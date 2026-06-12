Viral bộ phim cách đây 16 năm có mặt Miu Lê, Nam Cường

Ra mắt vào năm 2010, "Những thiên thần áo trắng" là một trong những bộ phim truyền hình học đường nổi bật của Việt Nam, do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện. Với thời lượng 40 tập, bộ phim được phát sóng trên kênh VTV3 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ nhờ nội dung gần gũi, trong sáng cùng dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng.

Hình ảnh có mặt Nam Cường, Miu Lê đang viral trên MXH mấy ngày qua.

Lấy bối cảnh trường trung học, "Những thiên thần áo trắng" xoay quanh cuộc sống của những cô cậu học trò ở lứa tuổi mới lớn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trung tâm của câu chuyện là July Miu, một cô gái năng động vừa trở về Việt Nam sau thời gian sinh sống tại Anh. Sự xuất hiện của cô đã mang đến nhiều thay đổi trong tập thể lớp, đồng thời mở ra hàng loạt câu chuyện thú vị về tình bạn, tình yêu tuổi học trò và những ước mơ của tuổi trẻ.

Bên cạnh nội dung nhẹ nhàng, giàu tính giải trí, bộ phim còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên trẻ tài năng. Miu Lê đảm nhận vai nữ chính July Miu, trong khi Midu, Nhã Phương, Nam Cường, Lan Phương và Phi Thanh Vân cũng góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm. Đặc biệt, đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhiều gương mặt trẻ, giúp họ trở nên quen thuộc với khán giả cả nước.

Không chỉ mang đến những tình huống hài hước và cảm động, "Những thiên thần áo trắng" còn truyền tải những thông điệp tích cực về tình bạn, lòng chân thành và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Hình ảnh mái trường, thầy cô và những rung động đầu đời được khắc họa một cách gần gũi, tạo nên sự đồng cảm đối với nhiều thế hệ học sinh.

Phim "Những thiên thần áo trắng" quy tụ nhiều gương mặt trẻ, đẹp.

Sau nhiều năm kể từ ngày phát sóng, "Những thiên thần áo trắng" vẫn được nhắc đến như một trong những bộ phim học đường tiêu biểu của truyền hình Việt Nam. Tác phẩm không chỉ lưu giữ những ký ức đẹp của một thế hệ khán giả 9X mà còn góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho dòng phim tuổi học trò trên màn ảnh nhỏ Việt Nam.