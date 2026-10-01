Son Ye Jin nói về bộ phim 19+ gây tranh cãi

Theo Yonhap News, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Son Ye Jin dành nhiều thời gian nói về lần tái xuất với series “The Scandal”. Đây là vai diễn khiến cô hứng thú không phải bởi khả năng dễ chinh phục khán giả, mà vì những lớp tâm lý khó đoán của nhân vật.

Son Ye Jin đảm nhận vai phu nhân Cho, 1 phụ nữ sống trong gia đình quyền lực, có cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng luôn bị giằng co bởi những ước vọng chưa thể thực hiện. Nhân vật tồn tại trong thời kỳ tiếng nói của phụ nữ bị hạn chế, vì thế nhiều lựa chọn cá nhân phải nhường chỗ cho chuẩn mực xã hội cùng vị thế của người chồng.

Theo nữ diễn viên, phu nhân Cho không phải mẫu nhân vật được xây dựng để lập tức tạo thiện cảm. Bà có vẻ ngoài bình thản, sang trọng, song bên trong lại chứa nhiều suy nghĩ trái chiều. Chính sự bất nhất đó khiến Son Ye Jin phải liên tục tự hỏi nhân vật thực sự muốn gì, đang che giấu điều gì, đâu là động lực dẫn tới các quyết định khó hiểu.

Cô thừa nhận đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể khẳng định đã hiểu trọn vẹn phu nhân Cho. Tuy nhiên, cảm giác chưa tìm được đáp án hoàn chỉnh lại trở thành lý do khiến vai diễn hấp dẫn. Son Ye Jin không muốn diễn theo hướng xin sự thương cảm, cũng không cố ép khán giả phải đồng tình với nhân vật nếu họ cảm thấy phu nhân Cho kỳ lạ hoặc khó gần.

Son Ye Jin trở lại màn ảnh với “The Scandal”. IG.

Nữ diễn viên kể cô từng không hài lòng với diễn xuất, thậm chí có lúc thấy cách thể hiện của mình ngớ ngẩn. Cô cũng không thích khuôn mặt của bản thân, không tin lời những người lớn tuổi khi họ nói tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất. Chỉ sau nhiều năm, khi nhìn lại ảnh cũ, Son Ye Jin mới cảm nhận rõ sự trẻ trung mà trước đó cô từng bỏ qua.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở cách nhìn ngoại hình. Quan niệm nghề nghiệp của cô cũng khác trước. Nếu thời trẻ, Son Ye Jin thường lên kế hoạch kỹ cho chặng tiếp theo, chú ý mạnh tới kết quả, thì hiện tại cô chấp nhận rằng nhiều việc có thể đi lệch khỏi dự tính.

Nữ diễn viên cho biết trước đây cô luôn dốc toàn lực cho từng cuộc đua nghề nghiệp. Hiện tại, điều cô muốn tích lũy nhiều hơn là sức mạnh nội tâm. Thay vì chỉ quan tâm tới thành quả bên ngoài, Son Ye Jin muốn nguồn năng lượng bên trong đủ vững để giúp cô trưởng thành cùng những vai diễn ngày càng khó.

Gia đình thay đổi nhịp sống

Ngoài công việc, gia đình giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của Son Ye Jin. Sau khi kết hôn với Hyun Bin năm 2022, rồi đón con trai đầu lòng, lịch sinh hoạt cùng cách nhìn của cô về hạnh phúc có nhiều thay đổi.

Son Ye Jin nói cuộc sống gia đình của 2 người thực tế không khác nhiều so với các cặp vợ chồng có con nhỏ. Dù cả 2 đều là ngôi sao nổi tiếng, họ vẫn trải qua những đêm thức trắng khi con ốm, cùng chia sẻ áp lực chăm sóc, nuôi dạy con mỗi ngày.

Theo cô, hành trình làm cha mẹ không hề nhẹ nhàng. Việc cùng nhau chăm sóc 1 đứa trẻ đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực, sự kiên nhẫn. Tuy vậy, nữ diễn viên xem đó là trải nghiệm vô giá bởi cả cô lẫn Hyun Bin đều trưởng thành hơn trong quá trình thích nghi với vai trò mới.

Sự hiện diện của gia đình cũng khiến Son Ye Jin giảm bớt áp lực phải chạy liên tục theo nhịp công việc. Trước đây, sự nghiệp là trung tâm, còn nay cô cân nhắc đời sống riêng khi nhận việc. Điều đó không đồng nghĩa cô rời xa diễn xuất, mà cho thấy nữ diễn viên đang thiết lập 1 trật tự ưu tiên khác.

“The Scandal” vì thế mang ý nghĩa đặc biệt trong lần trở lại này. Vai phu nhân Cho không chỉ là thử thách nghề nghiệp sau quãng thời gian tập trung cho gia đình, mà còn đánh dấu giai đoạn Son Ye Jin bước vào màn ảnh với tâm thế bình tĩnh hơn.

Những chia sẻ của nữ diễn viên cho thấy thành công hiện tại không còn được đo đơn thuần bằng tần suất xuất hiện hay mức độ chú ý. Với Son Ye Jin, điều quan trọng hơn là được thử sức với vai diễn khiến cô phải suy nghĩ, đồng thời vẫn giữ được đời sống gia đình bình dị phía sau ánh đèn.

Sau nhiều năm ở vị trí ngôi sao hàng đầu, cô dường như đang bước sang giai đoạn ít vội vã hơn. “The Scandal” trở thành điểm nối giữa 2 phiên bản Son Ye Jin, 1 người từng khắt khe với chính mình, cùng 1 người hiện biết chấp nhận sự không hoàn hảo, trân trọng gia đình, tìm kiếm chiều sâu trong nghề.

Theo: t/h