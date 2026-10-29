Phim của Từ Nhược Hàm gây thất vọng

Dẫn đầu khung giờ phát sóng trong nhóm đài truyền hình vệ tinh, “Ngọc điệm thu” được chú ý nhờ Thừa Lỗi cùng Từ Nhược Hàm. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, lấy khung cảnh Trung Quốc những năm 1920, khi các thế lực quân phiệt tranh giành ảnh hưởng. Thời đại hỗn loạn tạo màu sắc căng thẳng cho chuyện tình giữa những con người khác địa vị.

Song thành tích phát sóng không đồng nghĩa chất lượng được đồng thuận. Khi khán giả bớt hào hứng với ngoại hình cặp chính, câu hỏi về động cơ nhân vật, xung đột cùng thông điệp dần xuất hiện. Tâm điểm là quan hệ giữa thiếu soái Ngu Sưởng Hiên với nữ sinh Diệp Bình Quân.

Diệp Bình Quân do Từ Nhược Hàm đảm nhận, vốn có tình yêu từ thuở nhỏ với Giang Học Đình, nhân vật của Lưu Đông Thấm. Khi hôn phu bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp, cuộc sống cô đảo lộn. Cùng lúc, mẹ lâm bệnh khiến cô phải tìm tiền chữa trị. Không còn nhiều lựa chọn, Diệp Bình Quân tìm tới Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi thủ vai, chấp nhận đánh đổi bản thân.

“Ngọc điệm thu” gây chú ý nhờ chuyện tình nhiều xung đột cùng màn kết hợp của Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm. IG.

Chính xuất phát điểm ấy khiến câu chuyện tình yêu gây bất đồng. Một phía xem đây là công thức ngược luyến, nơi nhân vật trải qua tổn thương trước khi hiểu nhau. Phía khác cho rằng kịch bản đã đặt quyền lực của nam chính bên cạnh sự bất lực của nữ chính rồi biến mất cân bằng ấy thành chất liệu lãng mạn. Khi Diệp Bình Quân không có khả năng từ chối, cảm xúc nảy sinh sau đó khó được thuyết phục chỉ bằng những cảnh gần gũi.

Nguyên tác “Ngọc điệm thu” vốn được nhiều độc giả xếp vào nhóm truyện “cẩu huyết”, cách gọi những tình tiết bi lụy, phi lý hoặc liên tiếp dồn nhân vật vào nghịch cảnh. Trên Tấn Giang, kiểu xây dựng này dễ gây tranh cãi vì lặp mô típ cũ. Bản truyền hình đã điều chỉnh hình tượng Diệp Bình Quân theo hướng kiên cường hơn, nhưng vẫn giữ nhiều nút thắt dựa trên bệnh tật, giam giữ, lệ thuộc. Đặc biệt, những thay đổi ấy không xóa được cảm giác nữ chính bị hoàn cảnh dẫn dắt, thay vì quyết định đường đi của mình.

Việc xếp chồng bất hạnh có thể kéo người xem đi qua từng tập, song cũng làm suy yếu tính chủ động của nữ chính. Nếu mọi ngả đường bị chặn để cô phải gặp thiếu soái, bước chuyển sang tình yêu cần lý giải hơn vài khoảnh khắc rung động.

Diễn xuất chưa vượt qua lối kể quen thuộc

Bên cạnh kịch bản, khả năng thể hiện nhân vật của hai diễn viên chính trở thành chủ đề bàn luận. Ngu Sưởng Hiên mang đặc điểm nam chính phim tình cảm thời Dân quốc: quyền thế, giàu có, lạnh lùng, khó đoán. Thừa Lỗi phù hợp hình mẫu ấy, gây chú ý khi xuất hiện cùng Từ Nhược Hàm.

Dù vậy, một bộ phận người xem nhận xét anh lạm dụng nụ cười nhếch mép cùng giọng nói cố hạ thấp. Biểu hiện lặp lại khiến sự uy nghiêm đôi khi giống tạo dáng hơn nét tính cách. Sức nặng của nhân vật còn cần thể hiện qua quyết định, cách kiểm soát xung đột, phản ứng trước biến cố.

Từ Nhược Hàm cũng nhận những đánh giá trái chiều. Vẻ thanh tú, trầm lặng thích hợp không khí u hoài của phim. Tuy nhiên, khán giả cho rằng biểu cảm chưa đủ đa dạng để truyền tải các lớp tâm trạng khi Diệp Bình Quân phải lựa chọn giữa người yêu, gia đình, sự an toàn của bản thân.

Dù phiên bản truyền hình cố xây dựng nữ chính mạnh mẽ hơn nguyên tác, những phân đoạn giằng co nội tâm vẫn bị nhận xét thiếu sức thuyết phục. Trong gần 20 tập đầu, sự thay đổi cảm xúc không phải lúc nào cũng rõ ràng. Các cảnh tương tác giữa hai nhân vật có lúc đẹp về hình ảnh, nhưng chưa chuyển hóa thành căng thẳng tâm lý tương xứng với tình huống.

Một hình ảnh Từ Nhược Hàm uốn người tựa vào Thừa Lỗi cũng gây phản ứng. Có khán giả liên tưởng tư thế ấy tới một món đồ được trưng bày thay vì quan hệ tình cảm bình đẳng. Tranh luận vì vậy không chỉ xoay quanh diễn xuất mà còn ở cách phim thể hiện vị thế nữ giới.

Đặt bên cạnh “Chưa kịp nói yêu em”, “Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ”, “Nhất kiến khuynh tâm”, “Ngọc điệm thu” khó tránh sự so sánh. Mô típ thiếu soái lạnh lùng gặp cô gái nghèo nhưng kiên cường đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm trước đó. Một số ý kiến còn cho rằng cặp chính chưa tạo khác biệt với vai diễn cũ, nhất là khi đứng cạnh dàn diễn viên phụ giàu kinh nghiệm.

Tranh cãi tăng khi người xem tìm đọc tiểu thuyết gốc, phát hiện kết cục còn nghiệt ngã hơn phim: Diệp Bình Quân chết cô độc sau những phản bội, bạo hành. Sự khác biệt giữa nguyên tác với bản chuyển thể khiến câu hỏi về cách kể một chuyện tình tổn thương càng đáng chú ý. Thành công về độ quan tâm giúp phim nổi bật, nhưng không thể tự thay thế yêu cầu về nhân vật có chiều sâu cùng cách xây dựng tình yêu đủ thuyết phục.

Theo: t/h