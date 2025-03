Từng bật khóc trên sân khấu vì một người, HIEUTHUHAI sống trong không gian thế nào?

Tối 11/1 tại Nhà hát Lớn, Hải Phòng, Bộ VH-TT&DL chủ trì phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức chương trình Giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024. Có mặt tại sự kiện thảm đỏ, HIEUTHUHAI khiến hàng trăm khán giả hò hét gọi tên.

Trước đó, HIEUTHUHAI gây chú ý khi bật khóc trên sân khấu khi trình diễn ca khúc Không thể say. Xuyên suốt tiết mục, anh nghẹn ngào hát với gương mặt đượm buồn.

Được biết, ca khúc Không thể say nằm trong album đầu tay, được HIEUTHUHAI ra mắt năm 2023. Dựa theo lời bài hát, nhiều người đồn đoán đây là món quà nam rapper viết tặng người yêu cũ - M.N. Trong quá trình HIEUTHUHAI tham gia chương trình King of rap vào năm 2020, M.N thường xuyên xuất hiện, đồng hành bên cạnh nam rapper. Thời điểm quay MV Không thể say, HIEUTHUHAI từng xúc động bật khóc.

Con người trên sân khấu của chàng ca sĩ tài hoa như vậy. Cuộc sống thực của anh cũng vô cùng thú vị. Chỉ cần nhìn vào hai căn nhà mà nam ca sĩ sinh sống cũng phần nào nói về con người anh.

2 không gian sống "bóc trần" con người thật của HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI dù có giấu kín cuộc sống đời thường cỡ nào thì bằng một cách nào đó vẫn bị hội bạn thân thiết “khui” ra. Đặc biệt là về gia thế, không gian sống của mình. Trên trang cá nhân, HIEUTHUHAI hoàn toàn không đăng bất cứ hình ảnh nào về nơi sống. Song, ai theo dõi HIEUTHUHAI lâu nay đều biết anh chàng hiện đang ở trong một căn hộ cùng với người bạn - producer Kewtiie (tên thật Đinh Minh Hiếu, SN 1999) còn gia đình của nam rapper vẫn sinh sống trong căn nhà ở Hóc Môn (TP.HCM).

Năm 2023, Lê Dương Bảo Lâm từng khiến netizen đứng ngồi không yên khi “đánh úp”, về tận Hóc Môn để chúc mừng sinh nhật HIEUTHUHAI. Cũng từ đây mà người hâm mộ lần đầu được chứng kiến gia thế của nam rapper top 1 hiện nay.

Người hâm mộ từng được chứng kiến ngôi nhà tại Hóc Môn của gia đình HIEUTHUHAI.

Căn nhà có vibe quen thuộc, gần gũi.

Theo đó, ngôi nhà có thiết kế khang trang, rộng rãi và được sắp xếp nội thất gọn gàng. Nhiều người cũng cho rằng không gian sống của gia đình HIEUTHUHAI cũng rất cơ bản, mang vibe đặc trưng của những ngôi nhà tầng thường thấy tại Việt Nam. Có bậc thềm, cửa ra vào lớn, gian ngoài là phòng khách, ngăn cách với những không gian sinh hoạt khác bằng cầu thang lên các tầng.

Nội thất trong nhà cũng được lựa chọn rất giản dị, đúng gu mà bố mẹ, người lớn tuổi thường thích như bộ bàn ghế gỗ, đồng hồ cổ, rèm hoa văn,... Ngoài ra trên tường cũng được bài trí những bức tranh vẽ, phong cảnh và một số những món đồ trưng bày khác. Cũng chính bởi nhiều thiết kế quen thuộc mà netizen nhận xét căn nhà tại Hóc Môn của gia đình HIEUTHUHAI toát ra cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Ngoài căn nhà này thì hiện tại, HIEUTHUHAI đang chủ yếu sống trong căn hộ hiện đại. Trong thời gian tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, không gian nhà của HIEUTHUHAI vô tình được hé lộ ngay trong show. Một vài khoảnh khắc các anh trai làm nhạc tại căn hộ của HIEUTHUHAI cũng đủ khiến netizen được “ngắm ké” một số góc trong nhà.

Một số góc trong căn hộ đang sống từng xuất hiện trên livestream của Kewtiie.

Góc xuất hiện nhiều nhất trong chương trình vẫn là phòng khách với bàn làm việc của nam rapper.

Phòng khách cũng là không gian rộng nhất, nơi sinh hoạt chung trong căn hộ của HIEUTHUHAI. Nam rapper trẻ cũng chỉ sắp xếp chiếc ghế sofa đơn giản, thảm trải sàn và tập trung vào để bàn thu, máy tính, phục vụ cho công việc. Dẫu vậy, nhìn qua cách bài trí nhiều người cũng nhận định tính cách thật ngoài đời của HIEUTHUHAI là một người khá chỉn chu, không cần cầu kỳ nhưng vẫn có gu thẩm mỹ và yêu thích decor.

Anh chàng lựa chọn tone màu rêu, có hơi hướng cổ điển cho căn hộ. Trên tường gắn những bức hình là bìa album của chính mình và một số nghệ sĩ yêu thích. Về ánh sáng trong nhà, HIEUTHUHAI lựa chọn ánh vàng, tím, tạo một không gian tối để tập trung sáng tạo, làm việc. Bên cạnh đó dù có cửa kính khá lớn nhưng nam rapper cũng thường kéo rèm che, không sử dụng nhiều ánh sáng tự nhiên.

HIEUTHUHAI cũng rất có gu, mê decor chỉn chu cho căn hộ.