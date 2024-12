Ngày càng nổi tiếng nhưng phong độ thời trang của HIEUTHUHAI gây lo ngại

Mức độ nổi tiếng, phủ sóng của HIEUTHUHAI ở thời điểm hiện tại là không thể phủ nhận. Sau khi đăng quang Quán quân Anh Trai "Say Hi", HIEUTHUHAI có lịch trình biểu diễn, tham gia sự kiện dày đặc. Bên cạnh phong độ trình diễn ổn định, cuốn hút, tạo hình thời trang của nam rapper 25 tuổi gây bàn luận.

HIEUTHUHAI có lợi thế ngoại hình lớn, sở hữu nhan sắc điển trai, thân hình cao ráo, vạm vỡ nhờ chăm chỉ rèn luyện thể thao. Từ đó, sao nam sinh năm 1999 được nhận xét có thể "cân" được nhiều phong cách thời trang.

Tuy nhiên, trong những tạo hình gần đây, phong độ thời trang của HIEUTHUHAI gây thất vọng. Nguyên nhân lớn nhất được chỉ ra đến từ đội ngũ định hướng phong cách. Các bản phối được cho là thiếu đầu tư chất xám, nghèo nàn về mặt ý tưởng. Trong một số bộ trang phục, người hâm mộ nhận xét HIEUTHUHAI "gánh còng lưng" trang phục kém tôn dáng.

Trong hai đêm concert Anh Trai "Say Hi" diễn ra tại Hà Nội vừa qua, một bộ phận người hâm mộ bức xúc khi loạt trang phục của Quán quân chương trình phối thiếu chỉn chu, ấn tượng, thậm chí là trùng lặp.

Netizen so sánh thời trang trình diễn của HIEUTHUHAI ở các giai đoạn: "Hiếu chưa bao giờ mặc xấu, cụ thể là trước Anh Trai Say Hi". Bài đăng chỉ trích về thái độ làm việc của đội ngũ sản xuất hình ảnh mới của HIEUTHUHAI hút hơn 64 nghìn lượt truy cập.

Trong khi nhiều "Anh trai" như HURRYKNG, Anh Tú Atus hay Pháp Kiều liên tục gây sốt nhờ liên tục nâng cấp giao diện, HIEUTHUHAI khiến người hâm mộ "nơm nớp lo sợ" vì mặc đồ xấu. Trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối về phong độ ngày càng xuống dốc về mặt thời trang của HIEUTHUHAI.

Cộng đồng người hâm mộ lo ngại gu ăn mặc của HIEUTHUHAI giai đoạn này có nguy cơ ảnh hưởng đến những cơ hội hợp tác với thương hiệu thời trang xa xỉ mà anh đang có.

Bước ra từ King of Rap năm 2020, HIEUTHUHAI có nhiều bước tiến về gu ăn mặc, từng được nhận định là ngôi sao mới tiềm năng của thời trang Việt. Trước khi ghi danh Anh Trai "Say Hi", HIEUTHUHAI "bắt tay" với stylist Nam Phùng.

Stylist Nam Phùng là người đứng sau nhiều tạo hình chấn động, gây sốt mạng xã hội một thời của nam rapper 9X.

Phong cách của HIEUTHUHAI ở giai đoạn này được đánh giá là đậm dấu ấn riêng, tích cực thử sức và tạo xu hướng. Anh chàng lăng xê thành công thiết kế giày thể thao nội địa Việt, kiểu dáng áo crop-top dành cho nam.

Cũng trong giai đoạn này, HIEUTHUHAI được nhiều thương hiệu quốc tế để ý. HIEUTHUHAI là đại diện Việt Nam duy nhất được mời sang Nhật Bản dự sự kiện ra mắt BST Calvin Klein Jeans Fall 2023 cùng nhiều ngôi sao đình đám như Jung Kook BTS, Amber Liu, Rowoon, Bright Vachirawit... Nam rapper 9X là KOL yêu thích của thương hiệu Louis Vuitton tại Việt Nam.

