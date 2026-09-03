Hyun Bin, Son Ye Jin và con trai du lịch Nhật

Son Ye Jin được chụp ảnh dắt tay con trai, trong khi Hyun Bin đẩy xe đẩy, cả ba đang bận rộn order đồ uống tại một tiệm cafe. Trang phục của cặp vợ chồng gây chú ý: Son Ye Jin mặc đồ rộng, tóc cắt ngắn trẻ trung, Hyun Bin mặc áo polo và short trắng, tóc để dài. Bên cạnh họ, con trai bụ bẫm, chiều cao nổi bật ở tuổi lên ba.

Nhân chứng chụp hình nói em bé rất dễ thương, gương mặt mang đường nét kết hợp giữa bố và mẹ. Một số nguồn tin nói em bé tên Kim Woo Jin, tên thường gọi là Đậu Ngọt (tiếng Hàn).

Theo Nate, từ khi lên chức phụ huynh, Son Ye Jin và Hyun Bin dành nhiều thời gian cho gia đình. Khi không quay phim, đôi vợ chồng đưa con trai đi du lịch khắp thế giới, trong đó có Nhật là điểm đến yêu thích.

Son Ye Jin, Hyun Bin và con trai đi du lịch Nhật. Ảnh: Instagram

Hyun Bin tên thật là Kim Tae Pyung, đóng loạt tác phẩm: Tên tôi là Kim Sam Soon, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ... Diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Anh trải qua nhiều mối tình với các đồng nghiệp xinh đẹp: Hwang Ji Hyun, Song Hye Kyo (ba năm), Kang So Ra (một năm).

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình: Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh (đóng chính với Hyun Bin)...

Son Ye Jin làm đám cưới với Hyun Bin năm 2022 tại Seoul. Sau đó vài tháng, cô tiết lộ mang thai con đầu lòng. Cặp sao đón bé trai vào tháng 11/2022.

Son Ye Jin, Hyun Bin khi cưới. Ảnh: Nate

Hai ngôi sao hiện đều chuẩn bị tái xuất màn ảnh. The Scandal, với sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, sắp lên sóng. Bộ phim tình cảm lịch sử lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Pháp Les Liaisons Dangereuses của Pierre Choderlos de Laclos, do Jung Ji Woo đạo diễn và Lee Seung Young cùng Ahn Hye Song viết kịch bản. Phim được phát hành trên Netflix vào ngày 18/9.

Trong khi đó, bộ phim Made in Korea mùa thứ hai, do Hyun Bin đóng chính, cũng sửa soạn lên sóng. Bộ phim về chính trị, có sự tham gia của Hyun Bin và Jung Woo Sung, xoay quanh những sự kiện lớn trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc những năm 1970. Mùa đầu tiên từng được công chiếu trên Hulu và Disney+ vào tháng 12/2025.