Trương Bá Chi thắng kiện sau nửa năm liên tiếp hầu tòa

Sau nhiều vòng tranh luận gay gắt, hôm nay (16/6), Tòa án Tối cao đã tuyên bị đơn Trương Bá Chi thắng kiện, đồng thời phán quyết cô được phía đối phương thanh toán chi phí tố tụng.

Theo ON, tại tòa, luật sư bào chữa cho Trương Bá Chi đưa ra một điểm mấu chốt mang tính quyết định, đó là nghi ngờ bản Hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu do phía nguyên đơn nộp lên thực chất là tài liệu giả mạo. Phía bị đơn tin chữ ký trên hợp đồng cũng đã bị làm giả. Luật sư bào chữa còn lập luận, việc các bộ phim không thể được thực hiện hoàn toàn là do phía cựu quản lý Dư Dục Hưng tự quyết định không cho Trương Bá Chi tham gia diễn xuất, chứ không phải vì cô vi phạm hợp đồng.

Tòa án chấp nhận lập luận của bên bị đơn và phán quyết Trương Bá Chi thắng kiện. Phía nguyên đơn không những không đòi được khoản bồi thường, mà còn phải trả toàn bộ chi phí liên quan.

Diễn viên Trương Bá Chi. Ảnh: ON

Trước đó, nữ diễn viên Trương Bá Chi bị Dư Dục Hưng cùng công ty quản lý AEG khởi kiện lên Tòa án Tối cao Hong Kong. Họ cáo buộc cô sau khi nhận trước khoản thù lao đóng phim lên tới 42,76 triệu HKD đã không thực hiện hợp đồng tham gia 6 bộ phim, nên yêu cầu cô bồi thường ít nhất 12,76 triệu HKD. Cô đã phải ra tòa nhiều lần suốt hơn nửa năm qua.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010), rồi ly hôn.

Trương Bá Chi ra tòa cuối 2025. Ảnh: HK01

Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba Marcus năm 2018, giấu kín danh tính bố em bé. Cô hiện làm mẹ đơn thân, một mình chăm ba con, được nhiều khán giả khen ngợi vì nỗ lực làm mẹ tốt, diễn viên giỏi.