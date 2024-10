Vợ chồng Trấn Thành 'càn quét' ẩm thực Bangkok

Trấn Thành vừa có kỳ nghỉ ngắn ngày ở Bangkok dịp đầu tháng 10. Giống những lần trước, vợ chồng nam MC đi cùng cả team thân thiết gồm Ali Hoàng Dương, em gái Huỳnh Uyển Ân và Tiktoker Ngọc Nguyễn. Từng nhiều lần sang thủ đô Thái Lan, vợ chồng Trấn Thành khá rành các địa chỉ ăn uống vỉa hè được nhiều người yêu thích.

Một trong số đó là tiệm đồ ngọt 'huyền thoại' After You. Đây là thương hiệu đồ ngọt, cà phê và tráng miệng nổi tiếng nhất nhì ở Bangkok và cũng là điểm check in 'trong truyền thuyết' đối với du khách Việt, nhiều người còn đặt mua bánh xách tay từ cửa hàng này về Việt Nam.

After You có nhiều chi nhanh khắp Thái Lan, không gian trang trí lãng mạn, menu đa dạng và đặc biệt là những món tráng miệng độc đáo, bắt mắt. Đá bào bingsu nằm trong danh sách 'must-try' tại After You. Món ăn có xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng được biến tấu đủ vị và phong cách, khiến thực khách mê mệt. Bạn có thể chọn Cheesecake Kakigori - món ăn số một của After You với vị phô mai, Strawberry Kakigori với lớp đá bào sữa mềm mịn, hương vị siro dâu vừa phải không quá chua hay ngọt cùng những trái dâu tươi căng mọng.

Vì đi cả nhóm nên Trấn Thành và bà xã gọi đủ các vị của bingsu để ăn thử. Lớp đã bào mềm mịn, không bị dăm đá, vị sữa quyện với các hương vị ở topping. Anh còn gọi cả phần biến tấu với bánh mochi và nước xốt bên trên khá lạ miệng.

'Hoa hậu' ở After You là Shibuya Honey Toast - món bánh mì nướng mật ong trứ danh, với lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mịn, phủ đầy kem tươi, trái cây và các loại topping khác nhau. 'A Xìn' gọi phần bánh với phô mai sợi và kem tươi bên trên.

Buổi tối, cả nhóm tới chợ đêm Chinatown Bangkok để ăn vặt. Nơi đây là thiên đường ẩm thực, mua sắm với các món ăn đường phố Thái Lan và Trung Hoa, nằm dọc theo con đừng Yaowarat với nhiều địa chỉ nổi tiếng trên TripAdvisor và Michelin Guide.

Ở các quán nổi tiếng, du khách đều phải xếp hàng chờ đợi khá lâu mới tới lượt. Bên cạnh các món Thái Lan chua cay, khu chợ này bán nhiều món ăn của người Hoa như nội tạng hầm, hủ tiếu bò kho được chế biến tại chỗ. Giá mỗi phần chỉ từ vài baht.

Uyển Ân gọi một phần hủ tiếu với nước dùng ngọt đậm đà, bò viên, chân gà hầm, sườn, tiết, ăn kèm giá đỗ, sợi hủ tiếu dai dai. Món ăn không cay, thích hợp với những người không quen với đồ ăn Thái Lan đặc trưng.

Khu chợ mở cửa từ khoảng 5-6h chiều tới nửa đêm. Chinatown nằm tại hai con đường chính là Yaowarat và Charoen thuộc quận Samphanthawong, trung tâm Bangkok. Các hàng quán chủ yếu bày trên vỉa hè, du khách ngồi ăn sát đường xe máy qua lại, mang lại trải nghiệm đậm tính địa phương.

Là fan của xôi xoài, lần nào sang Thái, hai vợ chồng cũng mua vài phần ăn cho thỏa cơn thèm. Hạt xôi dẻo mềm, thơm ngậy mùi nước cốt dừa, ăn kèm phần xoài chua chua ngọt ngọt, ăn mãi không ngừng. Xôi xoài rất phổ biến ở Thái Lan, có thể gọi như một phần tráng miệng trong nhà hàng hoặc mua ở các xe đẩy đồ ăn trên đường phố.

Uyển Ân check in trên phố Yaowarat - trục đường chính của phố Chinatown. Địa điểm này cũng từng là bối cảnh trong MV Rockstar của Lisa (Blackpink) hồi tháng 7. Nhờ hiệu ứng của 'nữ thần Thái Lan', khu phố ngày càng trở nên nổi tiếng, thu hút đông khách tới check in. Buổi tối, hai bên đường lên đèn, rực rỡ sắc màu từ các tấm biển quảng cáo đặc trưng.

Ảnh: FBNV

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]