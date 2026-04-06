Trang Pháp đối đầu dàn chị đẹp Trung Quốc: Ai là đối thủ đáng gờm nhất?

Trang Pháp đang có mặt tại Trung Quốc để tham gia ghi hình chương trình Đạp gió 2026 – mùa giải đặc biệt khi toàn bộ các phần thi đều được phát sóng trực tiếp thay vì ghi hình rồi biên tập như trước. Điều này khiến áp lực tăng cao, buộc các nghệ sĩ phải thể hiện khả năng hát live và bản lĩnh sân khấu một cách trọn vẹn.

Ngay trong tập mở màn, Trang Pháp gây chú ý khi đối đầu nhà vô địch Olympic Vương Mông và giành chiến thắng với 382 điểm. Dù tiết mục gặp trục trặc về dàn dựng, nữ ca sĩ vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng hát live ổn định và phong thái trình diễn tự tin.

Tuy nhiên, xét tổng thể, nữ ca sĩ vẫn gặp bất lợi vì độ nhận diện tại thị trường Trung Quốc chưa cao, trong khi nhiều “tỷ tỷ” khác sở hữu lượng fan khổng lồ và lợi thế truyền thông vượt trội.

Một trong những đối thủ đáng gờm của Trang Pháp là Phạm Vỹ Kỳ. Cô có lợi thế lớn nhất về truyền thông khi sở hữu tới 46,6 triệu người theo dõi. Nữ ca sĩ còn là giọng ca kỳ cựu với loạt hit nổi tiếng như Ước mơ ban đầu, từng giành nhiều giải thưởng danh giá. Chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc và yếu tố hoài niệm giúp Phạm Vỹ Kỳ dễ dàng chinh phục khán giả.

Tôn Di sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,7m cùng thần thái cuốn hút. Dù phần thể hiện đầu tiên gây tranh cãi vì giọng hát còn yếu, Tôn Di vẫn áp đảo đối thủ Giang Ngữ Thần với 477 điểm.

Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, Đường Nghệ Hân có lợi thế lớn về độ nhận diện. Theo Sohu, cô nằm trong nhóm thí sinh có chỉ số truyền thông cao nhất trước khi chương trình lên sóng. Không chỉ diễn xuất, Đường Nghệ Hân còn có kinh nghiệm ca hát và biểu diễn sân khấu.

An Kỳ - cựu trưởng nhóm THE9 là cái tên được đánh giá có màu sắc gần nhất với Trang Pháp. Sở hữu kỹ năng vũ đạo sắc bén, thần thái sân khấu bùng nổ cùng kinh nghiệm từ các show sống còn, An Kỳ là đối thủ trực diện trong cuộc đua “toàn năng”.

Từ Mộng Khiết bước ra từ show sống còn Sáng Tạo 101 và từng là thành viên Rocket Girls 101. Kỹ năng biểu diễn, vũ đạo và kinh nghiệm sân khấu giúp Từ Mộng Khiết luôn nằm trong nhóm thí sinh có khả năng “bứt tốc”. Không chỉ hoạt động âm nhạc, cô còn nổi tiếng trong mảng phim ảnh, giúp sở hữu lượng fan đông đảo.

Nổi lên từ Chung cực tam quốc, Tăng Bội Từ có lượng người hâm mộ trung thành trong nhiều năm. Cô ghi điểm với hình tượng sạch, kỹ năng hát live ổn định và phong thái nhẹ nhàng. Đây là kiểu thí sinh dễ chiếm cảm tình của khán giả trung lập, yếu tố quan trọng trong các vòng bình chọn

Đào Hân Nhiên không chỉ nổi tiếng với vai diễn An Lăng Dung trong Chân Hoàn Truyện, mà còn có nền tảng múa và âm nhạc chuyên nghiệp. Khả năng kiểm soát hình thể, vũ đạo uyển chuyển cùng giọng hát ngọt ngào giúp cô trở thành nhân tố toàn diện, khó bị đánh bại ở các phần thi đòi hỏi kỹ thuật.

Dù được biết đến nhiều với vai trò diễn viên, Lý Tiểu Nhiễm lại có nền tảng đào tạo bài bản từ các học viện múa danh giá. Chính lợi thế về hình thể, độ dẻo dai cùng tư duy chuyển động chuẩn mực giúp cô nổi bật trong những tiết mục đòi hỏi kỹ thuật vũ đạo cao.

Hám Thanh Tử gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, thậm chí đạt điểm cao ở công diễn dù còn hạn chế về giọng hát.

Hoàng Xán Xán là hot girl nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh “Nữ thần Vũ Hán”. Tuy nhiên, khả năng ca hát và trình diễn của cô vẫn là dấu hỏi lớn. Dù vậy, lợi thế về nhan sắc và sức hút truyền thông có thể giúp cô duy trì độ chú ý và nhận được lượng bình chọn nhất định.