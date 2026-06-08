Top 20 bản hit nhạc trẻ 8X 9X đình đám, nghe là thấy cả bầu trời thanh xuân

Nhạc trẻ Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1990 đến những năm 2010 chứng kiến sự bùng nổ của nhiều ca khúc đình đám. Không chỉ tạo nên tên tuổi cho các ca sĩ, những bài hát này còn gắn liền với ký ức của cả một thế hệ khán giả.

Dưới đây là 20 bản hit được nhiều người yêu thích và có sức ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Việt.

1. Tình Thôi Xót Xa – Lam Trường

Ra mắt vào cuối những năm 1990, "Tình Thôi Xót Xa" được xem là một trong những ca khúc làm nên hiện tượng Lam Trường. Giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ da diết giúp bài hát trở thành ký ức khó quên của thế hệ 8X.

2. Mưa Phi Trường – Lam Trường

Ca khúc từng làm mưa làm gió trên các sân khấu âm nhạc và chương trình truyền hình. Đến nay, nhiều khán giả vẫn thuộc lòng giai điệu quen thuộc của bài hát.

3. Dòng Máu Lạc Hồng – Lý Hải

Không chỉ là một bài hát thành công, "Dòng Máu Lạc Hồng" còn khơi dậy tinh thần dân tộc, được sử dụng trong nhiều sự kiện và chương trình lớn.

4. Kiếp Đỏ Đen – Duy Mạnh

Nhắc đến nhạc trẻ đầu những năm 2000 không thể bỏ qua "Kiếp Đỏ đen". Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ giai điệu dễ nhớ và ca từ gần gũi.

5. Tình Em Là Đại Dương – Đan Trường

Đây là một trong những bản hit nổi bật nhất trong sự nghiệp của Đan Trường. Bài hát từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích và hát theo.

6. Góc Phố Kỷ Niệm – Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc

Ca khúc song ca nổi tiếng một thời với câu chuyện tình yêu buồn, gắn liền với tuổi học trò của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.

7. Vầng Trăng Khóc – Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc

Ra mắt năm 2005, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trên thị trường âm nhạc Việt Nam và là một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất thời điểm đó.

8. Mùa Đông Không Lạnh – Akira Phan

Ca khúc đánh dấu tên tuổi Akira Phan trên thị trường nhạc trẻ. Giai điệu bắt tai giúp bài hát được giới trẻ yêu thích suốt nhiều năm.

9. Đôi Mắt – Wanbi Tuấn Anh

"Đôi Mắt" từng là bản hit đình đám của Wanbi Tuấn Anh. Đến nay, ca khúc vẫn được nhiều khán giả nhắc đến như một phần ký ức thanh xuân.

Đến nay "Đôi mắt" vẫn được nhiều khán giả nhắc đến như một ký ức đẹp thời thanh xuân

10. Khóc Thêm Lần Nữa – Bảo Thy & Vương Khang

Đây là một trong những bài hát đưa Bảo Thy trở thành "công chúa teen pop" của V-pop. Ca khúc từng phủ sóng mạnh mẽ trên các diễn đàn âm nhạc.

11. Công Chúa Bong Bóng – Bảo Thy

Bài hát mang phong cách trẻ trung, đáng yêu và góp phần định hình làn sóng nhạc teen tại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010.

12. Người Ấy Và Tôi Em Chọn Ai – Minh Vương M4U

Ca khúc ballad buồn từng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng và trở thành lựa chọn quen thuộc của những người yêu nhạc trẻ.

13. Cơn Mưa Ngang Qua – Sơn Tùng M-TP

Ra mắt năm 2011, bài hát đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP và mở đầu cho làn sóng nhạc trẻ hiện đại tại Việt Nam.

14. Nơi Tình Yêu Bắt Đầu – Bùi Anh Tuấn

Ca khúc gắn liền với hình ảnh "hoàng tử ballad" Bùi Anh Tuấn. Chất giọng cao cùng giai điệu sâu lắng giúp bài hát được yêu thích rộng rãi.

15. Tìm Lại Bầu Trời – Tuấn Hưng

Đây là một trong những bản hit nổi bật nhất của Tuấn Hưng. Bài hát từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

Ca khúc "Tìm lại bầu trời" từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước

16. Anh Không Đòi Quà – Karik & Only C

Ca khúc mang phong cách mới lạ khi kết hợp rap và pop, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong giới trẻ những năm 2012 - 2013.

17. Thu Cuối – Yanbi, Hằng BingBoong & Mr.T

Bài hát từng phủ sóng trên mạng xã hội, quán cà phê và các chương trình văn nghệ học sinh, sinh viên.

18. Cầu Vồng Khuyết – Tuấn Hưng

Ca khúc ghi dấu ấn bởi phần giai điệu giàu cảm xúc và chất giọng đầy nội lực của nam ca sĩ.

19. Người Ta Nói – Ưng Hoàng Phúc

Một trong những ca khúc thành công nhất của Ưng Hoàng Phúc, gắn liền với thời kỳ hoàng kim của nhạc trẻ Việt Nam đầu những năm 2000.

20. Thà Rằng Như Thế – Ưng Hoàng Phúc

Đây không chỉ là những bản hit từng đứng đầu các bảng xếp hạng mà còn là ký ức một thanh xuân của hàng triệu người Việt, những ca khúc thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hoài niệm.

Đây không chỉ là những bản hit đã từng đứng đầu các bảng xếp hạng mà còn là ký ức một thanh xuân của hàng triệu người Việt

Dù thị trường âm nhạc liên tục thay đổi với nhiều thể loại, xu hướng và phong cách mới, nhưng những ca khúc này vẫn giữ cho mình sức sống bền bỉ, được khán giả yêu thích và tìm nghe sau rất nhiều năm.

Đối với thế hệ 8X, 9X, những giai điệu quen thuộc ấy không chỉ gợi nhớ một thời tuổi trẻ mà còn phản ánh giai đoạn phát triển sôi động của nhạc Việt, khi nhiều ca sĩ và nhạc sĩ đã tạo nên những dấu ấn khó phai trong lòng công chúng.