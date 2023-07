"Việc nhẹ lương cao" của siêu sao: Xuất hiện 6 phút thu về 3 triệu USD

Robert Downey Jr.

Là người khởi đầu cho loạt phim siêu anh hùng Marvel, Robert Downey Jr. nhận mức lương rất cao. Trong "The Avengers" (2012), Downey đã xuất hiện khoảng 37 phút và được trả 50 triệu USD. Một số bạn diễn khác của anh trong phim này chỉ nhận thù lao khoảng 4 triệu USD.

Robert Downey Jr. hay là ngôi sao nổi tiếng qua vai diễn Iron Man/Tony Stark trong vũ trụ điện ảnh MCU

Năm 2012, khi đóng "The Avengers", tài tử đút túi 50 triệu USD, cộng với phần trăm lợi nhuận từ doanh thu phim. 48 triệu USD là lương của anh năm 2017 và theo thống kê, năm 2018, ngôi sao nổi tiếng tăng đáng kể thu nhập nhờ 81 triệu USD từ "Avengers: Infinity War", "Spider-Man: Homecoming". Theo thống kê của Insider, Downey Jr. mang về khoảng 435 triệu USD nhờ vai diễn Người Sắt.

Giống những ngôi sao khác, Downey Jr. sở hữu nhiều dinh thự xa hoa khắp nước Mỹ. Tại khu East Hampton, bang New York, anh tậu căn biệt thự có hình cối xay gió. Downey Jr. mua nó vào năm 2017 với giá 11,9 triệu USD.

Theo Celebrity Networth, vợ chồng tài tử còn làm chủ căn hộ 4 triệu USD ở Santa Monica, rút hầu bao 13,4 triệu USD để sở hữu cơ ngơi rộng rãi khác ở tiểu bang California.

George Clooney

Chỉ xuất hiện 18 phút trong "Gravity" (2013), George Clooney đã nhận được 20 triệu USD và một phần doanh thu của bộ phim. Có thông tin cho rằng nam diễn viên đã trích 1 triệu USD từ số tiền này để tặng quà bạn bè.

George và vợ là Amal sở hữu tài sản ròng hơn 550 triệu USD (riêng George nắm giữ 500 triệu USD), theo Celebrity Net Worth thống kê.

Nghệ sĩ nhận lương 500.000 USD cho mỗi phim vào năm 1993, con số rất lớn thời điểm đó. Cát-xê của ông nhảy vọt theo cấp số nhân qua từng năm, có phim ông bỏ túi hơn chục triệu USD.

Khối tài sản lớn được vợ chồng George đầu tư vào danh mục bất động sản ấn tượng. Họ cùng đứng tên dinh thự 15 phòng ngủ trên hồ Como, Italy có giá mua vào năm 2002 là 30 triệu USD. Cặp đôi sở hữu căn hộ 6 phòng ngủ tại Studio City, California giá 2,2 triệu lúc mới mua (giá hiện nay ước tính 10 triệu USD).

Anh là chủ loạt căn hộ tọa lạc quanh thành phố New York và những vùng lân cận, trung bình 5-7 triệu USD/căn, và thậm chí là hòn đảo riêng ở Sonning Eye, Nam Oxfordshire, Anh với giá 16,9 triệu USD.

Sau khi bước vào cuộc hôn nhân với Amal - nữ luật sư nổi tiếng và trải nghiệm việc lần đầu làm cha, George Clooney dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Hiện tại, hai người đã có một cặp song sinh một trai, một gái là bé Alexander và Ella

Julia Roberts

Julia Roberts xuất hiện 6 phút trong bộ phim "Valentine’s Day" (2010) cùng với nam diễn viên Bradley Cooper. Nữ diễn viên nhận được khoảng 3 triệu USD thù lao, trung bình là 500.000 USD cho mỗi phút trên màn ảnh.

Julia Roberts là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. Cô nổi tiếng với vai diễn trong phim Người đàn bà đẹp (năm 1990) và nhiều năm sau đó, nữ minh tinh từng giành giải Oscar luôn nằm trong Top những ngôi sao được trả cát-xê cao nhất thế giới.

Ở tuổi 55, minh tinh Hollywood vẫn xứng đáng với danh hiệu người đàn bà đẹp của điện ảnh Mỹ. Thần thái của Julia Roberts luôn rạng ngời, kiêu sa và đầy vẻ quyến rũ.

Julia kết hôn từ năm 2003 với nhà làm phim Danny Moder. Cặp đôi hiện tại vẫn chung sống hạnh phúc bên nhau và 3 đứa con. Julia Roberts hầu như không hé lộ chuyện đời tư trên truyền thông. Cô chỉ thường xuất hiện ở những sự kiện ra mắt phim hay các dự án từ thiện.

Mark Hamill

Xuất hiện ít phút trên phim nhưng nhận cát-xê hàng triệu USD, những vai diễn ngắn hoặc vai khách mời (cameo) được coi là “việc nhẹ, lương cao” với các ngôi sao Hollywood.

Trong phim "Star Wars: The Force Awakens" (2015), Mark Hamill chỉ xuất hiện trong 30 giây và gần như không có lời thoại. Nam diễn viên thu về khoảng từ 1 đến 3 triệu USD thù lao cho cảnh quay đứng im và bỏ mũ trùm đầu. Cũng chính "Star Wars" đã mang đến thành công cho nam diễn viên và tiếp đó là những phim khác: "The big red one", "F.I.S.T". Mark Hamill được đề cử giải Oscar cho thể loại vai anh hùng trong phim.

Mark Hamill còn thành công ở lĩnh vực lồng tiếng. Ông thể hiện tốt nhất khi lồng tiếng nhân vật Joker trong loạt phim "Người dơi".

Ngôi sao hiện đang hạnh phúc bên vợ là nha sĩ. Câu chuyện tình yêu của họ có một khởi đầu bình dị khi hai người gặp nhau tại một phòng khám răng ở Westwood, bang Los Angeles, Hoa Kỳ. Hamill bị vẻ đẹp của vị nữ bác sĩ lôi cuốn, ông kể lại với tạp chí People vào năm 1981: “Cô ấy đẹp như một bức tranh của Vargas”.

