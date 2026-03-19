Tình thế lao đao của mỹ nhân có cảnh khóc đạt 20 triệu lượt xem

Theo QQ , bộ phim cổ trang Trục ngọc do Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đóng chính là tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều và bị khán giả tẩy chay nhiều nhất hiện tại, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của Điền Hi Vi.

Điền Hi Vi khiến khán giả tiếc nuối vì có nhiều ưu điểm, điều kiện tốt để trở thành ngôi sao lớn nhưng chưa được như ý.

Bỏ lỡ cơ hội tốt

Trước đó, công chúng phát hiện thành tích của phim tăng nhanh, thậm chí lượt xem còn bị lỗi hệ thống, vướng nghi vấn được các nền tảng nâng đỡ để tạo hiệu ứng phim "hot ảo".

Tuy nhiên, dù tác phẩm còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận nữ chính Điền Hi Vi có vai diễn gây ấn tượng mạnh. Trong những tập đầu, nhân vật Phàn Trường Ngọc của cô được khen như búp bê.

Điền Hi Vi được khen ngợi diễn xuất trong Trục ngọc.

Phàn Trường Ngọc là làm nghề mổ heo, có sức khỏe hơn người, phải chăm sóc em gái do cha mẹ mất sớm. Điền Hi Vi dành hàng tháng trời học võ thuật, vác lợn thật trên lưng.

Ở các phân đoạn sau, Điền Hi Vi cũng thể hiện tốt nỗi đau đớn tuyệt vọng khi cả làng bị giết hại, em gái mất tích. Cảnh khóc của nữ diễn viên thu hút hơn 20 triệu lượt xem.

Với thành tích của Trục ngọc , vốn dĩ đây sẽ là tác phẩm giúp Điền Hi Vi có thêm danh tiếng và nâng cao địa vị trong giới giải trí, giúp cô có thể cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với các đối thủ cùng lứa. Tuy nhiên, những lùm xùm về thành tích ảo của Trục ngọc khiến người xem có cái nhìn thiếu thiện cảm với dàn diễn viên cũng như tác phẩm.

Bên cạnh đó, giữa hai diễn viên chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi xảy ra mâu thuẫn tranh giành lợi ích từ khi mới khai máy. Sau đó, Trương Lăng Hách liên tiếp vướng scandal như phốt vạ miệng về người Đông Nam Á. Chính vì vậy, cặp đôi chính khó có thể tạo mối liên kết với nhau.

Trong các bộ phim ngôn tình, việc cặp đôi chính hòa hợp, được khán giả yêu thích, tạo tương tác tốt sẽ giúp thu hút người xem, tạo đề tài truyền thông, nâng cao độ nhận diện. Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách không có nhiều người hâm mộ cặp đôi vì vậy sức hút giảm mạnh. Thậm chí, độ hot của họ còn thua cặp đôi phụ do Khổng Tuyết Nhi và Đặng Khải thể hiện.

Bạn diễn Trương Lăng Hách và đoàn phim vướng lùm xùm khiến Điền Hi Vi bị ảnh hưởng.

Trục ngọc vốn là dự án lớn, được nền tảng coi trọng nâng đỡ, nhưng Điền Hi Vi đã bỏ lỡ cơ hội tốt vì những lùm xùm không đáng có.

Mỹ nhân xui xẻo

Đây không phải lần đầu Điền Hi Vi gặp rắc rối vì bạn diễn vướng scandal. Theo phân tích của Sina , dự án phim ngôn tình thu hút khán giả nhờ nhiều yếu tố. Ngoại trừ kịch bản hấp dẫn, diễn xuất tốt, sự tương tác ăn ý của hai diễn viên góp phần quan trọng giúp khán giả hào hứng theo dõi phim. Nếu nghệ sĩ đã có người yêu ngoài đời thực, hay vướng scandal tình ái, rất khó để tham gia kế hoạch quảng bá phim, thậm chí còn ảnh hưởng đến cảm xúc người xem. Điền Hi Vi thường xuyên gặp phải trường hợp này.

Trong dự án Tử dạ quy , Hứa Khải và Điền Hi Vi từng được đánh giá đẹp đôi, tương tác ăn ý vì vậy khán giả mong đợi phim thành công. Tuy nhiên, ngay khi phim lên sóng, Hứa Khải vướng nhiều lùm xùm tình ái, bị cho là ngoại tình với đàn em cùng công ty, nhiều người chia sẻ họ không còn muốn theo dõi Tử dạ quy vì ác cảm với nam diễn viên.

Hứa Khải nổ "phốt" ngoại tình ngay khi phim đang chiếu.

Một bạn diễn khác của cô cũng lộ tin tình ái ngay thời điểm vừa hợp tác, khiến đoàn phim khó triển khai các kế hoạch PR theo hướng cặp đôi là Bạch Kính Đình. Khi bộ phim Khanh khanh nhật thường vừa lên sóng được một ngày, nam chính Bạch Kính Đình bị bắt gặp hẹn hò đàn chị Tống Dật. Dù bộ phim có thành tích tốt, cặp đôi trong phim có nhiều tình tiết đáng yêu, nhưng để tránh rắc rối, Điền Hi Vi và Bạch Kính Đình rất ít khi tương tác với nhau.

Ngoài ra, khi Điền Hi Vi đang tham gia dự án B ạn gái thiên tài , đóng cùng Hồ Nhất Thiên. Nam diễn viên đã lâu không đóng phim, nhưng vừa quay lại với diễn xuất đã lộ ảnh nắm tay thân mật với một cô gái. Dự án này chưa lên sóng, nhưng vì Hồ Nhất Thiên đã có bạn gái, đoàn phim không thể tạo tương tác theo hướng cặp đôi cho hai diễn viên chính. Sau khi phim Bán thục nam nữ quay xong, nam chính Tân Vân Lai cũng bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên Trương Tuyết Nghênh.

Bên cạnh đó, theo Sina , khi bạn diễn vướng lùm xùm, truyền thông sẽ tập trung vào những câu chuyện tình yêu bên lề mà quên mất cốt truyện, điều này cũng ảnh hưởng tới vai diễn Điền Hi Vi. Ví dụ như dự án Đại Phụng đả canh nhân (Người cầm canh gõ mõ Đại Phụng), sau khi lên sóng nam chính Vương Hạc Đệ vướng nhiều lùm xùm về phát ngôn, lời bài hát ngông cuồng khiến Điền Hi Vi không còn được truyền thông chú ý.

Có diễn xuất không tệ, mỗi vai diễn đều có điểm nhấn riêng, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong đoàn phim, nhưng liên tục bị bạn diễn làm ảnh hưởng.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, đang là tiểu hoa đán lứa 95 nổi bật nhất Hoa ngữ. Cô có ngoại hình nổi bật, được gọi là "búp bê cổ trang". Nữ diễn viên cũng rất nỗ lực trong diễn xuất, nhận vai đa dạng không ngại chịu khổ để luyện tập chuẩn bị cho vai diễn. Tuy nhiên, Điền Hi Vi vẫn thiếu tác phẩm hay nhân vật bùng nổ lớn, có thể khiến khán giả gọi tên cô ngay khi nhắc tới vai diễn.