Triệu Lệ Dĩnh lại vướng ồn ào

Trang QQ đưa tin bộ phim Sống lại từ hồ băng, còn được quảng bá là phần 2 của Sở Kiều truyện lên sóng nhưng không được đánh giá cao. Phim bị chê nội dung mở đầu thiếu hấp dẫn, tình tiết không logic, diễn xuất của dàn nghệ sĩ trẻ còn non gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là Hoàng Dương Điền Điềm vai Sở Kiều, Trương Khang Lạc đóng Yến Tuân và Hạ Mộng đóng công chúa Triệu Thuần Nhi. Nam chính Lý Quân Nhuệ đóng Gia Cát Nguyệt ít thời lượng hơn, nhưng màn thể hiện cũng không được đánh giá cao.

Khi Sống lại từ hồ băng lên sóng, khán giả lại càng khen ngợi chất lượng Sở Kiều truyện (2017) với dàn diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu và Lý Thấm. Thời điểm chiếu, bộ phim thành công bùng nổ khắp châu Á, trở thành tác phẩm đầu tiên trong lịch sử có tổng lượt xem đạt 40 tỷ view ngày trong thời gian chiếu.

Hiện tại, sau 9 năm, danh tiếng Sở Kiều truyện (2017) lại một lần nữa bùng nổ, độ hot trên Weixin tăng 1.200%, các diễn viên chính và các phân đoạn nổi bật đều trở thành đề tài nóng một lần nữa. Thậm chí, bộ phim còn lội ngược dòng vượt qua Sống lại từ hồ băng trở thành tác phẩm được yêu thích và được xem nhiều hơn trên các nền tảng iQiYi và Tencent Video.

Hòa chung với không khí cả mạng xã hội đang nhớ lại Sở Kiều truyện, văn phòng đại diện của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng lại đoạn phỏng vấn từ năm 2017. Trong đó, nữ diễn viên chia sẻ về lý tưởng và khát vọng tự do của nữ chính Sở Kiều, đó cũng là lý do Triệu Lệ Dĩnh yêu thích nhân vật này và nhận lời đóng phim cùng dòng trạng thái: "Thời gian xoay vần, không phụ niềm tin, "Sở" tâm như xưa".

Tuy nhiên, sau đó tài khoản MXH Weibo của đoàn phim Sống lại từ hồ băng lại đăng bài với nội dung: "Trước mặt thì tử tế, sau lưng thì khó làm người, giữa thời loạn muốn sinh tồn phải dựa vào diễn xuất, ai mà chẳng có hai bộ mặt?".

Phản ứng này gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả. Nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang cố tình khoe khoang thành tích vai diễn. Cô là ngôi sao hạng A thành danh từ lâu, là "đỉnh lưu" độ hot đứng đầu giới giải trí, nhưng khi đàn em đang bị chê thì phía Triệu Lệ Dĩnh lại có động thái đăng bài dễ gây hiểu nhầm. Phía Triệu Lệ Dĩnh đăng bài càng khiến khán giả so sánh hai diễn viên, Hoàng Dương Điền Điềm còn non kinh nghiệm nên thể hiện vai diễn kém hơn.

Với một số người, Triệu Lệ Dĩnh đang chơi xấu đàn em, dẫm đạp lên danh tiếng Hoàng Dương Điền Điềm để làm bản thân tỏa sáng. Bài đăng đáp trả của đoàn phim Sống lại từ hồ băng thể hiện sự không hài lòng với phía Triệu Lệ Dĩnh.

Cũng có khán giả cho rằng Sở Kiều là vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi hàng triệu người đang nhắc lại vai diễn, các nghệ sĩ khác trong đoàn phim Sở Kiều truyện cũng nhắc tới vai diễn cũ, chỉ có Triệu Lệ Dĩnh là bị suy diễn, cho rằng cô tâm cơ cố ý khiến đàn em xấu hổ mất mặt.

Theo người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh, văn phòng đại diện không nhằm vào ai mà chỉ nhắc lại lý tưởng của vai diễn. Việc đoàn phim Sống lại từ hồ băng đăng bài ám chỉ nữ diễn viên "hai mặt" là "ăn vạ, tự đóng vai nạn nhân". Mặt khác, từ khi dự án khai máy, Hoàng Dương Điền Điềm liên tục sử dụng các từ khóa "tiểu Sở Kiều", "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" để PR cho bản thân nhưng phía Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ gây khó dễ.

Sau đó, đoàn phim Sống lại từ hồ băng đã xóa bài viết gây tranh cãi. Nhưng một số khán giả vẫn cho rằng họ đã mất cảm tình với bộ phim này. Bởi phim có chất lượng thấp, diễn xuất kém cỏi lại tạo chiêu trò "ăn vạ" Triệu Lệ Dĩnh.

Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007 tại Thâm Quyến, theo học múa từ nhỏ. Cô được biết đến nhiều qua vai diễn Tiểu Sở Kiều trong bộ phim cổ trang Sở Kiều truyện. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Lang Nha Bảng, Lệ Cơ Truyện, Như Ý Truyện (Như Ý lúc nhỏ), Trúc Mộng Tình Duyên (tiểu Dương Mịch), Thính Tuyết Lâu (tiểu Thư Tĩnh Dung do Viên Băng Nghiên đóng), Ngũ phúc lâm môn... Hoàng Dương Điền Điềm còn đảm nhận vai Triệu Linh Nhi - nhân vật từng làm nên tên tuổi cho Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp: Huy kiếm vấn tình (2022).

Năm 2025, Hoàng Dương Điền Điềm vướng vào scandal "đôi khuyên tai trị giá 2,3 triệu tệ". Nữ diễn viên đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF trong lễ trưởng thành (18 tuổi). Tuy nhiên, khán giả nghi vấn một nữ diễn viên trẻ dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy?

Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế. Dù sau khi điều tra, các cơ quan chức năng khẳng định đó là đôi hoa tai giả, nhưng khán giả cho rằng kết quả không chính xác vì trong tủ trang sức của mẹ Hoàng Dương Điền Điềm có nhiều bộ phụ kiện nữ trang giá trị lớn.