Vì sao đêm "thị tẩm" đầu tiên của Võ Tắc Thiên lại không thành?

Thứ Hai, ngày 07/11/2022 11:43 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sự việc này phần nào đã giúp Võ Tắc Thiên trở thành nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Năm 14 tuổi, Võ Tắc Thiên nhập cung trở thành phi tần của Lý Thế Dân (Đường Thái Tông). Trong đêm thị tẩm đầu tiên của mỹ nhân họ Võ, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra khiến hoàng đế cho rằng đó là một điềm xấu.

Chuyện tình giữa Võ Mỵ Nương và Lý Thế Dân trên màn ảnh

Võ Tắc Thiên hay còn gọi là Võ Mỵ Nương không chỉ được biết đến là một nhà chính trị gia kiệt xuất mà còn là một phụ nữ đa tình. Hầu hết các nhà làm phim tập trung khai thác khía cạnh người phụ nữ uy quyền, tài giỏi, trong đó phải kể đến các phiên bản Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh, Lâm Tâm Như,... Ngoài ra, còn có một số bộ phim xoay quanh đời sống tình cảm phức tạp của nữ hoàng đế duy nhất của Trung Quốc.

Phiên bản Võ Mỵ Nương của Phạm Băng Băng.

"Võ Mỵ Nương truyền kỳ" cũng là bộ phim về cuộc đời Võ Tắc Thiên gây bão toàn Châu Á vào năm 2014. Bộ phim có kinh phí hơn 300 triệu NDT (hơn 1.080 tỷ đồng). Người xem không khỏi choáng ngợp bởi bối cảnh, trang phục đều được đầu tư công phu.

Khác với hình tượng Võ Tắc Thiên được xây dựng ở các phiên bản trước, Phạm Băng Băng đã khắc họa một Mỵ Nương gợi cảm và xinh đẹp. Trong phim, Võ Mỵ Nương là một cô gái trong sáng tinh khiết nhưng cũng không thoát khỏi việc tranh đấu hậu cung. So với những mỹ nhân trong hậu cung, Võ Mỵ Nương (Phạm Băng Băng) là người hạnh phúc hơn cả khi cuộc đời của nàng luôn có 4 người đàn ông là Lý Thế Dân/ Đường Thái Tông (Trương Phong Nghị), Lý Trị/ Đường Cao Tông (Lý Trị Đình), Lý Khác/ Ngô Vương (Lý Giải) và Lý Mục (Lý Thần) sẵn sàng bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ nàng.

Còn đối với mỹ nhân họ Võ, trong số 4 người này, có lẽ nàng yêu nhiều nhất là Lý Thế Dân dù trong thực tế lịch sử, thời gian Mỵ Nương tiếp xúc với hoàng đế rất ít. Cô vào cung năm 14 tuổi nhưng không hề được vua sủng ái. Đa số thời lượng ở 50 tập phim đầu đều xoay quanh chuyện tình của hai người. Những khoảng thời gian tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân của nàng đã gắn bó cùng Lý Thế Dân. Khi hoàng đế băng hà, nàng cũng vì người mà khóc thương, đau lòng nhiều nhất.

Chuyện tình giữa Lý Thế Dân và Võ Mỵ Nương được tập trung khai thác trên màn ảnh.

Không được đánh giá quá cao về mặt nội dung nhưng "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" lại thu hút khán giả bằng tạo hình nhân vật xinh đẹp và trang phục cầu kỳ. Bộ phim có không ít cảnh ân ái giữa hoàng đế Lý Thế Dân và Võ Mỵ Nương. Tuy nhiên, các cảnh nhạy cảm, khoe ngực của Phạm Băng Băng trong phim cũng bị cắt xén hoặc được chỉnh sửa cho phù hợp trước khi lên sóng.

Bí mật về cảnh "thị tẩm" đầu tiên của hoàng đế với Võ Mỵ Nương

Theo sử sách, Võ Tắc Thiên có tên thật là Võ Chiếu, trong phim hư cấu thành Như Ý. Nàng nhập cung năm 14 tuổi, được Lý Thế Dân (Đường Thái Tông) ban cho danh xưng Võ Mỵ Nương. Từ nhỏ, nàng đã nổi tiếng là mỹ nhân thông minh, xinh đẹp tuyệt sắc. Thế nhưng, do hậu cung của Lý Thế Dân có quá nhiều giai nhân nên Võ Mỵ Nương không được chú ý. Thậm chí, nàng mãi chưa có cơ hội gặp mặt nhà vua nên không có địa vị cao trong hậu cung.

Võ Tắc Thiên nhập cung lúc 14 tuổi.

Thêm nữa, Lý Thế Dân cũng bận rộn chuyện triều chính nên không dành nhiều thời gian chú ý đến các phi tần mới nhập cung. Về sau, Võ Tắc Thiên tìm mọi cách để có thể xuất hiện trước Lý Thế Dân. Nhờ dung mạo xinh đẹp, nàng lọt vào "mắt xanh" của hoàng đế và được chọn "thị tẩm".

Vào đêm đó, một sự việc kỳ lạ, thậm chí khó tin đã xảy ra. Khi Lý Thế Dân chuẩn bị sủng hạnh Võ Mỵ Nương thì trời đột nhiên nổi sấm sét dữ dội. Sét đánh trúng vào cung điện mà hoàng đế đang ở cùng mỹ nhân. Hậu quả là một thanh gỗ lớn trên sàn nhà rơi xuống vị trí của nhà vua. Vào thời khắc nguy hiểm đó, Võ Tắc Thiên nhanh chóng đẩy Lý Thế Dân ra. Nhờ vậy, hoàng đế mới thoát được nạn.

Sự việc kỳ lạ xảy ra trong đêm "thị tẩm" đầu tiên của Lý Thế Dân và Võ Mỵ Nương.

Dù được Võ Mỵ Nương cứu sống trong gang tấc nhưng Lý Thế Dân cho rằng đó là điềm xấu. Thậm chí, ông cho rằng mỹ nhân này là người phụ nữ không đem lại may mắn. Vì vậy, Lý Thế Dân không "thị tẩm" Võ My Nương vào đêm hôm đó. Về sau, hoàng đế cũng không muốn gần gũi với nàng. Đây cũng chính là lý do khiến Võ Tắc Thiên chưa từng mang thai, sinh con cho Lý Thế Dân. Trong khi đó, sau khi trở thành phi tần của con trai Lý Thế Dân là Lý Trị, Võ Mỵ Nương sinh được 4 người con.

Tuy nhiên, Lý Thế Dân rất đánh giá cao sự dũng cảm và liều lĩnh của Võ Mỵ Nương. Dù không hề được hoàng đế sủng ái nhưng nàng vẫn được sắc phong làm Tài nhân. 12 năm sống trong hậu cung lạnh lẽo không được yêu thương đã hình thành nên một Võ Tắc Thiên có sự kiên trì không ai sánh bằng, chiến lược và tham vọng của nàng cũng vượt trội hơn người thường.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/vi-sao-dem-34thi-tam34-dau-tien-cua-vo-tac-thien-lai-khong-thanh-c4...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/vi-sao-dem-34thi-tam34-dau-tien-cua-vo-tac-thien-lai-khong-thanh-c47a16519.html