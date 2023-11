Diva âm nhạc bị "vùi dập" khi tham gia gameshow: Cô "Bống" Hồng Nhung có bị oan?

Hồng Nhung "thở" cũng bị chỉ trích

Mỗi hành động của Hồng Nhung ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đều nhận về nhiều trái chiều. Cách ứng xử của cô trong chương trình bị nhận định là "chảnh chọe", "trịch thượng". Khán giả thậm chí còn bình luận thẳng thắn trên trang cá nhân của "cô Bống" về những hành động này.

Hồng Nhung cũng có màn đối đáp nhẹ nhàng trước góp ý của khán giả: "Cô sẽ nhớ lời con dặn. Quả là những gì chuyện trò với bạn bè đồng nghiệp thân thiết thì rất vô tư và hài hước, trêu đùa nhau, có thể nhiều người hiểu là đang nói thật thế, thành ra chảnh chọe con nhở?".

Diva Hồng Nhung trong lần hiếm hoi tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Trước đó, Hồng Nhung có cách gây ấn tượng riêng khi là người đầu tiên chọn hát tiếng Anh ca khúc kinh điển Fly Me To The Moon. Bản phối màu sắc điện tử đem lại cho bài hát vẻ hiện đại. Bài hát giúp Hồng Nhung lan tỏa thông điệp lạc quan, yêu cuộc sống. Tuy nhiên, tiết mục này tạo ra nhiều tranh cãi về cách hát.

Sau khi biểu diễn, Hồng Nhung bất ngờ đặt câu hỏi với ban cố vấn. Giọng ca Nhớ Mùa Thu Hà Nội thẳng thắn: “Chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến bây giờ mới có người chấm điểm chị đấy”. Cùng với câu nói "Chị cũng phải giới thiệu à" trước đó cũng khiến "cô Bống" nhận về nhiều phản hồi tiêu cực.

Hồng Nhung tâm sự cùng một khán giả trên trang cá nhân: "Cô có ý đùa cho vui và cũng thể hiện các ca sĩ đã thành danh lâu năm sẵn sàng có mặt trong show truyền hình kiểu có thi đấu, chứ làm sao có chuyện nói dối là chỉ đi thi hát có mỗi một lần trước đó lúc 15 tuổi!

Nhưng thôi đành, đã lên truyền hình thì có người hiểu các ý khác nhau âu cũng là chuyện thường tình. Ta cứ chân thành, hết lòng với tiết mục của mình và đồng đội. Thỉnh thoảng vẫn có thể hài hước tí cũng làm không khí vui hơn".

Hồng Nhung trở thành "mục tiêu chỉ trích" của nhiều khán giả khi xem Chị Đẹp Đạp Gió 2023.

Khán giả A.D nhận định về việc này: "Cô Bống đúng kiểu nạn nhân của chương trình thực tế luôn. Vì bài Fly Me To The Moon hòa âm phối khí không hợp với thị hiếu khán giả thôi mà bị 'cắn xé' thấy ghê. Có người còn thô thiển kêu 'ai vô dạy cô diva kia cách hát đi'. Không biết nghe được bao nhiêu bài của cô Bống mà ăn nói như kiểu trên trời rơi xuống!".

Danh ca cũng không thoát "gạch đá"

Điều tương tự xảy ra với mascot Cú Tây Bắc của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2. Ngay tập đầu xuất hiện, mascot này tạo được điểm nhấn khi lựa chọn ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng đình đám của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Nhiều suy đoán Cú Tây Bắc có thể là những danh ca như Hương Lan, Ý Lan, Anh Thơ, Ngân Quỳnh... Nhiều người so sánh giọng ca đầy nội lực, với kinh nghiệm hàng chục năm này có thể làm được những điều như Phượng Hoàng Lửa - diva Hà Trần trong mùa đầu tiên.

Cú Tây Bắc được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ với những bài hát nhưng lại khiến nhiều người thất vọng, thậm chí bị nhận xét rằng "một màu".

Suốt hành trình tại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, Cú Tây Bắc đa phần lựa chọn những bài dân ca hoặc nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Bài nhạc trẻ duy nhất được mang đến là "Tình Yêu Màu Nắng" lại không tạo ra hiệu ứng quá tốt. Điều này khiến nhiều khán giả không phục khi mascot này tiến vào đến chung kết.

Những chỉ trích còn tăng cao khi Cú Tây Bắc bị so sánh với "Madame Vịt" Khánh Linh, "Cún Tóc Lô" Ngọc Anh 3A hay "Bố Gấu" Hoàng Hải. Nhiều khán giả thậm chí còn đòi "tẩy chay" chương trình vì loại những mascot trên và giữ lại Cú Tây Bắc.

Ngoài ra, việc trả lời mọi câu hỏi từ ban giám khảo một cách quá thật thà, thậm chí tiết lộ những chi tiết liên quan khiến nhiều người thất vọng. Những câu trả lời này làm cho thân phận của Cú Tây Bắc - nữ danh ca Hương Lan - đã được "lật mặt nạ" từ những vòng đầu tiên, khiến khán giả không còn đặc biệt tò mò nữa.

Nhiều ý kiến bảo vệ Cú Tây Bắc, cho rằng giọng ca này vẫn có những sự biến đổi, chỉ là chưa đem lại hiệu quả.

Khán giả A.H phân tích: "Hồi mình còn nhỏ nghe nhạc của những nghệ sĩ ba mẹ thích, mình cũng chưa thấy hay nhưng cũng tôn trọng chứ chưa bao giờ phát ngôn xúc phạm nghệ sĩ đó, đơn giản nghĩ rằng mình chưa đủ trải nghiệm. Giờ trải qua nhiều chuyện, chạm đến độ tuổi của ba mẹ thời xưa, nghe lại những nghệ sĩ đó mới thấy thấm bao nhiêu.

Mỗi lần cô Cú hát, cả hai vợ chồng mình đều nỗi da gà. Mình lớn lên với những bài hát của cô Hồng Nhung phát trên radio Làn Sóng Xanh mỗi sáng chủ nhật, xem cô Cú (nếu là cô Hương Lan) diễn, lên cấp 2 thì lại tải nhạc Thuỳ Chi về máy phát nhạc để nghe. Một chặng đường lớn lên chứng kiến sự thăng trầm của những nghệ sĩ tài năng đó, thật sự không thể nào chấp nhận những lời xúc phạm của các bạn trẻ thiếu tuổi đời và kiến thức chuyên môn đối với họ được".

