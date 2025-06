Tùng Dương: 'Nhà tôi không phân biệt con đẻ, con nuôi hay con riêng'

- Trong phần phát biểu khi nhận giải tại Music Awards Japan, anh đã dành lời cảm ơn đến vợ con và gia đình. Với anh, vợ con có ảnh hưởng thế nào đến con đường âm nhạc cũng như những thành tựu?

- Tôi nghĩ đàn ông khi có sự cân bằng giữa nền tảng gia đình và sự nghiệp thì mọi thứ đều vững chắc. Từ khi làm bố, mọi quyết tâm của tôi đều cực kỳ mạnh mẽ, đúng hướng và quyết liệt tới cùng. Tôi không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn gia đình, từ đó thêm nhiều động lực để chăm chỉ hơn. Tôi luôn tự nhủ thời gian trôi qua không chờ đợi ai, nên hãy cố gắng chăm chỉ để phát huy tối đa mọi nguồn lực, đạt hiệu quả cao nhất trong mọi việc, từ đó có thời gian dành cho gia đình.

- Gần đây, anh tiết lộ mình đã trở thành ông bố đông con khi gia đình nhận nuôi bé Sóc, anh thay đổi như thế nào khi có thêm con?

- Tôi nghĩ mọi sự là duyên số. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận con nuôi vì công việc quá bận bịu. Nhưng có lẽ em bé là món quà ông Trời ban tặng cho vợ chồng tôi. Nuôi cháu xong là Tái sinh thành công ở khắp mọi nơi, những giải thưởng từ trong nước, quốc tế đến dồn dập. Nghe có vẻ rất linh ứng. Có lẽ đó là may mắn ơn trên ban tặng, đền đáp cho sự chăm chỉ của tôi. Nhìn ánh mắt, nụ cười trẻ thơ vui đùa, tôi cũng thấy thanh thản và được tiếp thêm động lực cố gắng.

Tùng Dương và bà xã Giang Phạm hiện có ba người con: Con gái lớn là con riêng của Giang Phạm, bé Voi - con chung của hai vợ chồng và bé Sóc - con nuôi được hai người nhận về từ cuối năm ngoái.

- Tùng Dương khi làm bố khác gì với khi làm nhạc?

- Khi làm bố, tôi dùng sự bình ổn, an yên, nhẫn nại đồng thời cố gắng kiểm soát sự tự do trong bản tính nghệ sĩ để nuôi dạy con. Còn khi làm nhạc, tôi tung tẩy, thử nghiệm và tự do bay bổng để sáng tạo.

Các con cũng tạo cảm hứng, giúp tôi hoàn thiện chân dung âm nhạc một cách đầy đủ, hấp dẫn và trọn vẹn hơn. Khi làm bố, tôi thấy âm nhạc của mình vừa độ hơn. Bằng chứng là các ca khúc Tàn canh trong album Multiverse hay Lời nói dối của cha trong liveshow Người đàn ông hát thể hiện tình phụ tử được khai thác tận cùng với tình yêu thương, sự hy sinh của người cha dành cho con của mình. Nếu chưa làm cha, chắc chắn tôi sẽ chẳng thể hiểu mà hát ra được tinh thần đó.

- Anh san sẻ việc chăm sóc các con như thế nào với bà xã trong khi chạy show liên tục?

- Tôi luôn có cách bù đắp cho các con và vẫn luôn sâu sát với các con về tình hình học tập, sinh hoạt. Tôi vốn là người luôn nỗ lực cho nghệ thuật và khi có con, sự quyết liệt phải chạm tới thành công càng lớn lao hơn. Mong muốn điều gì, tôi sẽ không bao giờ ngại khó, ngại khổ rồi từ bỏ giữa chừng. Từ khi làm cha, tôi quyết tâm hơn và không còn mông lung như thời 18, đôi mươi nữa. Mọi sự với tôi giờ rõ ràng và chắc chắn trong một tâm thế tĩnh tại và không nóng vội.

Ca sĩ Tùng Dương.

- Có ba người con nhưng mỗi em bé có một hoàn cảnh khác nhau. Anh làm thế nào để các con cảm thấy công bằng, không cảm nhận mình là con đẻ, con nuôi hay con riêng khi sống chung trong một gia đình?

- Tôi dành sự quan tâm đồng đều và công tâm tới cả ba con, không bao giờ có sự phân biệt. Tôi quan niệm các con có duyên với mình, sống cùng thì mình phải gắn bó, yêu thương chúng như nhau. Tôi không biết những người đàn ông khác thế nào nhưng với bản thân, tôi chưa bao giờ có những định kiến như vậy để phải nỗ lực bước qua. Mọi điều xuất phát từ lòng yêu thương, sự từ bi đều sẽ đến tự nhiên.

- Anh cảm thấy thế nào khi đầu nhận giải thưởng quốc tế và cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng International Special Awards tại Nhật Bản?

- Đến giờ, tôi vẫn thấy đó như một giấc mơ, cuối cùng cũng có ngày mình vinh danh ở một đất nước nơi mà có thể trong tương lai tôi có cơ hội chinh phục thị trường âm nhạc của họ. Biết đâu lại là động thực cho tôi thực hiện những dự án âm nhạc mang tính quốc tế. Giây phút tôi hát Một vòng Việt Nam khi phát biểu nhận giải Quốc tế đặc biệt được đông đảo chuyên gia âm nhạc Nhật Bản đánh giá chuyên nghiệp. Với riêng tôi, đó là phút giây thiêng liêng nhất khi mời gọi các nghệ sĩ và con người Nhật Bản đến với Việt Nam để khám phá đất nước chúng ta đã đổi thay và phát triển như thế nào. Tôi vô cùng vinh dự vì là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được vinh danh, mở ra thêm nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ Việt ở giải thưởng này.

Tùng Dương và con trai - bé Voi - trong chuyến sang Nhật nhận giải tại Music Awards Japan.

- Sau giải thưởng quốc tế đầu tiên, anh có định hướng hay mục tiêu gì để chinh phục các giải thưởng khác cũng như thực hiện mong muốn mang âm nhạc của bản thân đến công chúng thế giới?

- Những giải thưởng đã có mang lại cho tôi thêm động lực để sáng tạo nghệ thuật, mong muốn âm nhạc của mình được phổ cập rộng rãi ở thị trường quốc tế. Tôi tin rằng với một người đã làm cha và đang ở độ tuổi trung niên như mình, không gì là không thể nếu quyết tâm đủ lớn. Tôi sẽ kết nối để mời một số các nghệ sĩ nước ngoài cộng tác và có thể mời họ về Việt Nam trình diễn chung với mình. Đó cũng là cách mà các nghệ sĩ được giao lưu và cùng thể hiện sự đam mê âm nhạc thuần túy.

Tùng Dương khi nhận giải ở Nhật