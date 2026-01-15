Văn Mai Hương tiết lộ chỉ thích yêu và sợ lập gia đình

Sợi dây xuyên suốt những bản Ballad

Văn Mai Hương chia sẻ, cô tuổi Tuất nên cũng mang tính cách của tuổi này, kiên định với những gì mình chọn. (Ảnh: FBNV)

Văn Mai Hương là ca sĩ bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010, sau nhiều năm rèn luyện kỹ thuật và không ngừng sáng tạo trong âm nhạc, cô đã khẳng định vị thế ca sĩ hạng A của dòng nhạc nhẹ, với mức cát xê cao và lịch diễn dày đặc.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc thời đại số, việc một nghệ sĩ ra mắt đều đặn ba album vật lý chỉ trong vòng một năm rưỡi là nỗ lực hiếm có, đòi hỏi đầu tư lớn cả về tài chính lẫn tâm huyết nghề nghiệp.

Nữ ca sĩ cho biết mình không quá “siêng”, nhưng khi đã làm việc thì luôn dốc 100% năng lượng cho từng sản phẩm. Dù phát hành online thuận tiện hơn, cô vẫn kiên định với đĩa vật lý như một cách lưu giữ hành trình nghệ thuật, để sau này con cái có thể cầm trên tay thành quả của mẹ, thay vì chỉ tìm thấy trên internet.

Cô và Hứa Kim Tuyền thấu hiểu từ cuộc sống tới tư duy nghệ thuật. (Ảnh: FBNV)

Sự kiên định của Văn Mai Hương còn nằm ở việc cô trung thành tuyệt đối với dòng nhạc Ballad vốn là bản ngã giúp cô chạm đến trái tim khán giả và gieo những mầm hạnh phúc ngọt ngào qua từng giai điệu.

Sự chung thủy này không chỉ nằm trong âm nhạc mà còn lan tỏa sang cả các mối quan hệ khi toàn bộ ê kíp đồng hành cùng cô đều có thâm niên trên mười năm, đặc biệt là mối lương duyên cộng hưởng đầy kỳ diệu với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, giữa hai tâm hồn này tồn tại một sự gắn kết đặc biệt đến mức công chúng luôn mặc định nhắc đến album của Văn Mai Hương là phải có dấu ấn của Hứa Kim Tuyền.

Họ thấu hiểu nhau từ cuộc sống thực tế đến tư duy nghệ thuật cùng nhau cộng hưởng để nâng tầm sản phẩm và tạo nên những không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng.

Sợ lập gia đình, chỉ thích yêu

Văn Mai Hương cho biết, hiện tại cô sợ lập gia đình và chỉ thích yêu. (Ảnh: FBNV)

Nhìn lại chặng đường từ thời điểm 16 tuổi hồn nhiên tại Vietnam Idol đến khi chạm ngưỡng 31 tuổi, Văn Mai Hương thừa nhận bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều cả trong giọng hát lẫn tâm hồn. Cô không phải là người quá tham vọng về những kế hoạch dài hạn mà luôn chọn cách sống trọn vẹn cho hiện tại với hạnh phúc đơn giản là mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình vẫn còn được hát cho những khán giả yêu thương.

Sự trưởng thành của cô còn thể hiện qua cách hành xử đầy văn minh khi mở lòng và trao cơ hội làm hòa với những người đồng nghiệp từng có hiểu lầm như Chi Pu, cô tiết lộ bản thân chưa bao giờ thực sự ghét bỏ một ai bởi tính cách "phổi bò" dễ tha thứ đã giúp cô duy trì các mối quan hệ một cách nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, nếu một ngày thiên chức làm mẹ tìm đến, nữ ca sĩ khẳng định sẵn sàng tạm dừng sự nghiệp đang ở đỉnh cao để trở thành một bà mẹ toàn thời gian. (Ảnh: FBNV)

Cô tin rằng chỉ những người thực sự trưởng thành mới đủ bản lĩnh để bước qua định kiến và trân trọng sự cố gắng của đối phương, việc cô và Chi Pu cùng đứng cạnh nhau là minh chứng cho một tình bạn đẹp được kết nối lại sau khi cả hai đã cùng nỗ lực để xứng đáng với vị trí của mình.

Phía sau ánh đèn sân khấu Văn Mai Hương là một người chị hết mực yêu thương và gánh vác trách nhiệm gia đình từ khi còn rất trẻ. Cô tự nhận mình giống như một người mẹ thứ hai của em trai và luôn mong muốn em mình tìm thấy được những hạnh phúc bình dị nhất. Dù khao khát tình yêu và muốn được nâng niu như một chú mèo nhỏ nhưng cô lại mang trong mình nỗi sợ lập gia đình và chỉ thích yêu, khi chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ từ bạn bè.

Tuy nhiên nếu một ngày thiên chức làm mẹ tìm đến, nữ ca sĩ khẳng định sẵn sàng tạm dừng sự nghiệp đang ở đỉnh cao để trở thành một bà mẹ toàn thời gian.

Cô thấu hiểu giá trị của việc đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời và sẵn sàng đánh đổi hào quang để chứng kiến từng bước chân trưởng thành của con mình vì không muốn con phải cô đơn trong tuổi thơ mà không có mẹ kề bên. Đối với cô sự cống hiến hiện tại là để chuẩn bị cho một tương lai mà ở đó cô có thể tự hào về những gì mình đã làm và sẵn sàng bước vào một chương mới của cuộc đời với tất cả sự chân thành và tình yêu thương.