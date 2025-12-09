Game show có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc kéo dài 19 tiếng

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền gây ‘sốt’ trở lại

Tối 6/12, chương trình Running Man Vieinam không phát sóng tập mới như thường lệ. Theo đó, tập thay thế mang tên “Hồi ức”, tổng hợp những khoảnh khắc đáng chú ý trong nửa chặng đường đầu tiên của mùa 3.

Tập này có thời lượng 90 phút, tổng hợp các diễn biến chính của Hồi 1: Tiền và Hồi 2: Sắc, tương ứng 9 tập đã phát sóng. Các trò chơi vận động, những thử thách “cười ra nước mắt”, hay màn “chặt chém” duyên dáng, khoảnh khắc đồng lòng đầy cảm xúc của dàn cast được xâu chuỗi trọn vẹn.

Song song với bản phát sóng trên truyền hình, nhà sản xuất tung thêm phiên bản marathon với thời lượng khoảng 19 tiếng, phát liền mạch các nội dung trong mùa 3 để khán giả có thể theo dõi liên tục.

Lê Xuân Tiền và Ánh Viên là hai khách mời trong chương trình Running Man Vietnam mùa 3.

Ở tập 10, khán giả gặp lại hai cựu vận động viên quốc gia là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và cựu vận động viên Taekwondo Lê Xuân Tiền.

Trước đó, Ánh Viên là khách mời Running Man mùa 3 ở tập 4 và tập 5. Sự xuất hiện của cô mang đến sự ngạc nhiên cho dàn cast. Thậm chí, Trấn Thành từng tuyên bố không nhận ra Ánh Viên.

Sau đó, anh liều lĩnh thách đấu bơi lội với Ánh Viên trong phần thử thách ở bể bơi. "Mọi người để kình ngư Ánh Viên lại cho tôi. Tôi muốn thách Ánh Viên là nếu mọi người đi bộ trên tấm ván để về đích thì tôi và Ánh Viên sẽ thi bơi. Tôi muốn thắng Ánh Viên bằng sở trường của em ấy”, Trấn Thành thách thức.

Dù Trấn Thành thua cuộc, màn đối đáp và thi bơi giữa anh với Ánh Viên lập tức gây bão mạng xã hội sau khi tập 4 lên sóng.

Trấn Thành trở thành trò cười khi thách đấu thi bơi cùng Ánh Viên.

Ở tập 5, trong phần xé bảng tên (thử thách mang tính biểu tượng của Running Man), Ánh Viên dễ dàng đánh bại hai đối thủ nam là Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn. Anh Tú Atus phải cảm thán trước thể lực của cô: “Quá khủng khiếp, đúng là vận động viên”.

Trong khi đó, cựu vận động viên Taekwondo của đội tuyển quốc gia Lê Xuân Tiền có sự thể hiện ấn tượng tại Running Man tập 8 và 9.

Diễn viên Quang Trung nhận định Lê Xuân Tiền là người mạnh nhất từng tham gia Running Man Việt Nam. Để hạ gục được Lê Xuân Tiền ở màn xé bảng tên, Lan Ngọc phải kết hợp cùng Anh Tú Atus, đồng thời sử dụng cả quyền năng “khóa chân” khiến cựu vận động viên không thể di chuyển.

Tuy nhiên, điều khán giả chú ý lại là những khoảnh khắc tương tác giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền. Cả hai từng hợp tác trong nhiều dự án phim như Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Cô gái từ quá khứ...

Gần 100 triệu lượt xem

Một số khoảnh khắc hài hước trong tập 9 chương trình Running Man Vietnam.

Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, sau 9 tập, mùa 3 Running Man Vietnam ghi nhận gần 100 triệu lượt xem trên YouTube và thường xuyên nằm trong nhóm chương trình có lượng thảo luận cao trên mạng xã hội.

Việc tạm hoãn một tuần tập mới để phát sóng tập “Hồi ức” được ê kíp xem là một nhịp dừng kỹ thuật, đồng thời dùng lại các tư liệu đã ghi hình để nối kết hai nửa mùa phát sóng.

Mùa 3 với dàn cast gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Mỗi thành viên được phân bổ vai trò và màu sắc riêng trong kịch bản.

Theo kế hoạch, Running Man Vietnam mùa 3 sẽ có 4 hồi với tổng cộng 16 tập. Hai hồi đầu đã giới thiệu các tuyến nhân vật, hệ thống thử thách và mối quan hệ giữa các thành viên. Tập đặc biệt “Hồi ức” được sử dụng như điểm chuyển tiếp giữa hai nửa mùa, giúp khán giả theo dõi đầy đủ diễn biến trước khi bước vào loạt thử thách mới ở phần còn lại.