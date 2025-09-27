Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháu

Võ Hạ Trâm được biết đến là nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực và đời sống bình dị. Ít ai biết, gia đình cô đã có truyền thống ba đời ăn chay trường, từ ông bà, bố mẹ cho đến chính cô và hai con ruột.

Võ Hạ Trâm đã theo chế độ ăn chay trường từ năm 17 tuổi, coi đó là cách thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn. Đối với cô, đây không chỉ là thói quen mà còn là nét văn hoá gia đình được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong thời gian mang thai Milo, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô ăn chay hoàn toàn suốt 9 tháng. Mong muốn của Hạ Trâm là con trai được “nuôi dưỡng bằng nguồn sữa chay tinh khiết” ngay từ trong bụng mẹ.

Điều khiến nhiều khán giả xúc động là câu chuyện về bố ruột của Hạ Trâm. Ông đã xuất gia từ năm 2017, hiện tu hành tại một ngôi chùa ở TP.HCM nhưng tình cảm với gia đình chưa bao giờ vơi bớt.

Dù bận rộn với công việc tại chùa, bố cô luôn sắp xếp thời gian về thăm con cháu. Những dịp quan trọng như lễ Tết hay khi Milo chào đời, ông đều có mặt để chia sẻ niềm vui cùng gia đình.

Khi Milo cất tiếng khóc chào đời, ông ngoại đã rời chùa về bệnh viện để bế bồng cháu ngay phút đầu tiên. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy được gia đình lưu giữ, trở thành kỷ niệm vô giá.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ, mỗi dịp lễ lớn, cả nhà thường lên chùa thăm bố, cùng quây quần bên nhau. Đây là cách cô duy trì sự kết nối bền chặt giữa gia đình và nơi bố tu hành.

Câu chuyện về người cha tu hành nhưng vẫn đau đáu tình thân khiến nhiều người xúc động. Nó cho thấy, dù ở bất kỳ nơi đâu, tình cảm gia đình vẫn luôn thiêng liêng và vẹn nguyên.

Võ Hạ Trâm và chồng kiên trì nuôi con bằng chế độ chay khoa học, cân bằng dinh dưỡng, để con khoẻ mạnh và phát triển toàn diện.

Gia đình Võ Hạ Trâm không chỉ được ngưỡng mộ vì truyền thống ăn chay ba đời mà còn là minh chứng cho tình yêu thương, sự bao dung và gắn kết qua năm tháng.