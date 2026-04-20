Thư Kỳ thắng lớn

"Tôi là đạo diễn mới lớn tuổi nhất"

Tại Giải thưởng điện ảnh Kim Tượng lần thứ 44 diễn ra tối 19/4 tại Trung tâm Văn hóa Hong Kong, Thư Kỳ đã vượt qua nhiều đối thủ để giành giải Đạo diễn mới xuất sắc với bộ phim Girl (Tạm dịch: Cô gái).

Trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên/đạo diễn chia sẻ sau 30 năm làm nghề, cô không ngờ lại một lần nữa nhận giải tân binh.

Nữ diễn viên khiến khán phòng bật cười khi tự nhận mình là “đạo diễn mới lớn tuổi nhất”: "Sau hơn 30 năm hoạt động trong ngành điện ảnh, việc tiếp tục được nhận giải tân binh là điều đặc biệt. Không phải vì các bạn chưa đủ giỏi, mà là vì tôi quá già rồi”.

Girl giúp Thư Kỳ gây tiếng vang tại Liên hoan phim Venice và Liên hoan phim quốc tế Busan, định hình phong cách của cô. Nữ đạo diễn hướng đến khai thác sự tổn thương từ góc nhìn nữ giới, biến trải nghiệm cá nhân thành câu chuyện.

Trên nền tảng đó, Thư Kỳ đang ấp ủ dự án dài hơi gồm bộ ba Girl - Woman - Lady, tái hiện hành trình đời người phụ nữ qua nhiều giai đoạn, với mỗi phần cách nhau khoảng 10 năm để phản ánh sự thay đổi chân thực theo thời gian. Không dừng ở bối cảnh quá khứ, các tác phẩm tiếp theo sẽ mở rộng sang đề tài hiện đại, tiếp cận trực diện những vấn đề xã hội đương đại.

Đến năm 2026, kế hoạch này đã có bước tiến cụ thể khi cô bắt tay viết kịch bản phim thứ hai, hợp tác cùng biên kịch và cân nhắc khai thác bối cảnh đô thị. Thư Kỳ vẫn giữ cách làm quen thuộc là phát triển nhiều kịch bản song song để chọn ra dự án hoàn thiện nhất, đảm bảo sự tự do sáng tạo.

Về mặt tư duy nghệ thuật, cô chịu ảnh hưởng từ đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, Thư Kỳ theo đuổi phong cách tiết chế, tôn trọng diễn viên và chú trọng biểu đạt cảm xúc qua ngôn ngữ điện ảnh.

Tác phẩm Thư Kỳ đối diện với nỗi đau

Girl lấy bối cảnh thị trấn cảng nhỏ ở Cơ Long (Đài Loan, Trung Quốc) thập niên 1980, xoay quanh hành trình trưởng thành của cô bé Lâm Tiểu Lệ trong một gia đình nhiều bất ổn, nghèo khó. Nhân vật sống cùng người cha nghiện rượu, bạo lực (do Khưu Trạch thủ vai) và người mẹ hà khắc. Bộ phim phản ánh những góc khuất nặng nề như bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới và những tổn thương tâm lý kéo dài.

Thư Kỳ cho biết Girl được hình thành từ quá trình cô đối diện trực tiếp với những ký ức tuổi thơ đầy đau đớn. Trong lúc viết kịch bản, nữ đạo diễn nhiều lần bật khóc khi hồi tưởng lại quá khứ, nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành tác phẩm như cách đối thoại và hòa giải với chính mình. Cô hy vọng bộ phim có thể truyền đi thông điệp về sự dũng cảm, khuyến khích những người từng trải qua bạo lực gia đình dám lên tiếng và đối diện với nỗi đau.

Hiếm hoi chia sẻ về tuổi thơ, Thư Kỳ nói cô gần như không có ký ức được chăm sóc, mà thay vào đó là những trận đòn từ cả cha lẫn mẹ. Nữ diễn viên kể rằng từ nhỏ đã phải tự nấu ăn, tự lo sinh hoạt, trong khi ở nhà luôn sống trong không khí căng thẳng. Cô mô tả tuổi thơ vui khi ở ngoài, nhưng không hạnh phúc khi ở nhà. Cô thừa nhận bản thân thường xuyên bị đối xử bất công so với em trai.

Bước ngoặt lớn xảy sau vụ tai nạn xe máy, dù không bị thương nhưng phản ứng lạnh lùng của gia đình đã khiến cô quyết định rời nhà. Thư Kỳ kể lại điều khiến cô thất vọng không phải tai nạn, mà là việc không ai hỏi han tình trạng của mình. Từ đó, cô lựa chọn ra đi và tự lập, bắt đầu cuộc sống mưu sinh từ rất sớm.

Sinh ra trong một gia đình không khá giả, Thư Kỳ (tên thật Lâm Lập Huệ) rời nhà năm 16 tuổi để sang Hong Kong, Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Cô khởi đầu với vai trò người mẫu, sau đó tham gia nhiều bộ phim, trong đó có những tác phẩm gây tranh cãi trước khi tạo bước ngoặt với Sex and Zen II. Bộ phim giúp cô giành Nữ phụ xuất sắc và Diễn viên mới xuất sắc tại giải Kim Tượng, mở ra con đường trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hoa ngữ.

Trong suốt sự nghiệp, Thư Kỳ nhiều lần được đề cử tại các giải thưởng lớn như Kim Tượng Hong Kong và Kim Mã Đài Loan với các tác phẩm như Millennium Mambo, Three Times, The Assassin... dần khẳng định vị thế trên trường quốc tế.