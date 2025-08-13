Trấn Thành bấm máy phim Tết 2026 có tên gây tò mò sau 4 phim doanh thu trăm tỷ

Thỏ ơi!! là bộ phim Tết thứ 4 Trấn Thành tham gia sản xuất, đóng chính kiêm đạo diễn sau loạt phim trăm tỷ gây sốt phòng vé 3 mùa Tết liên tiếp là Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ đều lọt top 10 những phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Tính cả Bố già, phim điện ảnh đầu tay của Trấn Thành, anh đã có trong tay 4 phim đạt tổng doanh thu vượt 1.700 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam. Chính vì là tên tuổi đã bảo chứng phòng vé nên bất cứ dự án nào mới của Trấn Thành đều thu hút sự chú ý từ khi bấm máy cho tới khi rời rạp.

Trấn Thành tại lễ khai máy phim "Thỏ ơi!!" tại TPHCM ngày 11/8.

Theo nhà phát hành, Thỏ ơi!! thuộc thể loại drama, tâm lý - đối lập với màu sắc hài của Bộ tứ báo thủ công chiếu mùa Tết 2025.

Chia sẻ về dự án tâm huyết cho mùa Tết Bính Ngọ, đạo diễn Trấn Thành cho hay: "Tôi hy vọng Thỏ ơi!! sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị".

Nhà quay phim Trinh Hoan (ngoài cùng bên trái) tiếp tục đồng hành với Trấn Thành trong phim Tết 2026.

Trong buổi khai máy, Trấn Thành cũng úp mở về những gương mặt điện ảnh sẽ tham gia vào dự án. Anh bật mí những cái tên hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho khán giả và được tiết lộ trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước đó đã có thông tin ca sĩ Văn Mai Hương sẽ tham gia đóng chính Thỏ ơi!!.