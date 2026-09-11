Triệu Lộ Tư tự hủy hoại sự nghiệp

Trang 163 đưa tin loạt hành động gần đây của Triệu Lộ Tư khiến nhiều người tiếc nuối vì cô đã tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình.

Trước khi phải nghỉ bệnh và từ chối đóng tiếp phim Tình nhân, Triệu Lộ Tư là tiểu hoa đán hàng đầu của lứa sinh sau năm 1995. Thành tích phim của cô khá tốt, có những vai diễn và tác phẩm tiêu biểu. Triệu Lộ Tư còn được các nền tảng công nhận là ngôi sao có sức hút với khán giả, được ưu ái trao cơ hội đóng nữ chính nhiều dự án lớn.

Tuy nhiên, cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư bị đột quỵ, suy nhược cơ thể nghiêm trọng dẫn đến tổn thương hệ thần kinh, mất khả năng vận động và ngôn ngữ tạm thời. Nữ diễn viên đổ lỗi cho công ty quản lý và đoàn phim Tình nhân khiến cô trầm cảm nặng. Trong gần hai năm qua, nữ diễn viên không vào đoàn phim.

Cuối tháng 7, Triệu Lộ Tư đột ngột gửi lời mời hợp tác các biên kịch. Cô ký hợp đồng bản quyền với 9 kịch bản và đã tổ chức sản xuất cho tác phẩm đầu tiên mang tên SONDER tôi không phải NPC.

Theo QQ, việc Triệu Lộ Tư tự tìm kịch bản cho thấy nữ diễn viên đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, ít có dự án tìm đến cô.

Triệu Lộ Tư chuyển sang làm nhà sản xuất phim ngắn.

SONDER tôi không phải NPC có định dạng là phim ngắn, chỉ quay trong khoảng 8-9 ngày, khai máy vào ngày 22/8 tại Hoành Điếm và tổ chức lễ đóng máy vào cuối tháng 8.

Không những vậy, dàn diễn viên trong phim đều là những người không có tên tuổi, ngoại hình bị đánh giá bình thường là Bảo Khiết Nghi, Chu Chỉ Nghệ, Ngụy Tiêu và Hậu Bản.

Hậu Bản còn là nữ ca sĩ thần tượng, diễn viên từng bị chê "nhan sắc kém nhất giới giải trí". Cô thường xuyên quay video hài trên mạng xã hội. Tháng 2, cô bị đuổi khỏi đoàn phim Không nhường giang sơn vì từng đăng clip chê bai nam diễn viên Dương Dương. Bố của Triệu Lộ Tư cũng lần đầu tham gia đóng phim trong tác phẩm do con gái cầm trịch.

Theo 163, dự án phim ngắn đầu tay của Triệu Lộ Tư mang nhiều rủi ro. Dàn diễn viên chính không có nhiều tên tuổi, kinh nghiệm diễn xuất còn non, khó thu hút người xem. Triệu Lộ Tư chưa từng chỉ đạo sản xuất tác phẩm nào, thực tế khả năng đóng phim của cô vẫn còn gây tranh cãi.

Không những vậy, mô hình làm phim cũng gây tranh cãi. Các diễn viên được cho là không nhận cát-xê cố định mà áp dụng hình thức chia hoa hồng dựa trên doanh thu thực tế của tác phẩm.

Như vậy, khả năng chịu lỗ của Triệu Lộ Tư giảm xuống, nhưng gánh nặng dành cho diễn viên cũng tăng lên. Họ không chỉ phải đảm bảo về mặt diễn xuất, tính nghệ thuật mà còn lo lắng về doanh thu phim. Một tác phẩm chỉ được quay trong chưa tới 10 ngày rất khó đảm bảo chất lượng tốt.

Dự án mới có sự tham gia của bố Triệu Lộ Tư và dàn diễn viên kém tên tuổi. Ngoại hình và diễn xuất của họ đều gây lo ngại.

Bị giáng cấp, đánh mất danh tiếng

Triệu Lộ Tư còn được cho là sẽ tham gia vào một dự án phim khác mang tên Thư từ biệt được chuyển thể từ tiểu thuyết Mười ba lá thư từ biệt trước khi tự sát của Kirstin Gill. Phim thuộc thể loại hài đen, xoay quanh một người phụ nữ gần 30 tuổi đang rơi vào trạng thái hỗn loạn và tuyệt vọng với cuộc sống, viết 13 lá thư gửi cho những kẻ từng tổn thương mình.

Song, quyết định đóng phim ngắn bị đánh giá là bước lùi trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên vốn xuất thân là diễn viên phim chiếu mạng, cô đã phải nỗ lực trong nhiều năm để trở thành diễn viên chính trong các dự án chiếu trên đài truyền hình. Thế nhưng, cô lại bị giáng cấp, đánh mất danh tiếng, trở lại với thị trường phim cấp thấp.

Hành động này cũng làm giảm giá trị của Triệu Lộ Tư, khiến cô khó quay trở lại với dự án lớn.

Triệu Lộ Tư thử sức với nhiều công việc mới trong thời gian không có dự án phim lớn. Có nhiều ý kiến trái chiều chê nữ diễn viên đang bòn rút tiền của fan.

Theo QQ, đã hai năm Triệu Lộ Tư không đóng phim, không còn tác phẩm lưu trữ, dẫn tới tình trạng vắng bóng trên màn ảnh thời gian dài, danh tiếng giảm sút, cơ hội đóng phim ngày càng ít hơn. Trước đó, Triệu Lộ Tư còn tiết lộ đã được mời đóng phim nhưng đến thời điểm cần vào đoàn phim cô lại đưa ra nhiều lý do để hoãn lại.

Triệu Lộ Tư thử sức với nhiều vai trò mới như ca sĩ, kinh doanh, sáng lập thương hiệu thời trang, thực tế chỉ có người hâm mộ ủng hộ cô. Trong sự nghiệp chính là diễn xuất, nữ diễn viên đang gặp khó khăn.

Giới thạo tin cho biết ngôi sao sinh năm 1998 không còn được nhà sản xuất và các công ty đầu tư săn đón như trước, cô phải tự đứng ra tìm dự án mới cho mình.