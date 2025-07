Trấn Thành: '40 tuổi tôi vẫn còn hot'

Tối 12/7, Em xinh say hi bước vào Live stage 3 với vòng đấu Liên quân đối. Trong số bốn đội (đại diện trưởng nhóm là Tiên Tiên, Miu Lê, Orange và Phương Ly), tiết mục team Orange gây chú ý nhất.

Trong tiết mục I'll be there, cả bốn thành viên Orange, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara đưa hình ảnh lúc mới đi hát, kể câu chuyện hành trình trưởng thành của các ca sĩ.

Phương Mỹ Chi mang đến hình ảnh mặc áo bà ba lúc thi The Voice Kid. Nữ ca sĩ nói cô bị so sánh, chê bai đến mức không tin vào chính mình. "Mọi người hay nói môi tôi dày, không đủ xinh để làm nghệ sĩ. Có lúc tôi nghĩ không ai thương mình đâu vì quá khác biệt. Nhưng giờ đây tôi có cơ thể khỏe mạnh, giọng hát, ý chí vươn lên, vậy là đủ để hạnh phúc rồi".

Nữ ca sĩ nói thêm cô hiểu bản thân không cần tập trung những lời tiêu cực, hãy khai phá bản thân bởi hào quang nằm ở việc bản thân đã vượt qua chính mình, không riêng gì ngoại hình.

Trấn Thành khóc trong phần trình diễn của đội Orange.

Các thành viên Orange, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara cũng kể câu chuyện cá nhân, nhưng có điểm chung là họ đều gặp áp lực, tự ti, sau đó học cách vượt qua tổn thương, theo đuổi sự nghiệp như hiện tại.

“Vẫn là em, đang ở đây trên đỉnh cao”, là câu chốt thông điệp của đội Orange ở Live stage 3.

Tiết mục của đội Orange còn phát thêm hình ảnh của Trấn Thành thời mới vào nghề. Nhìn lại hình ảnh lúc chưa nổi tiếng và thành công như hiện tại, nam MC nén xúc động, sau đó nghẹn ngào nói tự hào về hành trình đã qua.

"Tôi trải qua cuộc đời rất đáng để trải qua. Từ lúc chưa nổi tiếng đến lúc nổi tiếng và đến ngày hôm nay, tôi chưa bao ngừng tin vào bản thân. Trước khi làm gì thì tôi cũng tin mình sẽ thành công. Và đó là lý do đến hôm nay, Huỳnh Trấn Thành đứng đây, gần 40 tuổi vẫn còn hot".

Trấn Thành tiếp tục nói anh xúc động khi nhớ về những ngày mới vào nghề, sau đó tự nhận bản thân nói chuyện dè dặt hơn.

"Tôi hiểu được cái giá của sự trưởng thành. Không có nỗ lực nào là hoang phí. Tất cả tổn thương, vấp ngã, dè bỉu cũng chỉ là một phần cần thiết để ta trở thành phiên bản tuyệt vời của chính mình", nam MC nói thêm.

So với MC, diễn viên cùng thời, Trấn Thành vẫn giữ được sức nóng với khán giả, truyền thông. Thành công lớn nhất hiện tại của nam diễn viên là xây dựng thương hiệu "đạo diễn nghìn tỷ" Trấn Thành, nắm kỷ lục đạo diễn có doanh thu phim cao nhất Việt Nam (hơn 1.400 tỷ đồng từ bốn bộ phim chiếu rạp).

Trong lĩnh vực MC, Trấn Thành vẫn đắt show, cầm trịch nhiều chương trình hot như Anh trai say hi, Em xinh say hi và sắp trở lại với Running Man Vietnam mùa 3.