Tùng Dương đấu Hòa Minzy và đường đua nóng chưa từng thấy

Một tháng qua, sức nóng của game show âm nhạc Em xinh "say hi" và các bản nhạc trẻ của đường đua Vpop phải nhường chỗ cho loạt sản phẩm viết về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Các nghệ sĩ đã đoán trước kịch bản, khi mà tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào dấu mốc trọng đại của đất nước - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đường đua "nhạc yêu nước" được hâm nóng từ MV Made In Vietnam của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và DTAP. Tiếp đó, NSND Thu Huyền, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P và Lâm Bảo Ngọc kết hợp ở MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Đường đua đi đến giai đoạn nóng bỏng nhất khi Tùng Dương, Hòa Minzy tung MV, bên cạnh album Made In Vietnam của DTAP.

MV mới của Hòa Minzy đang đứng đầu thịnh hành YouTube.

Hiện tượng chưa từng có

Đây là thời cơ không thể tốt hơn để các nghệ sĩ Việt rủ nhau làm "nhạc yêu nước". Thành công của những bản hit tỷ view như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Đường lên phía trước, Tuổi trẻ hôm nay, Một vòng Việt Nam, đã phủ sóng rộng rãi trên TikTok, chính là cơ sở để các nghệ sĩ đặt trọn tâm huyết cho một sản phẩm viết về con người, quê hương Việt Nam, niềm tự hào và biết ơn vô hạn với lịch sử, trước cột mốc trọng đại.

Số lượng ca khúc, gọi chung là "nhạc yêu nước", được ra mắt không thể đếm xuể trong 2 tháng qua. Đó là sự góp mặt của lớp nghệ sĩ gạo cội như NSND Thanh Hoa, là những tên tuổi hot từ Tùng Dương đến Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy và nhiều nghệ sĩ trẻ, ít tên tuổi chưa được chú ý nhiều.

Trong nhóm nghệ sĩ trẻ, chưa được chú ý nhiều, Nguyễn Hùng đang tỏa sáng với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Đây là ca khúc từ phim Mưa đỏ đang gây sốt ở các cụm rạp. Sau bản hit Phép màu, Nguyễn Hùng lại tạo ra một "phép màu" khác, đưa Còn gì đẹp hơn lan tỏa và nổi tiếng theo cách tự nhiên, âm thầm nhưng bền bỉ ở các nền tảng. Sau một tháng, sản phẩm hút hơn 6,5 triệu view trên YouTube.

Hòa Minzy bắt tay cùng "hit maker" Nguyễn Văn Chung, phát hành MV Nỗi đau giữa hòa bình hôm 22/8. MV mới của Hòa Minzy chạm mốc 3 triệu view sau 3 ngày, là sản phẩm đạt hiệu ứng tốt nhất trong thời gian gần đây. Tùng Dương phát hành MV Việt Nam tự hào tiếp bước từ 3 tuần trước, cũng là sự kết hợp với Nguyễn Văn Chung, đến nay đạt thành tích khá khả quan với 3 triệu view.

Nhóm producer DTAP đã ấp ủ một album hoành tráng nhân sự kiện 80 năm có một của Việt Nam. Các ca khúc của DTAP có sự hậu thuẫn của NSND Thanh Hoa, NSND Thanh Thúy, NSND Bạch Tuyết, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Võ Hạ Trâm, Hồng Nhung, Hiền Thục, Phương Mỹ Chi,... tạo ra hiệu ứng khá tốt. Sau 5 ngày, chưa có ca khúc trong album của DTAP phủ sóng diện rộng, khi các đối thủ trên đường đua đang quá mạnh.

Cuộc cạnh tranh giữa những loạt sản phẩm chưa thể ngã ngũ. Một trong những yếu tố có thể quyết định khả năng "viral" của bài nhạc là các bản remix trên TikTok. Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã nổi lên từ chính TikTok, từ một bản nhạc gốc không được chú ý quá nhiều nhưng với phiên bản remix, lồng ghép ở các nội dung sáng tạo trên TikTok, đứa con tinh thần của Nguyễn Văn Chung được bứt phá.

Sau những ngày phủ sóng mạng xã hội, Viết tiếp câu chuyện hòa bình liên tục được chọn biểu diễn ở loạt chương trình quan trọng. Đó là mục tiêu mà Tùng Dương, Hòa Minzy và nhiều nghệ sĩ hướng tới để có một bản hit đi cùng năm tháng.

Sau Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nguyễn Văn Chung đứng sau 2 ca khúc đang hot của Tùng Dương và Hòa Minzy.

Những cú vấp

Ngay lúc này, sự chú ý của khán giả tập trung hoàn toàn vào các sự kiện quan trọng của ngày Lễ Quốc khánh 2/9. Từ đó, mọi hoạt động giải trí xoay quanh ngày 2/9. Với các sản phẩm âm nhạc thuần túy, nhiều nghệ sĩ đã chủ động phát hành từ trước, hoặc tạm gác lại để né giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ như hiện tại.

Đường đua âm nhạc thịnh hành giờ là cuộc chơi riêng của các ca khúc yêu nước. Loạt "Concert Quốc gia" được tổ chức, là tâm điểm của thị trường Concert, Live show hiện tại. Trên các nền tảng mạng xã hội, điển hình là TikTok, xu hướng tìm kiếm cũng đổ xô vào các nội dung về lịch sử Việt Nam, sự kiện Diễu binh, diễu hành dịp 2/9. Những bài nhạc xu hướng trên TikTok hiện tại cũng là nhạc yêu nước.

Những game show, sản phẩm âm nhạc nằm ngoài guồng quay sẽ không có cơ hội lan tỏa. Điển hình nhất là game show Em xinh "say hi", đã gây sốt thời gian dài kể từ ngày lên sóng. Nhưng 2 tuần gần đây, Em xinh "say hi" tẻ nhạt, không còn là tâm điểm của sự chú ý. Các bài nhạc ở chung kết Em xinh, trên lý thuyết sẽ bùng nổ nhất từ đầu game show, song thực tế lại không đạt hiệu ứng khả quan.

Một số nghệ sĩ đã thất bại khi tung sản phẩm thuần túy ở thời điểm này. Điển hình là Masew, trở lại đường đua với album tâm huyết, kết hợp Hòa Minzy và nhiều đồng nghiệp, nhưng chưa một sản phẩm vượt mốc 100.000 view trên YouTube. Rapper Osad gây chú ý khi bắt tay với producer Onionn - cộng sự cũ của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, bản nhạc mới của Osad chỉ hút 12.000 view sau 4 ngày.

Masew hay Osad không phải là tên tuổi lớn của đường đua nhạc Việt. Nhưng so thành tích hiện tại với các sản phẩm trước của 2 nghệ sĩ này, sức hút sa sút nghiêm trọng. Cả Osad và Masew gần như không có cơ hội để quảng bá sản phẩm một cách tự nhiên trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội, do đó khó tiếp cận khán giả đại chúng.