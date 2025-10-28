Bác sĩ thông báo tình trạng Siu Black

Sáng 28/10, chia sẻ với Tiền Phong, bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, người điều trị trực tiếp cho Siu Black cho biết nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ Trường Giang cho biết khi tiếp nhận, Siu Black có tình trạng thiếu tỉnh táo sau một tuần điều trị ở quê nhà. Về thông tin Siu Black nguy kịch, bác sĩ nói bệnh nhân được chuyển đến trong trạng thái lơ mơ, khó nói chuyện do thiếu oxy lên não, may mắn không có dấu hiệu đột quỵ, vẫn điều trị kịp thời.

Siu Black tạm qua giai đoạn nguy kịch. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Do quá trình chuyển viện mất nhiều thời gian đi đường, dù được cung cấp oxy, nữ ca sĩ gặp tình trạng khó thở và không thể nói chuyện. Sau bốn tiếng cấp cứu, bệnh nhân ổn định trở lại.

“Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ do thiếu oxy não. Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị phù phổi cấp, suy tim cấp, kèm bệnh thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng của đái tháo đường nhiều năm. Chúng tôi đã tiến hành đặt dẫn lưu, điều trị kháng sinh, kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp khẩn cấp. Sau khi kích lợi tiểu, bệnh nhân đã tỉnh lại. Hiện tình trạng phổi tạm ổn, nhịp tim và huyết áp được kiểm soát”, bác sĩ Giang nói.

Bác sĩ Giang nói thêm Siu Black mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính như phù phổi cấp, suy tim cấp, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đái tháo đường và bệnh tim thiếu máu cục bộ, tràn dịch đa màng. Tình trạng này đòi hỏi điều trị lâu dài, theo dõi sát để phòng ngừa nguy cơ biến chứng đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

“May mắn là hiện tại chị vẫn còn khả năng đi tiểu được, nên chưa cần đến biện pháp thay thế thận. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt các yếu tố đường huyết, huyết áp, mỡ máu và chế độ ăn uống, bệnh có thể tiến triển nặng hơn. Tôi cũng tư vấn bệnh nhân là nếu không thay đổi chế độ ăn, kiểm soát huyết áp đúng cách, nguy cơ phải điều trị thay thế thận trong vòng một đến hai năm tới”, bác sĩ Đặng Trường Giang cho biết thêm.

Một ngày trước, thông tin Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch gây chú ý. Đại diện gia đình cho biết nữ ca sĩ chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau một tuần cấp cứu nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí chuyển biến nặng và được theo dõi trong phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ tận tình chữa trị cho nữ ca sĩ, trước mắt phải xử lý tình trạng tràn dịch màng tim, phổi có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ nhanh với Tiền Phong chiều 27/10, bác sĩ Phạm Văn Học - Chủ tịch Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai - cho biết ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, được xác định mắc tiểu đường biến chứng nặng, tràn dịch màng tim và phổi.

“Các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đang chạy đua với thời gian để nỗ lực cứu chữa cho chị. Siu Black là báu vật của đại ngàn, là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và hoang dã của đồng bào Tây Nguyên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong chị vượt qua giai đoạn khó khăn này”, bác sĩ Học chia sẻ.