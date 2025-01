Hieuthuhai đánh bại Sơn Tùng

I. TOP 10 CA KHÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH: 1. Sau lời từ khước – Phan Mạnh Quỳnh. 2. Đừng làm trái tim anh đau – Sơn Tùng M-TP. 3. Ngày đẹp trời để nói chia tay – Nhạc sĩ: Brozy, Lou Hoàng – Ca sĩ: Lou Hoàng. 4. Từng là - Vũ Cát Tường. 5. Thuỷ Triều - Nhạc sĩ: Quang Hùng MasterD - Ca sĩ: Quang Hùng MasterD 6. Hào quang - Nhạc sĩ: BAOVU, Rhyder, Pháp Kiều - Ca sĩ: Rhyder, Dương Domic, Pháp Kiều 7. bình yên – Nhạc sĩ: D.eyes, Vũ. – Ca sĩ: Vũ. ft Binz 8. Chúng ta của tương lai - Sơn Tùng M-TP 9. Ngáo Ngơ - Nhạc sĩ: Foxx team, HIEUTHUHAI, Orange - Ca sĩ: HIEUTHUHAI, Atus, Jsol, Erik, Orange 10. Tràn bộ nhớ - Dương Domic II. CA KHÚC CỦA NĂM: Đề cử: 1. Bình yên - D.eyes, Vũ. & Binz - Vũ. feat Binz 2. Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP 3. Ngáo ngơ - FOXXX Team, HIEUTHUHAI & Orange - HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, JSOL, ERIK & Orange 4. Sau lời từ khước - Phan Mạnh Quỳnh 5. Từng là - Vũ Cát Tường Đoạt giải: Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP (45,5%) III. BÀI HÁT HIỆN TƯỢNG: Đề cử: 1. Thủy triều - Quang Hùng MasterD 2. Đi giữa trời rực rỡ - Ngô Lan Hương 3. Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP 4. Ngày đẹp trời để nói chia tay - Brozy & Lou Hoàng - Lou Hoàng 5. Sau lời từ khước - Phan Mạnh Quỳnh Đoạt giải: Đi Giữa Trời Rực Rỡ - Ngô Lan Hương (36,4%) IV. GƯƠNG MẶT MỚI XUẤT SẮC: Đề cử: 1. Captain Boy (Ừ thì chia tay) 2. Dương Domic (Tràn bộ nhớ) 3. Khiem (Yên bình có quá đắt không) 4. Ngô Lan Hương (Đi giữa trời rực rỡ) 5. Pháp Kiều (Hào quang) Đoạt giải: Dương Domic (38,6%) V. HÒA ÂM PHỐI KHÍ: Đề cử: 1. Trống cơm (ATVNCG) - Hòa âm: Kriss Ngô & Touliver 2. Duyên kiếp cầm ca - Hòa âm: Triple D 3. Đi tìm tình Yyu - Hòa âm: 2pillz 4. Hỏa ca (Call Me by Fire) - Hòa âm: GRVITY, 55, SlimV, Duy Sơn, Hà Trà Đá - TINLE 5. Không ra gì - Hòa âm: DTAP, TDK & Mew Amazing Đoạt giải: Trống cơm (ATVNCG) - Hòa âm: Kriss Ngô & Touliver (30,2%) VI. CA SĨ ĐỘT PHÁ: Đề cử: 1. Lou Hoàng 2. Quang Hùng MasterD 3. Quốc Thiên 4. RHYDER 5. SOOBIN Đoạt giải: Quang Hùng MasterD (53,6%) VII. MV CỦA NĂM: Đề cử: 1. Đi tìm tình yêu - MONO - Đạo diễn: Jake Nam 2. Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP - Đạo diễn: Watt Chaiwat 3. Hỏa ca (Call Me by Fire) - Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư 4. Không ra gì - Trúc Nhân - Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư 5. Nâng chén tiêu sầu - Bích Phương - Đạo diễn: Phương Vũ Đoạt giải: Không ra gì - Trúc Nhân - Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư (46,4) VIII. ALBUM CỦA NĂM: Đề cử: 1. Bảo tàng của nuối tiếc - Vũ. 2. Bật nó lên - SOOBIN 3. CineLove - Phan Mạnh Quỳnh 4. Khu vườn tình - Tăng Duy Tân 5. M∞n - Da LAB Đoạt giải: Bật nó lên - SOOBIN (27%) XIV. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM: Đề cử: 1. Hứa Kim Tuyền (Chị Đẹp Đạp Gió 2024) 2. JustaTee (Anh Trai Say Hi) 3. SlimV (Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai) 4. Sơn Tùng M-TP (Đừng làm trái tim anh đau, Chúng ta của tương lai) 5. Touliver (Ai Mà Biết Được) Đoạt giải: SlimV (67,4%) X. NAM CA SĨ/RAPPER CỦA NĂM: Đề cử: 1. HIEUTHUHAI 2. Phan Mạnh Quỳnh 3. Quang Hùng MasterD 4. SOOBIN 5. Sơn Tùng M-TP 6. Vũ. Đoạt giải: HIEUTHUHAI (44,2%) XI. NỮ CA SĨ/RAPPER CỦA NĂM: Đề cử: 1. Bích Phương 2. Hòa Minzy 3. Hà Nhi 4. tlinh 5. Vũ Cát Tường Đoạt giải: tlinh (48,1%) XII. SỰ KẾT HỢP XUẤT SẮC: Đề cử: 1. Bầu trời mới - Da LAB, Minh Tốc & Lam 2. Duyên kiếp cầm ca - Binz & Triple D 3. Hào Quang - RHYDER, Dương Domic & Pháp Kiều 4. Phóng Zìn Zìn – tlinh & Low G 5. Trống cơm (ATVNCG) – Cường Seven, SOOBIN, NSND Tự Long, APJ, It’s CHARLES., SlimV, Kriss Ngô & Touliver Đoạt giải: Trống cơm (ATVNCG) – Cường Seven, SOOBIN, NSND Tự Long, APJ, It’s CHARLES., SlimV, Kriss Ngô & Touliver (51,9%) XIII. CA KHÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN RADIO: Đoạt giải: Sau lời từ khước - Phan Mạnh Quỳnh XIV. NAM CA SĨ/RAPPER ĐƯỢC YÊU THÍCH: Đề cử: 1. CAPTAIN BOY 2. HIEUTHUHAI 3. Jsol 4. RHYDER 5. Sơn Tùng M-TP Đoạt giải: HIEUTHUHAI XV. NỮ CA SĨ/RAPPER ĐƯỢC YÊU THÍCH: 1. CHI PU 2. Hà Nhi 3. Ngô Lan Hương 4. Thiều Bảo Trâm 5. Trang Pháp Đoạt giải: Thiều Bảo Trâm XVI. GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT: Giải: Chương trình của năm 1. Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2. Chương trình Anh Trai Say Hi XVII. GIẢI THÀNH TỰU LÀN SÓNG XANH: Đoạt giải: Dương Thụ, Bảo Chấn