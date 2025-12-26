Tiểu thư tài phiệt bị bắt ở sân bay

Ngày 24/12, Cảnh sát Gwacheon (tỉnh Gyeonggi) cho biết đã bắt giữ Hwang Hana với cáo buộc vi phạm Luật quản lý ma túy và đang tiến hành thẩm vấn.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 7/2023 tại quận Gangnam (Seoul), Hwang Hana bị nghi đã sử dụng ống tiêm để tiêm ma túy đá (methamphetamine) cho hai người quen. Cảnh sát cho biết cần tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết cụ thể của hành vi phạm tội.

Khi bị đưa vào diện điều tra, Hwang Hana đã bỏ trốn sang Thái Lan vào tháng 12 cùng năm. Do không thể tiếp tục điều tra vì đối tượng ở nước ngoài, đến tháng 5/2024, cảnh sát đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã xanh, yêu cầu xác minh nơi ở và tiến hành vô hiệu hóa hộ chiếu của Hwang.

Hwang Hana bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài. Ảnh: Yonhap News.

Sau đó, Hwang Hana được cho là đã xâm nhập trái phép vào Campuchia và sinh sống tại đây. Thông tin về cuộc sống của Hwang từng được một số trang giải trí đề cập, trước khi lan rộng trong dư luận qua các bài báo hồi tháng 10 cho rằng cô đang sống xa hoa tại Campuchia.

Gần đây, luật sư của Hwang đã thông báo với cảnh sát về ý định ra trình diện, sau đó lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục bắt giữ. Cảnh sát Hàn Quốc đã sang Campuchia, phối hợp với lãnh sự sở tại, tiếp nhận Hwang và thi hành lệnh bắt ngay trên chuyến bay mang quốc tịch Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Phnom Penh.

Sáng cùng ngày, vào lúc 7h50, Hwang nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon và hiện bị thẩm vấn tại Sở cảnh sát Gwacheon.

Hana là vị hôn thê cũ của Park Yoo Chun (trái).

Hwang Hana từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với thân phận cháu ngoại nhà sáng lập Namyang Dairy và là bạn gái cũ của ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoo Chun. Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9/2015, Hwang bị truy tố vì ba lần sử dụng ma túy đá tại nhà riêng ở Seoul, bị tuyên án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm vào năm 2019. Đến năm sau, trong thời gian hưởng án treo, cô tiếp tục tái phạm và bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án ma túy có liên quan đến cố diễn viên Lee Sun Kyun, Hwang cũng từng bị lập hồ sơ vào năm ngoái với cáo buộc sử dụng ma túy trong năm 2023.

Một đại diện cảnh sát cho biết: “Theo xác nhận của Cục Di trú Campuchia, không có hồ sơ nhập cảnh hợp pháp của Hwang Hana, nên nhiều khả năng cô đã nhập cảnh trái phép. Vụ bắt giữ lần này không liên quan gì đến vụ việc của cố diễn viên Lee Sun Kyun và Hwang cũng đã được xác định là không có tội trong vụ án đó”.