Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin 'kết tim' tình tứ

Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng dự lễ in dấu tay kỷ niệm 'Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47', được tổ chức vào chiều ngày 3/11 tại rạp CGV I'Park Mall ở Yongsan, Seoul.

Lễ in dấu tay là sự kiện truyền thống mở màn cho giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, một dịp ý nghĩa để ghi nhớ những thành tựu của các nghệ sĩ đoạt giải trong năm.

Trong khi đó, lễ trao giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 sẽ được tổ chức tại hội trường KBS ở Yeouido vào ngày 25/11 và được phát sóng trực tiếp trên kênh KBS2TV.

Son Ye Jin và Hyun Bin tình tứ trên thảm đỏ sự kiện. Cặp nghệ sĩ kết đôi tim, khiến khán giả thích thú.

Năm ngoái, hai vợ chồng cùng giành chiến thắng 'Ảnh đế - Ảnh hậu' tại Lễ trao giải Rồng Xanh.

Cả hai 'tung hứng' ăn ý khi giao lưu trò chuyện.

Son Ye Jin in dấu vân tay tại sự kiện.

Ngôi sao mặc thanh lịch, khoe vóc dáng thon gọn, cao ráo.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn. Cô nổi tiếng với loạt phim Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, Vợ tôi đi lấy chồng, Công chúa cuối cùng, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh (đóng cùng Hyun Bin, nay là chồng cô)...

Thời gian gần đây, cô tham gia nhiều chương trình truyền hình để quảng bá The Scandal, phim cô đóng chính, ra mắt trên Netflix ngày 18/9. Cô cũng đang hợp tác với Netflix trong dự án mới Variety.

Hyun Bin tên thật là Kim Tae Pyung, đóng loạt tác phẩm: Tên tôi là Kim Sam Soon, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ... Diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Anh trải qua nhiều mối tình với các đồng nghiệp xinh đẹp: Hwang Ji Hyun, Song Hye Kyo (ba năm), Kang So Ra (một năm), trước khi kết hôn với Son Ye Jin. Hai người có một con trai, cuộc sống hạnh phúc.