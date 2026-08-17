Trấn Thành bất ngờ gặp sự cố trên sóng truyền hình

Chi Pu khiến Trấn Thành ôm mũi trên sóng Running Man Vietnam

Tập 4 Running Man Vietnam mùa 4 lên sóng tối 14/8, đưa dàn cast cùng các khách mời Chi Pu, Diễm My và Sam đến Hội An để tham gia loạt thử thách kết hợp vận động và đấu trí. Bên cạnh những màn rượt đuổi quen thuộc, chương trình còn tạo nhiều tiếng cười nhờ những màn tương tác bất ngờ giữa các thành viên và khách mời.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là sự cố giữa Chi Pu và Trấn Thành trong thử thách đánh bóng được đặt trên chai. Vốn có kinh nghiệm chơi pickleball, Chi Pu tỏ ra khá tự tin khi tham gia phần thi. Nữ ca sĩ tập trung xử lý từng đường bóng và liên tục vung vợt để hoàn thành thử thách.

Chi Pu khiến Trấn Thành ôm mũi trên sóng Running Man Vietnam. Nguồn: NSX

Tuy nhiên, trong một tình huống bất ngờ, chiếc vợt của Chi Pu đi lệch hướng và va thẳng vào vùng mũi của Trấn Thành, người đang đứng ngay bên cạnh. Nam MC lập tức ôm mặt, ngã xuống đất với biểu cảm đau đớn khiến các thành viên còn lại náo loạn.

Chi Pu ban đầu không nhịn được cười trước tình huống ngoài ý muốn, nhưng nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình của đàn anh. Nữ ca sĩ còn quan sát mũi Trấn Thành và nhận xét rằng sau cú va chạm, sống mũi của nam MC dường như đã có phần lệch.

Dù vậy, sự cố nhanh chóng trở thành một màn tung hứng hài hước trên sóng truyền hình. Trấn Thành tận dụng tình huống để tạo thêm mảng miếng, liên tục thể hiện vẻ choáng váng và "trách" Chi Pu vì cú vung vợt khiến anh lãnh trọn.

Sau khi chương trình lên sóng, Chi Pu tiếp tục khiến khán giả bật cười khi đăng lại hình ảnh màn va chạm trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ hài hước viết: "Hai Thành ơi nếu kiếp sau còn là anh em, em hứa sẽ đền Hai cái mũi".

Lời "hứa đền mũi" của Chi Pu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cô còn chủ động nhắc tên Trấn Thành trong bài đăng, tự nhận mình là người gây ra sự cố đáng nhớ trên sóng Running Man Vietnam.

Từ màn tương tác này, khán giả cũng một lần nữa chú ý đến diện mạo, đặc biệt là phần mũi của Trấn Thành. Thời gian gần đây, nam đạo diễn từng gây bàn luận khi xuất hiện với sống mũi cao và thẳng hơn trước.

Tại một show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, diện mạo có phần thay đổi của Trấn Thành từng khiến nhiều người đặt nghi vấn anh đã can thiệp để cải thiện ngoại hình. Sau đó, nam đạo diễn đăng loạt ảnh cận mặt trên trang cá nhân kèm lời chia sẻ: "Có những nét đẹp phải 2 tháng nữa mới hoàn hảo! Ráng đợi tui đi mấy bà! Giờ khoan chê đã! Giờ top 100 rồi! 2 tháng nữa không chừng tui vô top 10 á!".

Trong bối cảnh đó, cú va chạm giữa Chi Pu và Trấn Thành trên sóng Running Man Vietnam càng trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả chú ý và chia sẻ sau tập phát sóng.

Trấn Thành gây chú ý với diện mạo khác lạ, úp mở chuyện thay đổi ngoại hình

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí với diện mạo được nhận xét có phần khác trước. Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh nam nghệ sĩ, phần mũi của ông xã Hari Won được nhiều người nhận xét trông cao, thẳng và gọn hơn. Từ đó, một số cư dân mạng đặt nghi vấn Trấn Thành đã can thiệp thẩm mỹ để thay đổi dáng mũi.

Trấn Thành gây chú ý với diện mạo khác lạ. Ảnh: FBNV

Sau khi tham dự sự kiện, Trấn Thành tiếp tục đăng tải loạt ảnh cận mặt trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ viết: "Có những nét đẹp phải 2 tháng nữa mới hoàn hảo! Ráng đợi tui đi mấy bà! Giờ khoan chê đã! Giờ top 100 rồi! 2 tháng nữa không chừng tui vô top 10 á!".

Chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng nam nghệ sĩ đang ngầm hé lộ về một sự thay đổi diện mạo trong thời gian tới, nhất là khi anh xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ và vướng nghi vấn "dao kéo".

Tuy nhiên, Trấn Thành không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận việc can thiệp thẩm mỹ. Những chia sẻ mang màu sắc hài hước của nam MC vì thế càng khiến khán giả tò mò về diện mạo của anh trong thời gian tới.

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Trấn Thành còn là một trong những nghệ sĩ có độ nhận diện cao tại Việt Nam. Anh hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất.

Trong lĩnh vực truyền hình, Trấn Thành được biết đến với khả năng dẫn dắt linh hoạt, ứng biến nhanh và tạo kết nối với người chơi, khách mời. Ở lĩnh vực điện ảnh, anh tham gia cả diễn xuất lẫn sản xuất, đạo diễn và sở hữu nhiều dự án đạt doanh thu đáng chú ý, qua đó củng cố vị trí trong thị trường phim Việt.

Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, sinh năm 1987 tại TP.HCM. Anh được biết đến với vai trò MC, diễn viên, nghệ sĩ hài, đạo diễn và nhà sản xuất. Nam nghệ sĩ kết hôn với ca sĩ Hari Won năm 2016. Trong hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành xây dựng hình ảnh đa năng và là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt.