Siu Black mất khả năng nói, không nhận ra người thân

Chia sẻ với Ngôi Sao chiều 27/10, Đức Hùng, chồng Siu Black, cho hay vợ anh không còn nhận ra người thân, mất khả năng nói và ăn uống, đang nằm tại phòng hồi sức tích cực bệnh viện Hùng Vương. Bác sĩ chẩn đoán Siu suy thận giai đoạn cuối, kèm biến chứng ở phổi và tim cùng nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Theo anh Hùng, đội ngũ y bác sĩ đang hội chẩn, ưu tiên xử lý tình trạng tràn dịch nội tạng trước khi tiến hành chạy thận cho ca sĩ. "Tinh thần vợ tôi rất bất ổn, tỏ ra hoảng sợ", anh nói.

Siu Black đón cháu ngoại vài tuần trước.

Trước đó, ca sĩ Siu Black mắc tiểu đường và một số bệnh nền, mỡ máu cao, thiếu muối... phải dùng thuốc hàng ngày khiến cơ thể phù nề. Dù vậy, chị cố gắng duy trì sinh hoạt, tìm niềm vui trong công việc chăn nuôi, ca hát và chăm cháu. Hai tuần trước, Siu đi diễn rồi tham gia một sự kiện tại nhà thờ. Khi trở về, chị bắt đầu cảm thấy cơ thể bất thường. Anh Đức Hùng đưa vợ đến bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng sau hai ngày, chị mất khả năng nói, tình trạng chuyển nặng nên anh quyết định chuyển chị lên tuyến trên.

Hiện anh Hùng một mình túc trực ở bệnh viện, trong khi các con phải về nhà đi làm. Anh cho biết rất lo lắng khi thấy sức khỏe vợ yếu, mắc nhiều bệnh và tinh thần không còn lạc quan. Mỗi ngày, anh được vào phòng hồi sức tích cực thăm vợ vài lần. Việc ăn uống của Siu Black được thực hiện qua ống xông, khâu vệ sinh có y tá hỗ trợ nên chồng chị đỡ phần nào vất vả.

Ca sĩ Siu Black.

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng. Nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Chị từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is...