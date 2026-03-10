Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 10/3: Cường Seven - Vũ Ngọc Anh khoe body 'khét lẹt'

Sự kiện: Giải trí Cường Seven Sao Việt

Vợ chồng Vũ Ngọc Anh - Cường Seven﻿ mặc đồ bơi tôn vóc dáng ấn tượng; H'Hen Niê tình tứ bên ông xã; Quỳnh Châu khoe bụng bầu vượt mặt.

Á hậu Thảo Nhi Lê tiết lộ bà và mẹ là hai người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cô.

"Chị đẹp" Vũ Ngọc Anh nhận thấy ông xã Cường Seven "không gia trưởng" khi ủng hộ vợ đăng ảnh mặc đồ bơi cắt khoét sexy hết cỡ.

Ca sĩ Miu Lê chọn trang phục làm nổi bật vai trần và xương quai xanh khi đi ăn tối.

Hoa hậu H'Hen Niê tình tứ bên ông xã - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.

Á hậu Quỳnh Châu tươi tắn khoe bụng bầu lớn.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie hào hứng đi shopping cùng ông xã Lý Bình.

"Chị đẹp" Huyền Baby hút ánh nhìn khi diện đầm cúp ngực ôm sát.

Ca sĩ Tuấn Hưng (trái) tiết lộ diễn viên Minh Tiệp "mới giảm được 6-7 kg nên rất cẩn thận, đánh pickleball xong ăn cơm gạo lứt vợ chuẩn bị sẵn".

Người đẹp Yến Xuân - bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm - cho biết: "Dù 90 tuổi hay nhiều hơn, tôi vẫn thích được tặng hoa".

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - đăng bức ảnh chồng đánh răng cho con gái và viết: "Hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy người mình thương được vui vẻ, và không quan tâm mọi người nói gì về mình".

