Trấn Thành bối rối, khán giả xôn xao hiện tượng tính nhẩm Nhật Bản thất bại trước VN?

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 11:33 AM (GMT+7)

Cộng đồng mạng hoang mang trước nghi vấn thần đồng tính nhẩm giữ kỷ lục thế giới sẽ thua cuộc tại "Siêu trí tuệ Việt Nam".

Càng về những tập sau, "Siêu trí tuệ Việt Nam" càng thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình. Đặc biệt, trong vòng thi giao hữu với các siêu trí tuệ quốc tế, lượt xem của chương trình này đã đạt mức kỷ lục chưa từng có ở các gameshow trước đây.

Mới đây, khi đoạn trailer phần thi đấu tiếp theo giữa 2 cao thủ tính nhẩm Việt Nam - quốc tế được tiết lộ, khán giả đã lập tức bàn luận về kết quả.

Gia Hưng của Việt Nam và Rinne Tsujikubo của Nhật Bản là trận đấu được mong chờ nhất "Siêu trí tuệ Việt Nam".

Cụ thể, tập tiếp theo của "Siêu trí tuệ Viêt Nam" sẽ là một trong những trận đấu được mong chờ nhất. Theo đó, cô bé Rinne Tsujikubo - 1 thần đồng tính nhẩm người Nhật Bản đang giữ kỷ lục thế giới về bộ môn này - sẽ chính là nhân vật thi đấu với tuyển thủ Gia Hưng của Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, cô bé 14 tuổi đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi trên thế giới, gần đây nhất là trận đánh bại đối thủ Trung Quốc. Vì vậy, không chỉ riêng ở Nhật Bản mà ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, khán giả đều biết đến Rinne Tsujikubo như một thần đồng tính toán không có đối thủ. Ngay khi thông tin Rinne Tsujikubo sẽ đến "Siêu trí tuệ Việt Nam", người hâm mộ Việt đã vô cùng phấn khích và chờ đợi. Tuy nhiên, sau khi đoạn trailer chương trình lên sóng, nhiều ý kiến lại hoang mang về kết quả trận đấu này.

Rinne được xem là bất bại trong nhiều cuộc thi quốc tế.

Về phần thành viên đội tuyển "Siêu trí tuệ Việt Nam", cậu bé 12 tuổi - Gia Hưng cũng đã từng gây kinh ngạc cho khán giả lẫn ban giám khảo khi vượt qua mọi thử thách tính toán trong vòng thi trước. Vì vậy, thời điểm vừa phát sóng phần thi này, rất nhiều khán giả đã gọi tên Rinne Tsujikubo, vì khả năng của cả hai được xem là đồng đều nhau.

Gia Hưng đã có phần thi xuất sắc trong lần đầu tiên xuất hiện ở "Siêu trí tuệ Việt Nam".

Đúng như mong đợi của khán giả, ê-kíp Việt Nam đã mời được Rinne Tsujikubo đến đấu giao hữu. Trong đoạn trailer, thần đồng tính nhẩm quốc tế chia sẻ lí do nhận lời đến Việt Nam: "Vì em đã tham gia giải đấu ở Trung Quốc, em thấy rất vui. Hơn nữa khi tham gia sẽ giúp em nâng cao năng lực bản thân mình, nên em nhận lời thi đấu ở Việt Nam lần này".

Bên cạnh đó, Rinne cũng cho biết trong trận đấu này, cô bé cảm thấy hồi hộp hơn nhiều so với lần thi ở Trung Quốc, và cũng đã xem qua những thành tích trước đó của Gia Hưng.

Gặp đối thủ "nặng ký" đến từ Nhật Bản, Gia Hưng khiêm tốn cho rằng cậu bé chỉ tự tin 20% vì biết đối thủ rất nổi tiếng, tính nhanh và chính xác. Giải thích thêm về lí do Gia Hưng thiếu tự tin trong phần thi này, MC Trấn Thành nói: "Thưa quý vị, lí do Gia Hưng chỉ có 20% là do đối thủ là một hiện tượng nổi tiếng nhất, được nhiều người quan tâm nhất trong tất cả các phần thi của siêu trí tuệ thế giới". Thậm chí, giám khảo Tóc Tiên cũng là một fan của Rinne Tsujikubo.

Trấn Thành giải thích chi tiết luật chơi trước khi bắt đầu,

Ngay khi bước vào vòng đấu đầu tiên với kết quả tung đồng xu từ giám khảo, Rinne là người được quyền làm chủ trước. Theo đó, trong vòng này, chương trình sẽ chỉ ghi nhận kết quả của Rinne, trong trường hợp cô bé trả lời sai mới xét đến kết quả của Gia Hưng. Phần thi này cũng sẽ không liên quan đến việc bấm chuông nhanh để có cơ hội trả lời.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Rinne Tsujikubo đã bật khóc trên sóng truyền hình, tình huống này khiến Trấn Thành phải lập tức trấn an: "Có lẽ là trận đầu tiên nên Rinne hơi hồi hộp một chút nên em khóc?". Lập tức giám khảo khoa học đề nghị nghỉ một chút trước khi tiếp tục trận đấu, lúc này, nam MC cũng thông báo để cả hai ra ngoài nghỉ ngơi ít phút.

Rinne bật khóc khiến cả trường quay hoang mang.

Với tình huống này, không ít ý kiến đồn đoán kết quả Rinne Tsujikubo thất bại trước Gia Hưng nên mới bật khóc và không giữ được bình tĩnh: "Màn đối đầu này ai thua cũng tiếc. Thấy Rinne khóc thương quá", "Gia Hưng ít tuổi hơn mà chiến thắng thì quá tuyệt vời", "Ôi. Bình thường Rinne cực kì bản lĩnh mà. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ. Bé khóc thấy tội ghê", "Vậy là Gia Hưng thắng rồi", "Hình như em ấy bị thua nên khóc quá"...

Ban giám khảo bất ngờ trước tình huống trên sân khấu.

Nhưng cũng có nhiều ý kiến tin rằng Rinne Tsujikubo sẽ giữ vững phong độ và thành tích của mình ở trận đấu này. Hơn hết, vì cả Gia Hưng và Rinne đều được khán giả ngưỡng mộ khả năng đặc biệt, nên phần lớn vẫn cho rằng dù ai chiến thắng cũng đều xứng đáng. Đoạn trailer chỉ sau 1 ngày phát sóng cũng đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem, cho thấy sự quan tâm lớn từ khán giả với chương trình này.

