 triệu lượt xem. Trấn Thành sở hữu Cúp Tai Vàng và nhận 100 triệu đồng.

Kết quả này được đông đảo khán giả nhận xét là xứng đáng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]