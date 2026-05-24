Tiến Dũng 'The Men' sống thảnh thơi ở Mỹ nhờ cho thuê bốn căn nhà

Ba căn nhà ở Mỹ của Tiến Dũng nằm rải rác tại nhiều khu vực thuộc bang California. Nam ca sĩ ủy quyền cho một công ty trung gian quản lý toàn bộ hoạt động cho thuê nên không phải trực tiếp xử lý công việc vận hành, song vẫn duy trì nguồn thu ổn định khoảng 20.000 USD, tương đương 524 triệu đồng mỗi tháng.

Tại Việt Nam, căn nhà ở TP HCM của anh được cho thuê với mức giá thấp hơn. Sau dịch Covid-19, khách thuê thường thanh toán thành nhiều đợt thay vì trả một lần. Dù vậy, theo anh, tổng thu nhập từ bốn bất động sản vẫn giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định, thậm chí dư dả tại thành phố biển Malibu, bang California.

Tiến Dũng trong căn nhà vợ chồng anh đang sống ở Malibu.

Thành viên The Men cho biết tại Malibu, vợ chồng anh duy trì cuộc sống thoải mái nhưng không chi tiêu phung phí. Ngoài các khoản sinh hoạt phí, cả hai thường dành tiền mua sắm cho các con, đi du lịch và thỉnh thoảng về Việt Nam thăm gia đình.

Bên cạnh đó, Tiến Dũng cho biết anh ưu tiên tích lũy tài chính để chờ cơ hội tái đầu tư và chuẩn bị tương lai cho hai con. Nam ca sĩ cũng ấp ủ kế hoạch thành lập công ty tại TP HCM trong thời gian tới.

Theo Tiến Dũng, anh không phải "đại gia" mà chỉ may mắn mua được bất động sản bằng tiền dành dụm sau nhiều năm ca hát. Thời còn hoạt động sôi nổi cùng nhóm The Men, ca sĩ và đồng nghiệp Lê Hoàng xác định mục tiêu đi hát để tích lũy tài chính, nên chăm chỉ chạy show.

Đầu thập niên 2010, The Men là một trong những nhóm nhạc nam đắt show của thị trường nhạc Việt. Nhóm có lịch diễn dày đặc tại nhiều tỉnh, thành, thậm chí có ngày phải di chuyển qua ba địa điểm để biểu diễn.

Tiến Dũng cho biết cát-xê của The Men thời điểm đó khoảng 60 triệu đồng mỗi show và được chia đều cho hai thành viên. Từ nguồn thu nhập này, anh bắt đầu tích lũy và tập tành đầu tư bất động sản trong nước.

Sau khi sang Mỹ sinh sống vào năm 2019, nam ca sĩ tiếp tục dành gần một năm để nghiên cứu thị trường và tìm hiểu thực tế trước khi quyết định đầu tư tại đây.

Theo ca sĩ, những năm đầu sinh sống tại California, việc mua bán nhà đất diễn ra thuận lợi, giúp anh "phất lên" nhanh chóng. Tuy nhiên thời gian gần đây, kinh tế Mỹ có dấu hiệu chững lại, khiến lợi nhuận từ hoạt động mua đi bán lại bất động sản không còn hấp dẫn như trước.

Vì vậy, anh chuyển hướng sang hình thức cho thuê và chỉ cân nhắc bán nhà khi được giá hoặc phát sinh nhu cầu tài chính cấp thiết.

Vợ chồng Tiến Dũng nghỉ dưỡng ở Big Bear - nơi gia đình anh có một căn nhà cho thuê.

Ở giai đoạn hiện tại, Tiến Dũng cho biết anh muốn dành nhiều thời gian cho gia đình thay vì đặt nặng mục tiêu kiếm tiền. Mỗi ngày của nam ca sĩ chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc hai con, bé lớn 9 tuổi và bé út 4 tuổi, đồng thời phụ vợ làm việc nhà.

Tiến Dũng sinh năm 1984, được biết đến là một trong hai thành viên của The Men, nhóm nhạc nổi tiếng vào đầu thập niên 2010. Sau năm 2016, hoạt động âm nhạc của nhóm dần thưa thớt khi mỗi thành viên theo đuổi định hướng riêng.