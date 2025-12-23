Bài phát biểu gây xúc động trong đám cưới Shin Min Ah, Kim Woo Bin

Ba ngày sau hôn lễ của cặp sao, bài giảng của thiền sư Beopryun - người chủ trì lễ cưới Kim Woo Bin và Shin Min Ah, được chia sẻ lên mạng xã hội, nhận nhiều sự quan tâm của công chúng. Các bình luận trên Starnewskorea, Osen... nói xúc động về bài phát biểu và chúc phúc cho cặp nghệ sĩ.

Theo Nate, chính Kim Woo Bin đã nhờ thiền sư Beopryun làm chủ hôn cho lễ cưới. Ông là người đồng hành cùng Kim Woo Bin về mặt tinh thần, suốt thời gian anh điều trị ung thư vòm họng.

Thiền sư Beopryun, người chủ trì hôn lễ của Woo Bin và vợ. Ảnh: Nate

Trong bài phát biểu, thiền sư Beopryun nói: "Tôi đã quen biết hai bạn trong một thời gian dài. Cô Min Ah là người có tấm lòng ấm áp và hiền lành, từ hơn 10 năm trước cô đã đều đặn ủng hộ các hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo. Cậu Woo Bin từng có thời gian sức khỏe không tốt và trải qua nhiều khó khăn. Khi đó, cô Min Ah đã đội gạo cúng trên đầu, đến trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Namsan, Gyeongju để cầu nguyện cho cậu. Sau đó, cậu Woo Bin đã hồi phục sức khỏe. Hôm nay, hai bạn nắm tay nhau, hứa hẹn sẽ cùng sống trọn đời bên nhau qua hôn nhân. Đó thực sự là kết quả của một mối nhân duyên sâu sắc".

Bên cạnh đó, thiền sư Beopryun cũng khuyên cặp vợ chồng: "Sống cùng nhau không phải là điều dễ dàng. Trong cuộc sống sẽ nảy sinh những khác biệt về quan điểm, từ đó phát sinh mâu thuẫn. Vợ chồng không chỉ nên tìm kiếm sự ấm áp từ việc nương tựa lẫn nhau mà còn cần hết sức tôn trọng tự do cá nhân của mỗi người".

Thiền sư Beopryun ví hôn nhân không phải là sự kết hợp hai nửa mà là "cuộc gặp gỡ của hai con người trọn vẹn". Ông giải thích: "Nếu hai nửa ghép lại thành một toàn thể thì dù có trở thành vầng trăng tròn, ở giữa vẫn có vết nứt. Nhưng khi hai cái toàn vẹn gặp nhau để thành vầng trăng tròn, thì ở giữa không có vết nứt. Vì vậy, ngay cả khi vì một lý do nào đó, đôi lứa chia xa, tôi mong hai người sẽ là những con người có thể tự mình đứng vững như một chỉnh thể trọn vẹn, không phải chịu nỗi đau vì đánh mất một nửa". Cuối cùng, ông bày tỏ: "Tôi hy vọng đây sẽ là một cuộc hôn nhân không phải ràng buộc, mà là hôn nhân khiến cả hai trở nên tự do hơn".

Những lời khuyên về bản chất của tình yêu cũng được thiền sư đề cập. Ông nói: "Phần lớn mọi người cho rằng yêu là thích, nhưng sự thích đó nhiều khi không hẳn là tình yêu mà là dục vọng. Khi sự thích phai nhạt, nó có thể chuyển thành ghét bỏ hoặc thù hận. Dù là vợ chồng đã kết hôn, suy nghĩ và cảm xúc, niềm tin và quan điểm vẫn có thể khác nhau. Thừa nhận sự khác biệt của nhau chính là sự tôn trọng. Trên nền tảng của sự tôn trọng, cần phải có sự thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu không đi kèm với sự thấu hiểu đôi khi có thể biến thành bạo lực. Ngay cả tình yêu của cha mẹ cũng có lúc trở thành nỗi đau đối với con cái. Vì vậy, luôn phải yêu thương dựa trên sự thấu hiểu lập trường của người kia".

Kim Woo Bin, Shin Min Ah. Ảnh: Nate

Lễ cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được tổ chức tại khách sạn Shilla ở quận Jung-gu, Seoul vào ngày 20/12. Trước lễ cưới, cặp nghệ sĩ quyên góp tổng cộng 300 triệu won cho nhiều tổ chức, bao gồm Trung tâm Hỗ trợ Hòa bình, Nhân quyền và Người tị nạn "Những người bạn tốt" do Thiền sư Beopryun thành lập.

Lễ cưới có sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn hóa và nghệ thuật, bao gồm V của BTS, Gong Hyo Jin, Ryu Jun Yeol, Kim Tae Ri, Uhm Jung Hwa, Yoo Hae Jin, Lee Byung Hun, Park Kyung Lim, đạo diễn Na Young Seok, nhà văn Kim Eun Sook, Noh Hee Lyung...

Kim Woo Bin ra mắt với vai trò người mẫu, trước khi bén duyên với vai trò diễn viên trong phim truyền hình White Christmas. Sau khi đóng phim Phẩm chất quý ông, tên tuổi anh càng hot hơn. Với School 2013, Người thừa kế... Kim Woo Bin đình đám trong showbiz. Năm 2016, anh đóng vai chính trong phim Yêu không kiểm soát, sau đó là Master. Gần đây tài tử đóng Alien + Human, The Dance Studio, The Delivery Man, Everything Will Come True của Netflix.

Shin Min Ah sinh năm 1984 và khởi nghiệp với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô được biết đến qua các bộ phim truyền hình A Love to Kill (2005), My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (2010), Arang and the Magistrate (2012), Oh My Venus (2015) và Tomorrow With You (2017), Hometown Cha-Cha-Cha (2021), Our Blues, No Gain No Love... Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người mẫu cho tạp chí tuổi teen KiKi vào năm 1998. Kể từ đó, cô trở thành một trong những mẫu nữ được yêu thích nhất trên các bìa tạp chí Hàn Quốc.

Thiền sư Beopryun Sunim (cách phiên âm khác: Pomnyun Sunim) sinh năm 1953 tại Ulsan, còn là tác giả sách, nhà hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc. Ông sáng lập tổ chức Phật giáp Jungto (Miền đất lành), giúp đỡ những người gặp khổ đau tâm lý. Thiền sư thực hiện nhiều video trên YouTube để lắng nghe, giải đáp cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Một số cuốn sách của thiền sư được dịch sang tiếng Việt, như Làm sao học hết được nhân sinh, Như bây giờ vẫn ổn, Từ giờ ta hãy là một người hạnh phúc.