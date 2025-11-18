Người khiến 18 nghệ sĩ bị bắt xuất hiện

Vương Đại Lục hầu tòa

Theo HK01 , phiên tòa diễn ra lúc 9h30. Vương Đại Lục đến tòa cùng luật sư nhưng quên mang theo giấy tờ tùy thân, thẩm phán đã cho phép tiếp tục phiên xử. Khi bắt đầu, nam diễn viên đứng dậy nói xin lỗi vì sai lầm do thiếu hiểu biết. Thẩm phán yêu cầu anh nhanh chóng ngồi xuống để tiến hành xét hỏi theo quy định.

Tại tòa, Vương Đại Lục thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp, bao gồm khiến công chức ghi sai dữ liệu công vụ, làm giả giấy tờ và cản trở nghĩa vụ quân sự.

Vương Đại Lục hầu tòa, nói lời xin lỗi.

Vấn đề được quan tâm là số tiền anh đã chi cho Trần Chí Minh - người cầm đầu nhóm làm giả giấy tờ - nhằm thông qua kết quả khám sức khỏe giả để được miễn nghĩa vụ.

Trước đó, Trần Chí Minh khai chỉ nhận 2,6 triệu Đài tệ, trong đó 2 triệu giao trực tiếp tại nhà của Vương Đại Lục và 600.000 được chuyển khoản. Tuy nhiên, Vương Đại Lục khẳng định mình đã trả tổng cộng 3,6 triệu Đài tệ (hơn 115.000 USD), chia thành 5 đợt.

Vương Đại Lục trình bày chi tiết dòng tiền. Lần 1, anh chi 300.000 Đài tệ tiền mặt giao gần Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Lần 2 giao 700.000 Đài tệ tại nhà riêng. Lần 3 và 4, Trần Chí Minh yêu cầu 1,5 triệu và 660.000 Đài tệ, Vương Đại Lục thương lượng trả gộp 2 triệu Đài tệ, thanh toán bằng tiền mặt tại nhà riêng. Lần 5 là 600.000 Đài tệ chuyển khoản vào tháng 12/2024.

Lời khai của hai bên chênh lệch 1 triệu Đài tệ đang được tòa làm rõ.

Nam diễn viên giữ im lặng với báo chí.

Luật sư đại diện cho Vương Đại Lục cho biết thân chủ hành động sai lầm, nhưng sau khi vụ việc bị phanh phui, anh đã thành khẩn nhận tội và đang hoàn thành tốt nghĩa vụ phục vụ cộng đồng tại thành phố Đài Bắc. Luật sư kiến nghị tòa xem xét áp dụng mức phạt nhẹ hơn, bao gồm phạt tiền hoặc cho hưởng án treo.

Phiên xử kéo dài khoảng 40 phút. Khi rời tòa, Vương Đại Lục không đưa ra bất kỳ bình luận nào với báo chí.

18 nghệ sĩ vướng vòng lao lý

Vụ án trốn nghĩa vụ bằng hồ sơ y tế giả gây chấn động Đài Loan (Trung Quốc) từ tháng 2/2025. Vương Đại Lục bị cáo buộc tìm đến đường dây của Trần Chí Minh để làm giả bệnh án nhằm tránh nhập ngũ. Cơ quan công tố sau đó mở rộng điều tra, phát hiện đường dây đã hỗ trợ nhiều nghệ sĩ sử dụng thủ đoạn tương tự.

Theo đó, Trần Chí Minh hướng dẫn các “khách hàng” dùng thủ thuật nín thở để làm sai lệch chỉ số huyết áp, hoặc sắp xếp người thế thân đeo máy, giả mạo khám bệnh. Từ đó, nhóm này tìm cách xin bệnh viện cấp chứng nhận tăng huyết áp độ nặng, làm thay đổi hồ sơ bệnh án.

Vương Đại Lục được xem là nhân vật then chốt trong cuộc điều tra vụ trốn nghĩa vụ quân sự.

Tính đến nay, tổng cộng 18 nghệ sĩ bị xác định có liên quan đến đường dây sau 3 đợt truy quét, trong đó năm người vừa bị đề nghị mức án 2 năm 8 tháng. Ở đợt đầu tiên, 10 nghệ sĩ bị truy tố gồm Vương Đại Lục, Trần Linh Cửu, William, Trần Đại Thiên, Đại Căn, Lý Toàn, A Hổ, cựu thành viên nhóm SpeXial Teddy (Trần Hướng Hy), người mẫu Trần Tín Duy và diễn viên sân khấu kịch Huỳnh Bác Thạch.

Đợt thứ hai, năm nghệ sĩ bị truy tố là Tu Kiệt Khải, Trần Bách Lâm, thành viên Energy Tạ Khôn Đạt, Trương Thư Vỹ và Tiểu Kiệt của Lollipop F. Riêng Đường Chấn Cương, Tiết Sĩ Lăng và A Đạt đã chủ động đến Viện kiểm sát Tân Bắc tự thú và nhận tội trước đó.

Diễn viên Đường Chấn Cương tự thú vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Trong phiên truy tố tháng 6, Viện kiểm sát Tân Bắc đã đề nghị mức án theo Luật xử phạt tội cản trở nghĩa vụ quân sự và tội làm giả tài liệu đối với Trần Chí Minh, Vương Đại Lục và tổng cộng 28 bị cáo trong giai đoạn đầu.

Vương Đại Lục được xác định là nhân vật then chốt trong cuộc điều tra bê bối trốn nghĩa vụ quân sự làm rúng động showbiz xứ Đài. Theo blogger Hồ Thái Bình, anh chi tiền nhờ Trần Chí Minh làm giả hồ sơ nhưng người này bị bắt vì một vụ lừa đảo khác. Tưởng mình là nạn nhân, Vương Đại Lục đến trình báo, vô tình để cảnh sát phát hiện hành vi làm giả bệnh án. Khám xét điện thoại, cơ quan chức năng còn phát hiện nam diễn viên từng liên hệ xã hội đen để trả thù tài xế xe công nghệ, tham gia cho vay nặng lãi và đòi nợ... Sinh năm 1991, Vương Đại Lục vốn chẳng phải là ngôi sao có hình tượng hoàn hảo. Anh được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và cũng là tay chơi khét tiếng showbiz Hoa ngữ. Vai diễn của anh nổi tiếng nhất có thể kể đến Từ Thái Vũ trong Thời đại thiếu nữ của tôi (2015), Được ăn cả ngã về không (2023), Nộ triều (2023), Lang điện hạ (2020-2021)…