Thúy Diễm bức xúc vì cảnh hôn bị suy diễn

Vài ngày qua, nụ hôn của Thúy Diễm và Ma Ran Đô trong vở kịch Chạy đến ngày hôm qua bị nhiều người bàn tán. Một số khán giả còn phỏng đoán hai diễn viên "phim giả tình thật" nên mới diễn tình như vậy.

Chiều 5/9, Thúy Diễm lần đầu lên tiếng về việc này và cho biết cô rất buồn khi khán giả đưa ra nhận xét tiêu cực về mình chỉ vì một cảnh diễn tình cảm. Trong hơn 10 năm làm nghề, cô từng trải qua nhiều cảnh nóng khó hơn nhưng đây là lần đầu tiên cô bị đem ra bàn tán vì ai đó đã quay lén cảnh diễn trên sân khấu, phát tán trên mạng, khiến những người chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm hiểu lầm, từ đó đưa ra bình luận không hay.

"Mỗi ngày, họ lại dùng lời lẽ nặng nề hơn, suy diễn đủ kiểu, đánh giá đủ thứ, khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý", Thúy Diễm viết.

Diễn viên Thúy Diễm.

Bà xã Lương Thế Thành mong mọi người hiểu công việc của một diễn viên là truyền tải hết tâm tư, tình cảm nhân vật. Là một diễn viên chuyên nghiệp, cô tự thấy phải làm tốt tất cả cảnh quay. Cô cũng mong mọi người phân định rõ phim với đời, diễn viên sẽ trở lại với cuộc sống thật khi cánh màn nhung khép lại. Cô khẳng định mọi tình cảm, hành động, tâm tư nhân vật trong đoạn video đang được lan truyền chỉ là diễn.

Thúy Diễm thấy mình may mắn và tự hào khi được chồng cũng như gia đình ủng hộ sự nghiệp diễn xuất. Cô mong TikToker không thêu dệt, cắt ghép, dựng chuyện không thành có, đưa ra những thông tin sai sự thật hay lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, nhân cách của người khác. "Hãy để những người nghệ sĩ chân chính như tôi được làm nghề, được yêu nghề", cô bày tỏ.

Trong vở kịch Chạy đến ngày hôm qua của sân khấu Hoàng Thái Thanh, Thúy Diễm vào vai ca sĩ Tú Quỳnh còn Ma Ran Đô vào vai chàng nhạc sĩ Thanh Phương. Trả lời phỏng vấn trong ngày công diễn, Thúy Diễm từng cho biết cô rất căng thẳng khi diễn cảnh hôn với Ma Ran Đô trước sự chứng kiến của 400 khán giả thay vì chỉ vài chục thành viên êkíp như khi đóng phim truyền hình. Là diễn viên tay ngang, không biết sử dụng kỹ thuật biểu diễn nên cô diễn các cảnh như đánh đấm, tình cảm đều bằng bản năng.

Thúy Diễm trong vở kịch "Chạy đến ngày hôm qua".

Thúy Diễm sinh năm 1986, Lương Thế Thành sinh năm 1982. Cả hai yêu sau thời gian đóng chung nhiều bộ phim như Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng chín, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa. Cặp diễn viên kết hôn năm 2016 sau hai năm hẹn hò, đón con đầu lòng - bé Bảo Bảo - năm 2018. Vài năm nay, cô tích cực xuất hiện trên sóng VTV giờ vàng với các phim Cát đỏ, Trạm cứu hộ hạnh phúc... Bên cạnh đó, cô còn thử sức ở mảng sân khấu và điện ảnh.