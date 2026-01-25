Diễn viên Kiều Trinh gặp sự cố giao thông khi đi xe máy của con trai

Nữ diễn viên kể, gần đây thấy con đường gần nhà được mở rộng ra phía trung tâm, lòng cô vui rộn ràng như trẻ con sắp được đón Tết. Trong niềm hân hoan ấy, cô lấy chiếc xe máy của cậu con trai Kỳ Phong mang đi sửa, chuẩn bị cho việc đi học khi Kỳ Phong vừa đủ tuổi lái xe.

Kiều Trinh đi chiếc mô tô của con trai. Ảnh: FBNV

Thế nhưng, khi cô đang chạy chậm rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh thì bất ngờ bánh trước xe kẹt cứng, khiến cả người lẫn xe ngã xuống đúng khu vực vừa được đo thêm hành lang đường hơn một mét.

May mắn là do nữ diễn viên chạy chậm nên thiệt hại không quá nghiêm trọng. Xe chỉ vỡ kính chiếu hậu, bình xăng đè lên ngón tay cái khiến chị bị sưng nhưng không gãy xương. Phần đùi bị bầm, đau ê ẩm mấy ngày liền.

Kiều Trinh vẫn giữ tinh thần tích cực quen thuộc. Cô dí dỏm cho rằng, những ngày cuối năm Tỵ lại “lấy thêm một cái dấu mộc” ở đùi để làm kỷ niệm, coi đó như một trải nghiệm đặc biệt trước thềm năm mới – đau một chút, nhưng đủ để nhớ và mỉm cười khi Tết về.

Từ cô thợ may thành "Nữ hoàng cảnh nóng", đạt giải thưởng quốc tế

Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976 tại Bình Phước (cũ), nay là Đồng Nai. Tuy thành danh với nghiệp diễn nhưng ít người biết, Kiều Trinh vốn xuất thân là một thợ may và chưa từng được đào tạo bài bản về diễn xuất.

Trong một lần đi casting phim chỉ với mục đích được nhìn thấy mặt của các diễn viên nổi tiếng, cô đã bất ngờ vượt qua hơn 800 ứng viên để nhận được vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh dù chưa từng học qua diễn xuất.

Kiều Trinh không được đào tạo về diễn xuất như khá thành công trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Bộ phim Mùa len trâu đã đạt nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế và mở đường cho Kiều Trinh đến với nhiều bộ phim điện ảnh khác sau đó như: Rừng đen, Bi đừng sợ, Song Lang...

Sự hy sinh của "Nữ hoàng cảnh nóng" góp phần không nhỏ cho sự thành công của nhiều bộ phim Mùa len trâu, Rừng đen, Bi đừng sợ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Kiều Trinh từ chối mọi lời đề nghị đóng cảnh gợi cảm bởi cô không muốn các con bị ảnh hưởng vì những bình luận không hay về mẹ. Cách đây một thời gian, Kiều Trinh bất ngờ khi thông báo rời TP.HCM về sinh sống tại Bình Phước (cũ).Tại đây, nữ diễn viên sống trong một nhà vườn rộng 5.000m2, trồng nhiều loại cây trái. Nữ diễn viên thừa nhận hiện tại, mỗi ngày cô sinh hoạt như một người nông dân

Kiều Trinh cho hay cô đã sống và làm việc ở TP.HCM hơn 30 năm. Năm 2019, khi dịch Covid-19 bủa vây, cô đưa các con về quê sống, dự định khi hết dịch sẽ quay lại TP.HCM tiếp tục công việc. Tuy nhiên, khi tận hưởng cuộc sống thư thái ở quê nhà, nữ diễn viên cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nên quyết định ở lại đây và chuyển các con về quê học tập.

Nữ diễn viên cho biết cô rất vui vì khi từ lúc về quê sống, cô được ngày ngày kề cận, chăm sóc cho cha ruột đã lớn tuổi.

Nữ diễn viên từng được gọi là "Nữ hoàng cảnh nóng" trên màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Hiện tại, những ngày không phải đi đóng phim, Kiều Trinh chăm sóc mảnh vườn. Cô trồng nhiều loại cây ăn trái như chôm chôm, măng cụt, xoài, chuối, mận… và nhiều loại rau củ. Nữ diễn viên cho biết trong những bữa ăn hàng ngày, hầu hết nguyên liệu chế biến đều do một tay cô trồng trọt.

Về hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên chia sẻ, dù về quê được vài năm nhưng bản thân không bỏ lỡ dự án nào. Cô vẫn đóng phim, tham dự các chương trình đều đặn.

Hiện tại, Kiều Trinh di chuyển liên tục giữa TP.HCM và quê để làm việc. Diễn viên sinh năm 1976 cho biết nhiều bạn bè, đồng nghiệp lo cô cực nhọc vì phải di chuyển xa khi đi làm, song với cô thì 100km không thành vấn đề.

Khi có việc, Kiều Trinh sẽ lên TP.HCM ở nhà thuê vài hôm. Khi nào xong việc, cô lại về quê sống trong không khí trong lành của vườn tược: "Điều này cũng tốt vì sau khi làm việc, mình lại tiếp tục thư giãn. Thật sự giờ đây, tôi không cần phải làm việc "bán mạng". Tôi dành nhiều thời gian bên cạnh các con, thay vì gửi cho chị ruột chăm sóc như trước đây".

Cuộc đời sóng gió của Kiều Trinh

Qua ba cuộc tình, Kiều Trinh có ba người con, nhưng hiện tại, cô nuôi con một mình và không có bất cứ sự trợ giúp nào từ phía ba của những đứa trẻ. "Số mình nó vậy, tôi lựa chọn sinh con ra nên cũng sẽ có trách nhiệm với lựa chọn này", cô nói.

Thời điểm khó khăn nhất là lúc cô sinh con thứ 2 được đúng một ngày thì má cô mất. Lúc ấy cô còn bị lừa trắng tay khi đặt tiền mua chung cư, cận ngày sinh mà trong túi chỉ còn 2 triệu đồng. Vừa mất người thân thương nhất, mất tình, mất tiền, lại một mình nuôi con nhỏ, chăm lo cho đứa lớn, có lúc cô tưởng mình có thể chết được.

Đến lúc con biết uống sữa tươi cô vẫn còn túng quẫn. Cố những ngày trong túi chỉ có 10.000 đồng. Cô lấy 2.000 đồng mua ổ bánh mì không nhân, bẻ ra, cô với Tú (con gái lớn của Kiều Trinh - PV) mỗi người một nửa, còn 8.000 đồng cô mua hộp sữa cho con nhỏ.

Kiều Trinh cùng các con. Ảnh: FBNV

Biến cố lớn nhất trong cuộc đời là cô từng bị một trong những người chồng hành hung đến mức mất trí nhớ. Lúc đó, con gái lớn ở bên, giúp cô bằng cách nhắc đi nhắc lại cho cố nhớ được. Sau lần ấy, cô quên nhiều chuyện, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Có thể nhờ thế, giờ cô sống nhẹ nhõm hơn.

Nữ diễn viên cho biết, bây giờ cô và các con chưa có kinh tế dư dả nhưng so với nhiều người, cô thấy mình còn ổn, ít nhất cô có mảnh vườn, có mái nhà để ở. Cô chưa bao giờ quên khi mình bị dồn ép đến mức tuyệt vọng, từng có nhiều bạn bè, anh em giơ tay ra đỡ. Bởi vậy, cô hay dạy con, nếu có thể giúp ai được thì hết sức giúp hết sức.

Vừa qua, cô góp mặt trong một số phim điện ảnh đã được công chiếu như Ngày xưa có một chuyện tình, Cu li không bao giờ khóc...