Nam diễn viên gây chú ý trong "Thỏ ơi!!" bật mí sự khác biệt giữa Luk Vân và Trấn Thành

Tại sự kiện, các nghệ sĩ đã chia sẻ về quá trình tham gia bộ phim cũng như hành trình làm nghề của mình.

Ê-kíp phim BUS. Ảnh: NSX

Tại sự kiện, Vân Trang cho biết cô tham gia dự án với tâm thế thoải mái và xem đây như một trải nghiệm thú vị. Nữ diễn viên nói: “Tôi tới đây như một cuộc dạo chơi, với vai diễn gần như là cameo. Đến với BUS, tôi mong khán giả sẽ đón nhận bộ phim. Tôi nhận định đây là một kịch bản lôi cuốn, mang cả yếu tố tâm linh và ly kỳ bên trong đó”.

Dù xuất hiện không quá nhiều, Vân Trang cho rằng nhân vật của mình vẫn có ý nghĩa riêng trong tổng thể câu chuyện. Cô cũng chia sẻ thêm về quan điểm làm nghề: “Tôi giữ nguyên tác rất riêng cho bản thân: Khán giả khi xem phim của tôi phải giữ được sự trinh nguyên nếu xem lại lần 2. Tôi coi đó là thách thức cho mình. Trong phim này, các diễn viên đều phải diễn nhiều hơn 1 vai. Tôi hy vọng khán giả sẽ hài lòng với những nét diễn của tôi trong phim này. 10 năm vừa qua, tôi lui về phía sau. Tôi cũng chỉ nhận một vài vai diễn phù hợp với lịch trình. Tôi vẫn tham gia sân khấu kịch để nuôi dưỡng đam mê diễn xuất. Và chắc chắn vẫn sẽ làm nghề thôi. Nếu không làm nghề, tôi cũng không biết phải làm gì. 10 năm qua, tôi cũng ít nhiều trau dồi nhiều thứ. Tôi nghĩ khán giả sẽ thấy được Vân Trang chín chắn, chững chạc hơn”.

Diễn viên Vân Trang. Ảnh: NSX

Á hậu Huỳnh Minh Kiên cho biết đây là lần đầu cô đảm nhận vai diễn lớn trong một dự án điện ảnh. Nữ diễn viên chia sẻ: “Như mọi người đã xem qua trên social, teaser bật mí câu chuyện hơi tâm linh. Dù vậy, tôi xin bật mí nhiều diễn viên trong đây không chỉ đóng 1 vai”.

Cô cũng nhắc đến quá trình tìm kiếm cơ hội diễn xuất của mình: “Các đàn chị đi trước cũng đã tạo ra tiếng vang cho riêng mình. Tôi chỉ là một người mới, vừa tham gia vào nghệ thuật. Tôi tin mình cần tự rèn giũa, cố gắng nhiều hơn. Các chị trong công ty như chị Tiểu Vy, chị Lương Thùy Linh hay chị Thiên Ân cũng chỉ dẫn tôi rất nhiều. Mỗi khi tôi hỏi, các chị đều trả lời hết tâm, hết sức. Tôi trước giờ chỉ đóng MV, nhưng cũng được học hỏi rất nhiều thông qua những thầy cô như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hạnh Thúy".

Trong phim, Minh Kiên có nhiều cảnh quay cùng Trần Lê Vĩnh Đam. Cô nói: “Vĩnh Đam là bạn diễn nam đầu tiên tôi trợ diễn. Một làn gió hữu duyên mang hai chúng tôi đến với nhau trong phim này. Bản thân tôi muốn khi hợp tác sẽ không có khoảng cách, làm cả hai gượng gạo. Áp lực sẽ có, nhưng nhờ sự chủ động của Đam, chúng tôi kết nối với nhau nhiều hơn. Vì bằng tuổi nhau, chúng tôi cũng dễ ‘bắt sóng’ hơn”.

Nữ diễn viên cũng xúc động khi nhắc đến hành trình theo đuổi nghề: “Việc chuyển từ danh xưng "Á hậu" sang "diễn viên" cũng là bước chuyển đặc biệt của tôi. Xuyên suốt năm 2024, tôi tìm con đường riêng cho bản thân. Tôi trau dồi và học hỏi nhiều thứ để trở thành diễn viên. Tôi tập trung cho việc học, và khao khát hoàn thành trước khi tham gia các bộ phim. Năm 2025 là năm tôi muốn xây dựng bản thân. Nhưng suốt nửa đầu năm 2025, tôi rớt casting đến tận 20 phim. Đến hôm nay, tôi được công bố dự án điện ảnh đầu tiên của tôi.

Tôi tin ngoại hình tạo ra cơ hội, nhưng tri thức tạo ra tương lai. Tôi nghĩ rằng việc có một ngoại hình ổn là điều may mắn. Nhưng tôi không phải người ngại khó, ngại khổ và ngại làm xấu mình. Tôi sẵn sàng cho mọi vai diễn, và không ngại thử thách để có thêm nhiều trải nghiệm hơn trong nghệ thuật".

Diễn viên Vĩnh Đam. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Luk Vân cũng kể lại quá trình lựa chọn diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam: “Ở vòng online, bạn đậu nhờ vào ngoại hình nhìn rất ổn. Minh Kiên và Vĩnh Đam lúc đó là trợ diễn cho nhau để casting vòng offline. Tôi chọn bạn vì bạn hợp vai này. Lúc đó, bạn chưa đậu vai phim Thỏ ơi!!. Và rất may mắn rằng bạn đậu phim đó. Đến lúc tiền kỳ của phim, tôi mới biết bạn đóng vai nam chính trong Thỏ ơi!!. Tôi không muốn để Đam phải chọn 1 trong 2, nên rất mong muốn để bạn nắm bắt được cơ hội này. Tôi cũng nghĩ rằng việc được học hỏi từ Trấn Thành cũng sẽ giúp nhiều cho bạn, và cho cả chúng tôi”.

Về phần mình, Trần Lê Vĩnh Đam cho biết: “Tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cách đây không lâu. Tôi quan niệm có một ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế. Tôi muốn chứng minh bản thân nhiều hơn thông qua những dự án điện ảnh. Tính ra, BUS chính là dự án đầu tiên cho tôi cơ hội. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt nhất trong khả năng của bản thân lúc đó.

Đạo diễn Luk Vân. Ảnh: NSX

Hai bộ phim của đạo diễn Luk Vân và anh Trấn Thành là hai thể loại khác nhau. Anh Trấn Thành rất cầu toàn. Anh luôn muốn mang đến sản phẩm chỉn chu nhất. Khi làm việc với anh, tôi phải tập trung nhiều hơn. Với chị Luk Vân, tôi hóa thân dễ hơn với những mô tả của chị. Đây là vai diễn hợp lứa tuổi của tôi.

Tôi không kén chọn. Tôi học hỏi những cái hay của từng người. Sau khi casting BUS, tôi được casting phim Thỏ ơi!! và mong sẽ có một vai nhỏ. Thật may mắn là 2 tổ đạo diễn đã làm việc và tìm ra một phương án chung để tôi có thể tham gia cả hai phim. Trong quá trình làm phim, tôi cố gắng không để hai nhân vật ảnh hưởng nhau. Còn với những chia sẻ trong clip hậu trường, tôi cũng chỉ chia sẻ vui vẻ, pha trò cho mọi người thôi. Tôi không khẳng định điều gì với thông điệp đó”.

Phí Phương Anh cũng chia sẻ về quyết định tham gia dự án điện ảnh đầu tay: “Trải qua một khoảng thời gian làm nghề lâu, cũng ít nhiều có tranh cãi. Tôi của hiện tại bớt sợ hơn, đối diện với nó không phải bằng nỗi buồn mà bằng sự tự tin. Tôi cũng biết mình ở đâu, nên chọn một vai diễn có thời lượng vừa đủ cho lần chào sân điện ảnh ở BUS. Tôi tin rằng mình sẽ làm tốt với dự án lần này”.

Kết thúc buổi giao lưu, đạo diễn Luk Vân nói về hành trình làm phim của mình: “Tôi đã làm 4, 5 bộ phim điện ảnh rồi, nên không có gì quá khó. BUS là bộ phim đi song hành 2 người, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên anh sản xuất đã phải rút. Tôi hạ quyết tâm phải đưa được phim ra rạp, nên cố gắng đến tận thời điểm hiện tại.

Sau phim Khi ta 25, tôi cũng có đôi chút áp lực, hoang mang. Đó là một bộ phim tôi tâm đắc, nhưng không gặp may mắn lúc công chiếu. Sau đó, tôi cũng rút ra những bài học cho bản thân. Tôi có đọc những bình luận trên mạng, rằng: ‘Nếu không rực rỡ thì sao’. Tôi làm phim nhiều rồi, nhưng chưa có phim nào có thể được gọi là thắng về doanh thu. Mọi người cũng hỏi sao tôi làm phim đều quá, không biết tiền đâu ra để làm. Chính tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này.

Trước phim này, tôi đã làm một bộ phim về gia đình và chưa ra rạp. Tôi cũng thất vọng nhiều về phim đó. Sau một thời gian, tôi tìm lại được ý tưởng và cảm xúc với nghề thông qua việc đi dạy cho các bạn thiếu nhi và những người trẻ. Con đường tôi đi không quá gập ghềnh, nhưng cũng không phải ‘trải hoa’. Phim tôi làm có thể không đạt doanh thu tốt nhưng giúp tôi tích cóp nhiều kinh nghiệm. Càng làm nhiều hơn, tôi càng hoàn thiện thêm để có thể sửa chữa những thứ chưa ổn”.