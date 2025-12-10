Con trai Trọng Tấn giành giải nhì Tiếng hát Hà Nội

Tấn Đạt mở màn đêm chung kết và thể hiện hai ca khúc từng gắn với tên tuổi của bố là Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ và Truyền thuyết Hồ Gươm. Nam ca sĩ sinh năm 2005 được nhận xét có giọng hát mộc mạc, tình cảm, mượt mà. Kết quả chung cuộc, anh giành giải nhì.

Trước đó, Tấn Đạt cho biết anh tham gia Giọng hát Hà Nội để tích lũy kinh nghiệm cho con đường nghệ thuật sau này. Ca sĩ Trọng Tấn cũng từng bày tỏ tự hào về con trai khi Tấn Đạt góp mặt trong đêm chung kết cuộc thi là cái nôi của nhiều giọng ca nổi tiếng.

Tấn Đạt, con trai ca sĩ Trọng Tấn, trong đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội, tối 9/12.

Vũ Tấn Đạt sinh năm 2005, từng học khoa trống jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến năm thứ ba đại học, anh được bố phát hiện có năng khiếu ca hát và động viên chuyển sang hệ trung cấp thanh nhạc của học viện. Hai bố con Trọng Tấn từng đứng chung sân khấu, gây ấn tượng khi biểu diễn ca khúc Áo mùa đông trong liveshow Con đường âm nhạc của nam ca sĩ năm 2021. Thời điểm đó, nhiều khán giả khen "hổ phụ sinh hổ tử", chúc mừng Trọng Tấn vì có con trai tài năng.

Trọng Tấn ủng hộ con trai Tấn Đạt trước thềm chung kết.

Giải nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 thuộc về thí sinh Đào Lê Phương Chi, học trò của NSƯT Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong đêm chung kết, cô thể hiện hai ca khúc Sông Dakrong mùa xuân về và Người Hà Nội. Nữ ca sĩ nhận phần thưởng tổng trị giá 600 triệu đồng.

NSƯT Phương Nga chúc mừng học trò đoạt giải nhất Tiếng hát Hà Nội 2025.

Tiếng hát Hà Nội, tên cũ là Tiếng truyền hình Hà Nội, được tổ chức lần đầu năm 1994, là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, thu hút nhiều thí sinh tài năng. Nhiều tên tuổi từng được giải cao ở sân chơi gồm: Ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Kasim Hoàng Vũ, Minh Thu, Hoàng Quyên.

Cuộc thi năm nay khởi động từ 15/10. Ngoài vòng sơ khảo và bán kết, Tiếng hát Hà Nội 2025 có 4 đêm chung kết ứng với ba phong cách thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian tổ chức lần lượt vào các ngày 27, 30/11, 3/12 bên cạnh chung kết xếp hạng và trao giải vào ngày 9/12. Dàn giám khảo của cuộc thi năm nay bao gồm: NSND Quang Vinh (Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội), NSND Quốc Hưng (Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Tấn Minh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ, nhà báo Phương Đông.